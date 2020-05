BIG InfoMonitor: polska gospodarka nieco drgnęła

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem odnotowano w naszym kraju przed zaledwie 10 tygodniami, ale czas ten wystarczył, aby w polskiej gospodarce wyraźnie odczuwalne stało się spowolnienie. Spadek sprzedaży w polskich firmach można oszacować na podstawie ilości składanych do BIG InfoMonitor zapytań o wiarygodność osób fizycznych i firm. W tygodniu pomiędzy 27 kwietnia a 3 maja sięgał on około 47 proc. Teraz sytuacja się poprawiła, ponieważ od 4 maja br. część obostrzeń została zniesiona.



Po pierwsze ruszyła sprzedaż firm zlokalizowanych w centrach i galeriach handlowych. Mieści się tam wiele punktów obsługi klienta należących do firm telekomunikacyjnych, operatorów telewizji kablowej czy banków. Po drugie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, częściowe odmrożenie gospodarki podziałało również na inne branże. Spadek popytu i podaży przestał się pogłębiać, da się nawet zauważyć poprawę. Przed nami kolejne etapy luzowania obostrzeń. Ważne, by próby powrotu nie przyniosły znaczącego wzrostu zachorowań, bo mogłoby to schłodzić nastroje i wyhamować chęć działania - mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tygodniowa zmiana liczby sprawdzeń klientów w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor W czasie weekendu majowego między 27 kwietnia a 4 maja spadek sprzedaży w przedsiębiorstwach sięgnął 47%, teraz widać odbicie. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Na wstępie warto przypomnieć, że informacje, które znajdują się w posiadaniu Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor umożliwiają rodzimym firmom weryfikację, czy ich klient, który chce np. kupić telefon lub pakiet telewizji, cechuje się solidnością. Przedsiębiorcy mogą w nim również sprawdzić, czy z długami nie borykają się firmy składające zlecenia na ich usługi lub towary.Oczywistym jest, że ilość zapytań o płatniczą rzetelność osób fizycznych i przedsiębiorstw jest w dużej mierze uwarunkowana ruchem, jaki panuje w gospodarce - jest ich tym więcej, im większa jest dynamika rynków. Jednocześnie nie powinno być zaskoczeniem, że w obecnych, kryzysowych realiach, w których popyt i podaż osiągają minima, takich zapytań jest wyraźnie mniej. Pewne ożywienie w tej kwestii przyniósł jednak 4 maja br. - a więc moment, z którym nastąpiło odmrożenie części polskiej gospodarki Jak wynika z doniesień Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, w ósmym tygodniu zablokowania gospodarki odwrócił się dotychczasowy spadkowy trend sprzedaży firm. Po tym jak 4 maja otworzyły się dla klientów centra handlowe i hotele, a do pracy wrócili rehabilitanci, sprzedaż firm od 4 do 10 maja zmniejszyła się o 40 proc. w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Dwa poprzednie tygodnie statystyki te wyglądały gorzej, bo spadek wynosił 46 i 47 proc.Raporty z BIG InfoMonitor pokazują wiarygodność płatniczą i są potrzebne wszędzie tam, gdzie oferujący usługę czy towar z odroczonym terminem płatności chce się upewnić, że kupujący nie ma przeterminowanych długów. Oznacza to niższe ryzyko, że nie zapłaci podjętych zobowiązań. Zapytania sprawdzające wiarygodność płatniczą składają do BIG InfoMonitor m.in. operatorzy telewizji kablowej, dostawcy internetu, firmy telekomunikacyjne, leasingowe, faktoringowe, pożyczkowe, banki, franczyzodawcy oraz przedsiębiorstwa z różnych branż weryfikujące swoich partnerów biznesowych.W całym zeszłym roku przedsiębiorcy sprawdzili w rejestrze BIG InfoMonitor wiarygodność płatniczą blisko 7,5 mln osób i prawie 1,6 mln firm, co oznacza, że zapytali o niemal co piątego pełnoletniego Polaka i o ponad połowę działających na rynku przedsiębiorstw.