Koronawirus: jakie zmiany dla firm telekomunikacyjnych w Tarczy Antykryzysowej?

Przepisy procedowanej obecnie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 – tzw. Tarczy Antykryzysowej 2. zawierają wiele regulacji obejmujących firmy telekomunikacyjne. Omawiamy najważniejsze z nich.

Asysta Policji przy wejściu na nieruchomość

Obowiązek udostępniania danych o lokalizacji

Zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Odstąpienie od wymierzenia kary

Pozostałe zmiany

Zmiany w dotychczasowych świadczeniach pomocowych

zgłoszonych jako płatnicy przed 1 lutego 2020 r.;

którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych (liczbę tę oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego);

za okres 1 marca – 31 maja 2020;

zwolnienie obejmuje 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej.

Niektóre z proponowanych zamian należy ocenić pozytywnie, jak choćby odstąpienie od wszczynania postępowań w przedmiocie nałożenia kary za niezłożenie obowiązkowych sprawozdań w terminie, o ile zostaną złożone do końca kwietnia. Szkoda, że dopiero teraz dostrzeżono problem z zachowaniem terminów sprawozdań w tej szczególnej sytuacji panującej w kraju, gdy już większość operatorów z ogromnym wysiłkiem sprawozdania złożyła.Inne rozwiązania, jak choćby konieczność przekazywania danych o lokalizacji urządzeń końcowych Ministrowi Cyfryzacji jest co najmniej kontrowersyjna. Dopiero co operatorzy mieli duży problem z przekazywaniem danych osobowych abonentów do GUS-u, teraz powstanie kolejny z przekazywaniem ich Ministrowi Cyfryzacji.Kłopotliwe może być też zastosowanie narzędzi wyłączających korzystanie z niektórych stron internetowych z limitu danych stron internetowych.Ustawa wprowadza uprawnienie właściciela infrastruktury krytycznej – w tym sieci telekomunikacyjnej do skorzystania z asysty policji w wejściu na nieruchomość, w celu przeprowadzenia czynności niezbędnych dla ciągłości usług (w tym prac budowlanych), jeśli właściciel nieruchomości nie wyraża zgody na wejście lub wjazd na nieruchomość.Planowane jest wprowadzenie obowiązku udostępniania Ministrowi Cyfryzacji danych o lokalizacji z okresu ostatnich 14 dni urządzenia końcowego użytkownika chorego na koronawirusa lub objętego kwarantanną oraz zanonimizowanych danych o lokalizacji urządzeń użytkowników końcowych.Do ustawy Prawo budowlane wprowadza się definicję przenośnego wolno stojącego masztu antenowego. Będą to wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej, które nie będą wymagały pozwolenia na budowę.Upraszcza się także procedurę zgłoszenia – do budowy takiego masztu można przystąpić już w terminie 1 dnia roboczego po zgłoszeniu, a organ może się sprzeciwić budowie tylko wtedy, gdy wykonywanie robót lub sam maszt może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.W ustawie prawo telekomunikacyjne dodaje się zmianę dotyczącą dostawców świadczący usługę internetu mobilnego. Na wykorzystanie limitu danych nie będzie wpływać korzystanie przez użytkownika końcowego ze stron internetowych jednostek sektora finansów publicznych lub innych stron internetowych, określonych w wykazie prowadzonym przez ministra cyfryzacji.Jeśli firma telekomunikacyjna spóźniła się ze sprawozdaniami: o działalności telekomunikacyjnej (art. 7 PT), SIIS (art. 29 ust. 2 megaustawy) lub do PIT (art. 29c megaustawy) i nie złożył ich do dnia 31 marca, ale zrobi to do końca kwietnia Prezes UKE nie będzie wszczynał postępowania w sprawie nałożenia kary. Ponadto Prezes UKE może odstąpić od wymierzenia kary w innych wypadkach naruszenia PT, jeśli do naruszenia doszło bezpośrednio w związku z ograniczeniami wprowadzonymi z uwagi na koronawirusa W ustawie o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej wprowadza się uprawnienie operatora OSE do nieodpłatnego wyposażania szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, oraz zapewnienia usług bezprzewodowego dostępu do internetu.Fundusz Szerokopasmowy, który ma być przeznaczony między innymi na działania wspierające rozwój szybkich sieci telekomunikacyjnych poprzez dofinansowanie lub udzielanie pożyczek na budowę lub przebudowę tych sieci oraz wykonywanie przyłączy telekomunikacyjnych do lokalizacji użytkownika końcowego, i który miał zacząć funkcjonować z początkiem 2021 r. powstanie już teraz.poza samozatrudnionymi i pracodawcami zatrudniającymi do 9 pracowników, obecnie dotyczyć będzie także pracodawców:może być przyznane nie więcej niż trzykrotnie.Zmieniają się warunki skorzystania– zamiast obowiązku utrzymania zatrudnienia aby skorzystać z możliwości umorzeniakonieczne będzie prowadzenie działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.