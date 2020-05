Firmy budowlane opierają się kryzysowi. 92% z nich działa dalej

Wybuch pandemii uderzył we wszystkie dziedziny życia i gospodarki. Okazuje się jednak, że w kryzysowych realiach całkiem dobrze radzi sobie branża budowlana, co jest akurat o tyle zrozumiałe, że jej działalność nie została objęta odgórnymi obostrzeniami. Nie oznacza to jednak, że obecna sytuacja nie przysparza przedsiębiorcom kłopotów - blisko 2 na 3 respondentów koronawirus zmusił do odwołania zleceń - czytamy w komunikacie z badania zrealizowanego przez Oferteo.pl.

Firmy budowlane na przekór pandemii

Jedna trzecia przedsiębiorców nie posiada zabezpieczenia finansowego

Obawy przed utratą zleceń i klientów

Jakie są Pana największe obawy biznesowe w związku z epidemią

– Przedsiębiorcy w trudnym czasie obawiają się przede wszystkim utraty kolejnych zleceń. Ich brak może prowadzić do narastających zadłużeń i niewydolności finansowej przedsiębiorstwa. Stale napływające i realizowane zlecenia to główny czynnik dający przedsiębiorstwu szansę na przetrwanie kryzysu i stosunkowo szybki powrót do normalności. W obecnych czasach warto rozważyć stosowanie nowych metod poszukiwania klientów, takich jak serwisy online – radzi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl.

Wyzwaniem jest zdrowie

Jakie są według Pana największe wyzwania w realizacji bieżących zleceń

Jak walczą z kryzysem?

Jakie środki zaradcze podjął Pan w związku z epidemią

Jak czytamy w opublikowanym przez Oferteo.pl komunikacie, w obliczu koronawirusa firmy budowlane nie zawieszają broni - aż 92% z nich kontynuuje działalność, a połowa deklaruje, że realizacja zleceń przebiega identycznie jak zwykle. Jednocześnie jednak całkiem spory, bo liczący sobie 43% odsetek badanych wskazuje, że po wybuchu pandemii działa tylko w ograniczonym zakresie. Tak jednak czy inaczej, sytuacja firm budowlanych na tle innych przedsiębiorstw przedstawia się całkiem dobrze. We wszystkich sektorach gospodarki odsetek nieustannie działających firm jest bowiem nieco niższy (88%).Niestety kontynuowanie działalności w zakresie, jaki miał miejsce przed pandemią, wcale nie jest jednoznaczny z tym, że firmy budowlane kryzysu nie odczuwają. Przeciwnie - aż 64% przedsiębiorców budowlanych przyznało, że obecna sytuacja zmusiła ich już do odwołania części zleceń.Optymizmem nie napawa fakt, że 3 na 10 właścicieli firm budowlanych nie posiada żadnych oszczędności, a 22% ma ich tyle, że nie przetrwa na nich nawet przez miesiąc. 35% przedsiębiorców przyznało, że zgromadzone środki wystarczą im na pokrycie kosztów funkcjonowania przez miesiąc lub dwa,Aż 55% przedsiębiorców prowadzących firmę budowlaną zaznaczyło, że zaczyna już obserwować narastające zatory płatnicze, a 78% przyznało, że w najbliższym czasie spodziewa się ich pogłębienia.Największe obawy branży budowlanej w związku z epidemią są bardzo zbliżone do obaw wszystkich przedsiębiorców. Firmy budowlane chcą nadal działać i realizować zlecenia, zatem najbardziej boją się ich zmniejszającej się liczby (79%), a także rezygnacji obecnych klientów (53%).Wielu z nich wśród obaw wskazywało również powstawanie zatorów płatniczych (32%) oraz brak środków potrzebnych na spłatę zobowiązań (26%). Co czwarty badany zaznaczył, że obawia się utrudnionego dostępu do niezbędnych materiałów.Wśród największych wyzwań, właściciele firm budowlanych wskazywali przede wszystkim obawę o zdrowie swoje oraz całego zespołu. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 70% badanych. Na drugim miejscu znalazła się konieczność ograniczenia kontaktu z klientem wskazana przed 57% przedsiębiorców, a na kolejnych – opóźnienia w dostawach materiałów (32%) oraz problemy z ich dostępnością na rynku (26%).Według badania Oferteo.pl najczęściej podejmowanymi przez przedsiębiorców krokami mającymi na celu walkę ze skutkami kryzysu są ograniczenie kosztów i inwestycji. Nie inaczej jest w przypadku branży budowlanej. To właśnie te dwa środki zaradcze wskazywane były najczęściej. Właściciele takich firm decydują się również na dzielenie pracowników na mniejsze zespoły (22%), a także próbują pozyskać dodatkowe środki z zewnątrz (12%).Zapytani o to, czy w związku z epidemią planują zwolnienia pracowników, 23% właścicieli firm budowlanych odpowiedziało twierdząco. 39% nie podjęło jeszcze decyzji w tej kwestii. W ich przypadku kluczowe mogą okazać się najbliższe tygodnie oraz stopniowe odmrażanie gospodarki i wznawianie działania zatrzymanych firm.