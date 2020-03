Globalny wzrost gospodarczy: już nie 2,4% tylko 0,8%

O tym, że bieżący rok upływać będzie na świecie pod znakiem skromnego wzrostu gospodarczego, mówiło się już od dawna. Nikt jednak nie był w stanie przewidzieć, w jak dużym stopniu ten niewielki kryzys spotęguje rozprzestrzeniająca się właściwie na całym globie pandemia. Dziś gospodarka międzynarodowa znajduje się w stanie bardzo poważnych zawirowań, a prognozy dla jej wzrostu sięgają dna.

Przerwy w działalności gospodarczej oraz poważne perturbacje w handlu to tylko niektóre z czynników, które każą w istotny sposób zrewidować prognozy co do tegorocznego wzrostu globalnego PKB. Eksperci Allianz Research i Działu Analiz Ekonomicznych Euler Hermes sądzą, że w drugim kwartale sięgnie on dna koniunktury, a spadek w ujęciu rocznym szacowany jest na -15%. Roczna prognoza dla globalnego PKB została z kolei skorygowana z 2,4% do 0,8%. Naturalnym następstwem wyhamowania gospodarek będzie wzrost liczby niewypłacalności, który w skali całego świata ma wynieść +14%. Pomocy może potrzebować aż 65 mln pracowników w całej Unii Europejskiej.

napływający z centrum Chin szok podażowy, który wywołał fale sejsmiczne w światowym handlu i zakłócił łańcuch dostaw, rozprzestrzenienie się go na rynki finansowe, gdy inwestorzy zdali sobie sprawę z nieuniknionej recesji, gwałtowny szok popytowy, uderzający w konsumpcję i inwestycje w Chinach, Europie i Stanach Zjednoczonych.

- Zmniejszyliśmy nasze szacunki dotyczące wzrostu gospodarczego w 2020 r. do +0,8% z wcześniejszych +2,4%. Spodziewamy się, że w II kwartale światowy PKB skurczy się o -15% w ujęciu rocznym, czyli o tyle samo, co w latach 2008-2009 łącznie. W tym kontekście spodziewamy się wzrostu PKB o +0,5% w USA i spadku PKB o -1,8% w strefie euro i w Niemczech", powiedział Ludovic Subran, Główny Ekonomista w Allianz i Euler Hermes.



- Po kryzysie świat będzie innym miejscem. COVID-19 z pewnością zmieni nasze postrzeganie: inwestycji w zdrowie i zdefiniowanie kapitalizmu sprzyjającego integracji społecznej; „miękkiej siły Chin”; globalizacji; walki ze zmianami klimatu – kolejne gwałtowne, prawdopodobne wyzwanie zbiorowe przed nami i być może także to, w jaki sposób oszczędzamy na różne, także nieprzewidziane wydarzenia życiowe – uważa Główny Ekonomista Allianz i Euler Hermes.

Eksperci Allianz Research i Działu Analiz Ekonomicznych Euler Od stycznia skutki gospodarcze pandemii koronawirusa Covid-19 rozwinęły się w trzech fazach:Ekonomiści Allianz i Euler Hermes spodziewają się ostrej globalnej recesji w pierwszej połowie 2020 r. w przeważającej większości gospodarek rozwiniętych i wschodzących, po której nastąpi ożywienie w kształcie litery "U". Koszt powstrzymania epidemii może stanowić w skali miesiąca nawet 20-30% wstrząsu, jaki ponosi obecnie każda z gospodarek. Pandemia Covid-19 wywołuje duże poruszenie w handlu międzynarodowym. Według Allianz i Euler Hermes, każdy kwartał zakłóceń w handlu międzynarodowym będzie kosztować handel światowy 722 mld USD, głównie z powodu obostrzeń wprowadzonych na granicach Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych.W tych bezprecedensowych czasach rządy i banki centralne są zmuszone do przyjęcia równie bezprecedensowych środków wsparcia. Czy będą skuteczne? Czy pomogą one krajom uniknąć recesji, czy też pomogą jedynie ograniczyć pęknięcie?Zakładając, że działania ograniczające rozprzestrzenianie się choroby zakończą się sukcesem, Allianz i Euler Hermes spodziewają się ożywienia działalności gospodarczej w drugiej połowie 2020 roku. Wyjście z recesji będzie nadal stanowić poważne wyzwanie dla niektórych firm, zwłaszcza dla tych nadmiernie zadłużonych i mających mały kapitał własny, ponieważ straty w obrotach podczas kryzysu będą trudne do zrekompensowania do końca roku. Liczba bankructw przedsiębiorstw na świecie wzrośnie o +13% - szacują ekonomiści Allianz i Euler Hermes.