Bardzo trudne czasy przed polskim automotive. Spadki będą dwucyfrowe?

Ubiegłoroczny eksport polskiego przemysłu motoryzacyjnego zdołał pobić kolejny rekord. To bardzo dobre wieści dla całej gospodarki, biorąc pod uwagę, że branża automotive to jeden z jej motorów napędowych. Niestety już dziś jest pewne, że tych wyników nie uda się powtórzyć w tym roku. Co gorsza, analitycy AutomotiveSuppliers.pl prognozują, że będziemy mieć do czynienia z dwucyfrowymi spadkami.

W minionym roku automotive zaskoczył wzrostami

- Wyniki za zeszły rok są w pewnym stopniu zaskakujące - ocenia Rafał Orłowski, Partner w AutomotiveSuppliers.pl. - Pierwsze miesiące roku wskazywały, że wartość eksportu będzie na poziomie 2018 roku. Jednak w II, III i IV kwartale utrzymano kilkuprocentowe wzrosty.

Bardzo trudny 2020 rok

- Produkcja samochodów, autobusów i pojazdów ciężarowych w Europie została zatrzymana - mówi Rafał Orłowski z AutomotiveSuppliers.pl. - Ma to przełożenie na cały łańcuch dostaw, w tym także na producentów komponentów w Polsce. Niemal wszyscy dostawcy zawiesili działalność (nieliczni produkują dla klientów w Chinach lub Turcji). - Pierwsze redukcje miejsc pracy są już za nami. Praktycznie do zera spadła liczba pracowników tymczasowych w przemyśle motoryzacyjnym - mówi Rafał Orłowski. - Nie wiemy jak długo potrwają przestoje (należy przyjąć, że do końca kwietnia w minimalnym stopniu może zostać wznowiona produkcja pojazdów w Europie) i jak niski popyt na nowe aut będzie w nowej rzeczywistości gospodarczej całego świata. Pewne jest, że w sektorze motoryzacyjnym, nie tylko tym produkcyjnym, nastąpi fala zwolnień, zwolnień grupowych i najprawdopodobniej upadłości. Nie znamy na razie jej skali.

- Nawet jeśli za kilka tygodni rozpocznie się restart produkcji samochodów w Europie, nie wiemy jaki niskie będą wolumeny zamówień w kolejnych miesiącach. Nasza wstępna prognoza, jako AutomotiveSuppliers.pl, zakłada, że musimy się liczyć z eksportem przemysłu motoryzacyjnego z Polski w 2020 r. o co najmniej 25-33 proc. niższym niż w rekordowym zeszłym roku.

Ostatnia dekada okazała się dla polskiej branży automotive niezwykle owocna, a miniony rok niektórzy jej przedstawiciele będą z pewnością wspominać z tęsknotą. Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez AutomotiveSuppliers.pl, ubiegłoroczna wartość polskiego eksportu przemysłu motoryzacyjnego sięgnęła 27,85 mld euro, co względem poprzednich 12 miesięcy oznacza nie tylko wzrost o 1,89 mld euro, ale również nowy rekord, który zdziwił nieco nawet samych zainteresowanych.Niezmiennie naszym najważniejszym zagranicznym partnerem pozostają Niemcy (30,2 proc. całości). Eksport na ten rynek było o 1,5 proc. wyższy niż w 2018 r. do którego eksport był o ponad 5 proc. wyższy (+5,45 proc.) niż przed rokiem. Kolejne miejsca należą do: Czech (7,67 proc. całości, spadek o 5,5 proc.) , Włoch (7,33 proc., wzrost o 1,8 proc.) i Francji (6,39 proc., wzrost o 16,4 proc.).Od kilku lat najważniejszą grupą produktową są części i akcesoria. Jak w latach poprzednich także w 2019 r. został ustanowiony nowy rekord w ich eksporcie - 12,79 mld euro, +4,5 proc. Na części i akcesoria przypadło 45,93 proc. całego eksportu sektora motoryzacyjnego z Polski. W porównaniu do roku 2018 udział części spadł o 1,24 punktu procentowego. Największym partnerem nadal są Niemcy (33,86 proc. całości, spadek o 2,26 proc.). Kolejnymi rynkami zbytu były Czechy (8,86 proc. całości, wzrost o 7,31 proc.), Słowacja (7,12 proc., wzrost o 4,9 proc.) i Wlk. Brytania (5,85 proc., wzrost o 5,9 proc.).Drugą grupą są samochody osobowe i towarowe-osobowe. W 2019 r. wartość ich eksportu wyniosła 6,16 mld euro, o 1,24 proc. mniej niż rok wcześniej. Trzecie miejsce przypada pojazdom ciężarowym (3,52 mld euro, spadek o 0,15 proc.).Automotive jest jedna z dwóch obok branży spożywczej, najważniejszych sektorów produkcyjnych w Polsce. Jego funkcjonowanie jest bardzo silnie powiązane z rynkami zagranicznymi. W minionym roku kraje UE odpowiadały za niemal 87 proc. całości motoryzacyjnego eksportu z naszego kraju.Długotrwała pandemia COVID-19 przełoży się zarówno na drastyczne osłabienia kondycji firm automotive, spadek zatrudnienia ale także na wielkość eksportu. - „Tylko” miesięczny przestój w takim okresie roku jaki obecnie znamy odpowiada za niższy o 9-10 proc. roczny eksport - podkreśla Rafał Orłowski.