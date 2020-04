Home office i popyt na biurowce. W Warszawie to się nie wyklucza

Warszawski rynek biurowy już od dłuższego czasu ma się świetnie i nic - przynajmniej na razie - nie wskazuje na to, aby sytuacja ta miała ulec nagłemu odwróceniu. Jak wynika z najnowszego podsumowania firmy JLL, odnotowany w I kwartale br. popyt na biurowce wyniósł 139 000 mkw., a współczynnik pustostanów odnotował kolejny spadek. Jednocześnie trwają prace związane z realizacją 770 000 mkw. nowej powierzchni biurowej. Nie oznacza to jednak, że na rynku nie widać efektu COVID-19.

odnowienie najmu w biurowcu Konstruktorska Business Center (17 500 mkw., poufny najemca z sektora ubezpieczeń),

umowa przednajmu w Fabryce Norblin (8 500 mkw., poufny najemca),

umowa przednajmu w biurowcu Warsaw Unit (4 300 mkw., CBRE),

umowa przednajmu w biurowcu Varso 2 (3 800 mkw., Orsted Polska).

Pierwszy kwartał tego roku, a raczej jego końcówkę, zdominowały zmiany. Firmy tymczasowo przeniosły swoją działalność online i wdrożyły model pracy zdalnej na niespotykaną wcześniej skalę. Dostosowanie się do nowej rzeczywistości to duże wyzwanie, ale także potężny impuls do transformacji technologicznej i optymalizacji modelu pracy - mówi Mateusz Polkowski, Dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa, JLL.

Aktywność najemców generuje również fakt, że wiele umów dobiega końca, co oznacza konieczność albo ich odnowienia, albo relokacji do innych projektów biurowych. Przewidujemy, że udział renegocjacji i wydłużeń kontraktów najmu będzie wzrastać. Ponadto, biurowce w stolicy nadal cieszą się zainteresowaniem inwestorów, co dobrze wróży rynkowi w perspektywie długoterminowej - mówi Jakub Sylwestrowicz, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemcy, JLL.

Podaż – panoramę Warszawy czekają zmiany

Biurowce - rynek inwestycyjny



Łączna wartość inwestycji w warszawskie biurowce przekroczyła w I kw. 440 mln EUR. Na stolicę przypadło aż 8 z 11 transakcji sfinalizowanych w ciągu pierwszych trzech miesięcy rynku biurowym w Polsce ogółem - mówi Tomasz Puch, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych, JLL.



Pustostany i czynsze

Ostatnie podsumowanie firmy JLL wskazuje, że trzy pierwsze miesiące tego roku zwieńczyły umowy opiewające na blisko 139 000 mkw. powierzchni biurowych , co było niemal identycznym wynikiem, jaki udało się uzyskać w I kwartale 2019 roku.Do największych transakcji I kwartału 2020 należały:I wprawdzie eksperci przyznają, że ze względu na aktualną sytuację w kraju niektóre transakcje ulegną być może odłożeniu w czasie, to jednocześnie podkreślają ciągle wysoką aktywność najemców oraz fakt, że prawie 43% z ok. 770 000 mkw. pozostających w realizacji jest zabezpieczona umowami przednajmu.W I kw. oddano do użytku zaledwie jeden budynek - Varso 1, jednak na resztę roku jest planowane ukończenie kolejnych spektakularnych projektów – takich jak The Warsaw Hub, Mennica Legacy Tower, Chmielna 89 czy Varso 2.I kwartał 2020 roku był bardzo intensywny na rynku inwestycyjnym w Warszawie.Współczynnik pustostanów w Warszawie obniżył się do 7,5% (4,9% w strefach centralnych i 9,1% poza nimi), co jest spadkiem o 1,6 p.p. r-d-r. Tak niski wakat przekłada się na ograniczoną dostępność opcji najmu w istniejących budynkach, szczególnie w strefach centralnych, przez co wzrasta wolumen przednajmów.Najwyższe czynsze transakcyjne dla najlepszych nieruchomości w szerokim centrum wynoszą od 18 do 24 euro za mkw. miesięcznie, a poza nim do 16 euro za mkw. miesięcznie.