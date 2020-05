Pracuj.pl: boimy się bezrobocia, ale na niższe wynagrodzenie zgodzą się nieliczni

Przed nami kolejna porcja wyników opracowanego przez Pracuj.pl raportu „Praca w dobie koronawirusa”. Wyraźnie potwierdza on, że pandemia w istotny sposób zachwiała nastrojami panującymi na rynku pracy. Obecnie aż 44% pracowników obawia się, że epidemiczny kryzys może pozbawić ich zatrudnienia, ale już tylko 29% byłoby skłonnych zgodzić się na obniżkę zatrudnienia. Jednocześnie okazuje się, że nawet w trudnych realiach nie boimy się kolejnych wyzwań - aż 77% respondentów nie wahałoby się przyjąć oferty od nowego pracodawcy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak postrzegamy pracę w obliczu pandemii?

Czego wymagamy od pracodawców?

Jak w czasach koronawirusa prezentują się plany zawodowe Polaków?



Gdzie trwają rekrutacje pracowników?

Wprawdzie wiele firm zamroziło na czas pandemii



Na początku maja 2020 roku na Pracuj.pl dostępnych było około 40 000 aktywnych ofert pracy, w tym połowa prowadzonych w modelu rekrutacji zdalnej. Najbardziej popularnymi grupami specjalistów byli handlowcy i sprzedawcy – dotyczyło ich 27% nowych ogłoszeń na portalu, zamieszczonych w kwietniu. Na podium znaleźli się także eksperci ds. IT (18%) oraz od obsługi klienta (15%).



Eksperci prognozują, że następne tygodnie i miesiące, związane z planowym stopniowym odmrażaniem gospodarki, mogą przynieść poprawę nastrojów rynkowych, a co za tym idzie – planów rekrutacyjnych. Wprawdzie wiele firm zamroziło na czas pandemii procesy rekrutacyjne , to jednak nie brakowało i takich, które szukały nowych pracowników.Na początku maja 2020 roku na Pracuj.pl dostępnych było około 40 000 aktywnych ofert pracy, w tym połowa prowadzonych w modelu rekrutacji zdalnej. Najbardziej popularnymi grupami specjalistów byli– dotyczyło ich 27% nowych ogłoszeń na portalu, zamieszczonych w kwietniu. Na podium znaleźli się także(18%) oraz od(15%).Eksperci prognozują, że następne tygodnie i miesiące, związane z planowym stopniowym odmrażaniem gospodarki, mogą przynieść poprawę nastrojów rynkowych, a co za tym idzie – planów rekrutacyjnych.



Wyniki przedstawione w raporcie są odzwierciedleniem nastroju niepewności, panującego wśród pracowników i kandydatów do pracy w okresie silnego rozwoju pandemii koronawirusa. Jednocześnie jednak dają sporą nadzieję na przyszłość, pokazując gotowość Polaków na zmianę ścieżki zawodowej i przyjęcie nowych wyzwań w karierze. Ta postawa może odgrywać bardzo ważną rolę w okresie odmrażania gospodarki i wychodzenia wielu firm z turbulencji, w które wpędził je koronawirus – komentuje Łukasz Marciniak, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży w Grupie Pracuj.



Stabilizacja coraz ważniejsza



Wyniki badań pokazują, jak bardzo ważnym atutem pracodawcy w najbliższym czasie będzie opinia stabilnej firmy, odpornej na zmiany zachodzące w całej gospodarce. Dziś to drugi najważniejszy czynnik, brany pod uwagę po wysokości wynagrodzenia. Dostrzegają to z resztą także pracodawcy. W ostatnich tygodniach w obszarze komunikacji części pracodawców z kandydatami pojawił się nowy rosnący trend. Jest nim właśnie mocniejsze niż wcześniej podkreślanie stabilności zatrudnienia i prowadzenia nowych rekrutacji, mimo zamrożenia gospodarki - mówi Łukasz Marciniak z Pracuj.pl.



Nowe obowiązki – tak, obniżka pensji - nie



Dla pracodawców deklarowana przez kandydatów mała elastyczność w kwestii oczekiwań płacowych może być wyzwaniem. Negocjacje wynagrodzeń to zawsze delikatny temat, niezależnie czy dotyczy nowo zatrudnianych osób, czy wieloletnich pracowników. Także w obecnych okolicznościach powinny być one prowadzone przez pracodawców w przemyślany sposób, przy użyciu rzeczowych argumentów, ale także ze zrozumieniem emocji osób znajdujących się po drugiej stronie – przekonuje Łukasz Marciniak.



Jeszcze do niedawna o sytuacji na rynku pracy mówiło się głównie w superlatywach. Rosnące wynagrodzenia, najniższa od dekad stopa bezrobocia, czy wysyp ofert pracy - tak właśnie przedstawiały się realia minionych miesięcy. Niestety dziś rzeczywistość przedstawia się nieco inaczej. Wybuch pandemii przełożył się zarówno na nastroje i postawy pracowników, jak i ich pracodawców. Przyjrzyjmy się tym pierwszym.Badanie Pracuj.pl pokazuje, że obniżek pensji lub zmiany zasad wynagradzania obawia się dziś 6 na 10 badanych. Niemal połowa badanych (44%) boi się, że pandemia może pozbawić ich zatrudnienia.Ponadto zarówno zatrudnieni, jak i bezrobotni Polacy biorący udział w badaniu są w większości przekonani, że w obecnej sytuacji będzie im trudniej znaleźć nowe miejsce zatrudnienia, niż wcześniej (75%).Badania Pracuj.pl pokazują dużą mobilność zawodową pracowników – przynajmniej na poziomie deklaracji. Aż 77% pracujących respondentów - użytkowników Pracuj.pl zadeklarowało, że zmieni pracę, jeśli otrzyma nową propozycję zatrudnienia. Wśród badanych zaobserwować można także otwartość na obranie zupełnie nowych ścieżek zawodowych. Aż 2 na 3 (64%) badanych szukających pracy deklaruje gotowość do przekwalifikowania się w związku z sytuacją gospodarczą.Wyniki badań pokazują także bardzo ciekawe tendencje w obszarze czynników, które stanowią dla pracujących kandydatów najlepsze zachęty do przyjęcia nowych ofert. Podobnie, jak w ostatnich kilku latach, najczęściej wybieranym argumentem za zmianą pracy jest propozycja wyższego wynagrodzenia – wybrało ją 69% badanych.Niewiele mniej pracujących respondentów wskazało jednak na stabilne i bezpieczne zatrudnienie – to ważny argument dla aż 58% z nich. Ponad połowa uczestników badania (51%) wybrała także stabilną pozycję firmy mimo zmian rynkowych. Na tle tych danych znacznie mniej atrakcyjne jako argumenty za zmianą pracy okazały się możliwość awansu (34%) czy ciekawy zakres obowiązków (31%).Badacze Pracuj.pl zapytali pracujących respondentów o środki, jakie skłonni byliby podjąć by utrzymać obecne miejsce zatrudnienia. Połowa badanych gotowa jest wykonywać inne obowiązki, niż dotychczasowe. Niewiele mniej (47%) zgodziłoby się pracować w mniejszym wymiarze etatu, a 4 na 10 – wykonywać więcej obowiązków (42%). Zdecydowanie najmniej badanych z tej grupy zgodziłoby się w takiej sytuacji na obniżkę pensji. Taką gotowość deklaruje tylko 29% pracujących respondentów.