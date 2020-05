Segregacja śmieci i długo, długo nic. Ochrona środowiska po polsku

Z danych GUS wynika że statystyczny Kowalski produkuje rocznie 325 kg śmieci. Optymizmem może napawać fakt, że 73,5% z nas deklaruje segregację wytwarzanych odpadów i jest to najczęściej podejmowane w polskich gospodarstwach domowych działanie na rzecz ochrony środowiska. Na kolejnych miejscach plasują się: oszczędzanie wody (40,7 proc.) oraz rezygnacja lub unikanie plastikowych opakowań (26,4 proc.) - czytamy w komunikacie z opracowanego przez Santander Consumer Bank badania "Polaków portfel własny: wiosenne wyzwania".

Młodsi kupują żywność ekologiczną - starsi produkty wielorazowe

Opracowane przez Santander Consumer Bank badanie pochyla się między innymi nad kwestiami związanymi z działaniami, jakie Polacy podejmują na rzecz ochrony środowiska. Z odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych wynika, że 73,5% naszego społeczeństwa segreguje odpady. Z jednej strony jest to dość wysoki odsetek, z drugiej trzeba pamiętać, że segregacja śmieci jest ustawowo nam narzuconym obowiązkiem. Na tym polu mamy zatem jeszcze trochę do nadrobienia.Okazuje się, że w segregacji śmieci przodują mieszkańcy dużych miast jak Gdańsk, Szczecin czy Bydgoszcz (aż 97 proc.) oraz osoby legitymujące się średnim wykształceniem (77 proc.). Dość zaskakujące jest, że mniej chętnie robią to posiadacze dyplomów wyższych uczelni (69 proc.). Przodownikami segregowania nie są także Polacy z małych miast do 50 tys. mieszkańców (66 proc.).Omawiane badanie nie jest jedynym, które wykazało, że najczęściej podejmowanym przez Polaków działaniem na rzecz ochrony środowiska jest segregacja śmieci. Do podobnych wniosków prowadziło np. badanie zrealizowane przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research w ramach projektu EKOBAROMETR Z analizy Santander Banku wynika, że kolejnymi, najpopularniejszymi działaniami na rzecz środowiska są:Jak podkreśla podkreśla Agnieszka Kociemska, zastępca dyrektora Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku, jedynie nieco ponad 3 proc. badanych odpowiedziało, że na co dzień nie robi nic dla dobra środowiska.Innym wskazanym przez ankietowanych popularnym działaniem na rzecz ochrony środowiska naturalnego jest korzystanie z energooszczędnych sprzętów elektronicznych. Używa ich prawie 40 proc. najmłodszych badanych w wieku 18-29 lat oraz co ciekawe co czwarty senior powyżej 70 roku życia. Młodzi Polacy często zwracają również uwagę na pochodzenie kupowanych produktów spożywczych. Niemal co trzeci ankietowany z tej grupy wiekowej kupuje żywność z ekologicznych upraw i hodowli.Wyniki badania Santander Consumer Banku – banku od kredytów pokazują również, że Polacy chętnie kupują produkty wielokrotnego użytku. Korzysta z nich prawie połowa 60-latków. Po artykuły wielorazowe często sięgają również 30-latkowie (31 proc.) i 50-latkowie (22 proc.). Z kolei najtrudniej przekonać się do nich najmłodszym Polakom.