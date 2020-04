Hotele w Polsce: po rekordowych wynikach walka o byt

Rosnące wynagrodzenia oraz związana z tym zmiana zachowań konsumenckich stanowiły ostatnimi czasy siłę napędową wielu branż w tym m.in. turystycznej i hotelowej. Miniony rok okazał się dla rynku hotelowego wręcz rekordowym. Nowo otwierane hotele gwarantowały wysoką podaż nowych miejsc noclegowych, za którą wyraźnie podążał popyt. Wszystko wskazywało na to, że bieżący rok okaże się tylko i wyłącznie kontynuacją tej prosperity.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiana liczby pokoi hotelowych i hoteli 2018-2019 Na przestrzeni ostatnich dwóch lat największy przyrost pokoi hotelowych zanotowały Poznań, Trójmiasto i Warszawa. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Przybywało turystów

Czas pożegnać hossę

- Czasy prosperity dobiegły końca. Obecnie cały rynek hotelowy stoi przed ogromnym wyzwaniem. Część z obiektów, szczególnie tych, które były słabiej zarządzane lub posiadały niższy standard usług czy wyposażenia od analogicznie kategoryzowanych konkurentów, z pewnością będzie miała trudności z utrzymaniem się na rynku – zaznacza Prezes Emmerson Evaluation i dodaje, że kłopoty mogą mieć również rynki, które w ostatnich latach rosły w najszybszym tempie, jak Trójmiasto czy nawet Warszawa. - Na pewno musimy liczyć się ze znacznie częstszymi niż dotychczas upadłościami w tej branży. Dochodzić też może do przejęć i fuzji niektórych sieci. W perspektywie najbliższych 2-3 lat wydaje się, że nieuniknionym efektem obecnej sytuacji będzie spadek całkowitej podaży hoteli oraz miejsc noclegowych na polskim rynku – podsumowuje Dariusz Książak.

Jak czytamy w komunikacie z raportu Emmerson Evaluation, w ubiegłym roku na zakwaterowanie w hotelu zdecydowało się o 7% więcej niż rok wcześniej. Przedstawiciele branży hotelowej mogli zacierali ręce z zadowolenia. Szanse na dalszy rozwój rynku i kolejny wzrost dostępnych obiektów noclegowych zniweczył jednak wybuch pandemii.Statystyki prowadzone przez GUS wskazują, że w połowie minionego roku nad Wisłą funkcjonowało 2 635 skategoryzowanych hoteli, które oferowały turystom około 286 tys. miejsc noclegowych. W pierwszej połowie minionego roku nowe hotele pojawiły się aż w 11 województwach, a baza noclegowa, liczona ilością miejsc noclegowych , powiększyła się o 4,5% r/r.Z danych własnych Emmerson Evaluation wynika, że największy przyrost pod względem liczby pokoi w stosunku do 2018 r. wystąpił w Poznaniu, gdzie podaż zwiększyła się o 10,8%. Pojawiły się tu nowe obiekty globalnych marek, jak hotele Hampton by Hilton i Ibis Poznań Centrum.Wysoki wzrost liczby pokoi hotelowych zanotowany został także w Trójmieście (9,4% r/r) i wynikał m.in. z uruchomienia znajdującego się na Wyspie Spichrzów 4* Holiday Inn City Center i Radisson Hotel & Suites oraz 3* Hotelu Platan zlokalizowanego na obrzeżach Gdańska. Wymienione obiekty zaoferowały łącznie 618 pokoi hotelowych.Warszawa, jako trzecie miasto w rankingu, zanotowała w 2019 r. wzrost liczby pokoi hotelowych na poziomie 6,8% r/r. W stolicy otwarto najwięcej hoteli wśród analizowanych regionów i miast. Wśród nich były m.in. Four Points by Sheraton Warsaw, Vienna House Mokotów Warszawa i Moxy by Marriott Koneser. Obiekty zaoferowały łącznie około 500 pokoi hotelowych.Nowo otwarte obiekty w pasie górskim wygenerowały w 2019 r. wzrost podaży pokoi hotelowych o 4,7% r/r. Wszystko za sprawą otwarcia dwóch obiektów: Radisson Blu Hotel & Residences, oferującego 158 pokoi hotelowych oraz Green Mountain Hotel & Apartments z 137 pokojami.We Wrocławiu i Łodzi wzrost podaży liczby pokoi hotelowych odnotowano na poziomie ponad 4%. W stolicy Dolnego Śląska portfolio hoteli zostało wzbogacone o 3* Hotel ZOO z 50 pokojami oraz 5* The Bridge MGallery by Sofitel, oferujący 184 pokoje. W Łodzi otwarto m.in. hotel 4* PURO liczący 136 pokoi hotelowych.Wzrost liczby pokoi hotelowych na poziomie 2,4% widoczny był w pasie nadmorskim. Do wzrostu podaży przyczynił się nowo otwarty Hotel Henryk (Uzdrowisko Świnoujście) oraz hotel Gwiazda Morza Resort SPA&SPORT we Władysławowie.W Krakowie w 2019 r. otwarto 3 nowe obiekty, które zaoferowały łącznie 120 pokoi hotelowych. Wśród nowo otwartych obiektów największy był 5* hotel Bachleda Luxury Hotel Kraków MGallery by Sofitel, który dysponuje 64 pokojami. Pozostałe dwa obiekty 4* The Loft Hotel i 5* Balthazar Design Hotel zaoferowały po 28 pokoi hotelowych.W Szczecinie oraz w badanym w raporcie obrębie Aglomeracji Śląskiej (Katowice, Gliwice) w 2019 r. nie oddano do użytku nowych hoteli i nie zmieniła się też liczba pokoi hotelowych.Jak podaje Emmerson Evaluation, największy wzrost podaży miejsc noclegowych w hotelach w pierwszym półroczu 2019 r. obserwowano w województwie lubelskim (o 10,5%) i w świętokrzyskim (9%). Spadek odnotowano jedynie w województwie opolskim (5%) i podkarpackim (1,9%), gdzie obiekty były zamykane ze względu na ich modernizację albo całkowite wyłączenie z użytkowania. Pomimo spadku liczby hoteli w woj. łódzkim, liczba miejsc noclegowych na jego obszarze wzrosła o 0,6% względem 2018 r., co spowodowane było rozbudową istniejącej bazy hotelowej. W województwie wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim liczba hoteli spadła, ale została zachowana podaż miejsc noclegowych na poziomie z roku 2018. W województwach opolskim i podkarpackim odnotowano nieznaczne spadki liczby miejsc noclegowych w hotelach.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego rok 2019 okazał się kolejnym, w którym zanotowano wzrost liczby turystów - zarówno rodzimych, jak i zagranicznych. Polacy stanowią niemal 2/3 wszystkich osób spędzających wakacje w naszym kraju. Dysproporcja ta powiększała się z roku na rok, co spowodowane było wyższą dynamiką wzrostu liczby polskich turystów w porównaniu do turystów zagranicznych. Dobrze obrazuje to wskaźnik CAGR, czyli skumulowany roczny wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni ostatnich 7 lat wyniósł ponad 9% w przypadku rodzimych turystów, a niecałe 6% w przypadku obcokrajowców odwiedzających Polskę.Przed dotarciem epidemii do Polski, dobra sytuacja gospodarcza i duże zapotrzebowanie na usługi hotelarskie w biznesie oraz turystyce wspierały wzrost krajowej bazy hotelowej w ostatnich latach. Hossa stymulowała także cały sektor do podnoszenia jakości usług.Eksperci Emmerson Evaluation w raporcie wskazują również, że hotele, którym uda się utrzymać na rynku, w dłuższej perspektywie będą musiały podążać za najnowszymi trendami technologicznymi oraz udogodnieniami, które będą miały coraz większe znaczenie dla ich konkurencyjności na rynku. Dla wielu z hotelarzy jest to dobry czas na wprowadzenie nowych narzędzi, technologii i strategii sprzedaży w swoich obiektach, jak np. rezerwacje on-line czy tzw. direct booking, który łączy w sobie komunikację z potencjalnymi gośćmi, sprzedaż oraz proces rezerwacyjny za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji on-line, zaznaczają autorzy opracowania.