Warszawskie biurowce bez oznak pandemii. 765 000 mkw.w budowie

Jak wynika z najnowszego opracowania MarketBeat międzynarodowej firmy Cushman & Wakefield, u schyłku I kwartału br. warszawskie biurowce rozciągały się na niemal 5,6 mln mkw. W badanym okresie stołeczny rynek powiększył się o zaledwie jeden budynek, a popyt okazał się nieco niższy aniżeli przed rokiem. Nie jest to jednak efekt pandemii. Tej ostatniej w powierzchniach biurowych na razie nie widać - jej skutki najprawdopodobniej dadzą o sobie znać dopiero w kolejnych kwartałach.

Popyt

Dopiero w kolejnych kwartałach zobaczymy realny wpływ obecnej sytuacji na stronę popytową rynku, ponieważ rynek nieruchomości reaguje z dużo większym opóźnieniem na wszelkie zmiany w gospodarce. Niemniej jednak mocne fundamenty sektora biurowego w Warszawie, przy jednoczesnym braku ryzyka nadpodaży i aktualnie niskich wskaźnikach pustostanów, powinny umożliwić rynkowi stosunkowo szybki powrót do równowagi po spowolnieniu – mówi Jan Szulborski, Senior Consultant, Cushman & Wakefield.

Kliknij, aby powiekszyć fot. piccaya - Fotolia.com Warszawa Warszawski rynek biurowy powinien stosunkowo szybko wrócić do równowagi po pandemii.

Podaż



Warto zaznaczyć, że aż 73% całkowitej powierzchni biurowców planowanych do oddania w 2020 roku jest już zabezpieczona umowami przednajmu. Dodatkowo, aż 12 z 16 tych projektów ma podpisane umowy przednajmu, co pozwala zakładać, że większość z nich zostanie ukończona. W dłuższej perspektywie obecna sytuacja wpłynie jednak na decyzje deweloperów o rozpoczęciu realizacji projektów planowanych do oddania na lata 2022-2023, co może doprowadzić do luki podaży w tym okresie – mówi Katarzyna Lipka-Nawrocka, Head of Consulting & Research, Cushman & Wakefield



Prognozy



Polski rząd nie wprowadził do tej pory żadnych przepisów ograniczających prace budowlane. Niemniej jednak wydłużenie procesów administracyjnych, ograniczona dostępność pracowników, możliwość przerwania łańcucha dostaw, a co za tym idzie – wzrost kosztów budowy, mogą w krótkim okresie wpłynąć na nieznaczne przesunięcie terminów ukończenia części biurowców będących obecnie w budowie – dodaje Jan Szulborski.



Wskaźnik powierzchni niewynajętej

Czynsze

Jak czytamy w komunikacie z najnowszego badania Cushman & Wakefield, odnotowany w analizowanym okresie popyt brutto osiągnął 139 800 mkw. i był o zaledwie 0,5% niższy od popytu sprzed roku. Popyt netto wyniósł z kolei 95 200 mkw., co względem I kwartału 2019 oznaczało spadek rzędu 5%.55% transakcji stanowiły nowe umowy, przy czym warto podkreślić, że aż 28% z nich było zabezpieczone umowami przednajmu, co na rynku biurowym jest coraz częstszą praktyką. Renegocjacje odpowiadały za 31% umów, a ekspansje - za 14%.Jak podkreśla Jan Szulborski, Senior Consultant, Cushman & Wakefield, ilość zawartych w badanym okresie umów nie była w żaden sposób uzależniona od sytuacji panującej w naszym kraju. Pierwsze ograniczenia zmierzające do powstrzymania pandemii COVID-19 pojawiły się bowiem 18 marca, a więc w momencie, w którym większość zaplanowanych na I kwartał transakcji została już sfinalizowana lub osiągnęła ostatni etap procesu transakcyjnego.Całkowite zasoby powierzchni biurowej w Warszawie w pierwszym kwartale 2020 roku powiększyły się o 6 700 mkw. i wyniosły 5,59 mln mkw. Jedynym projektem biurowym oddanym do użytku był pierwszy biurowiec wchodzący w skład kompleksu Varso Place. Poza powierzchnią biurową znajdzie się w nim czterogwiazdkowy hotel NYX należący do sieci Leonardo Hotels. Cały kompleks będzie oferował łącznie około 116 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej do wynajęcia.Według szacunków firmy Cushman & Wakefield na koniec marca 2020 r., w budowie znajdowało się ponad 765 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej , z czego w samym 2020 roku planowanych do oddania jest 343 700 mkw.Eksperci firmy Cushman & Wakefield zaznaczają, że ze względu na szybko zmieniającą się sytuację trudno jednoznacznie przewidzieć wpływ, jaki pandemia COVID-19 będzie miała na rynek nieruchomości w Polsce.Po rekordowym pod względem aktywności najemców 2019 roku, wskaźnik powierzchni niewynajętej w pierwszym kwartale 2020 roku utrzymał trend spadkowy i wyniósł 7,5%, co odpowiada spadkowi o 0,3 pp. w ujęciu kwartalnym oraz 1,7% w ujęciu rocznym. Wskaźnik absorpcji netto, który pokazuje tempo absorpcji biurowców, wyniósł 22 800 mkw., co jest wartością ponad trzykrotnie wyższą niż podaż nowej powierzchni biurowej w tym okresie.Stawki bazowe za najlepsze biurowce w Warszawie w strefie centralnej wyniosły 24 EUR/mkw./miesiąc, a w strefie Poza Centrum wyniosły 15 EUR/mkw./miesiąc i nie uległy zmianie w porównaniu do ubiegłego kwartału.