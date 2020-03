Biurowce w Trójmieście: 1 mln mkw. już za kilka miesięcy?

Trójmiejskie biurowce pną się w górę i nie mogą narzekać na brak zainteresowania ze strony najemców. Zeszłoroczna, nowa podaż (61 100 mkw.) powiększyła łączne zasoby biurowe Gdańska, Gdyni i Sopotu do poziomu 838 500 mkw. Tym jednak, co zasługuje na szczególne podkreślenie jest popyt brutto, który wyniósł 100 700 mkw., co względem poprzedniego roku oznaczało wzrost o blisko 20%. Tegoroczny przyrost nowej powierzchni biurowej szacowany jest z kolei na 8% rdr - podaje Cushman & Wakefield.

czwarty z biurowców należących do kompleksu Alchemia – Neon o powierzchni 33 700 mkw. (Torus),

Heweliusza 18 (Apollo Rida – 10 000 mkw.),

Garnizon – Hiro (Hossa Investment – 5 000 mkw.),

pierwsza faza budynku Officyna (Torus – 4 550 mkw.).



Trójmiejski rynek nieruchomości biurowych zajmuje obecnie wśród rynków regionalnych trzecie miejsce w Polsce pod względem zasobu powierzchni biurowych i nadal ma ogromny potencjał rozwojowy. Magnesem, który przyciąga inwestorów, jest przede wszystkim obecność odpowiedniej infrastruktury transportowej i połączeń kolejowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Właśnie dlatego coraz więcej firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych oraz decyduje się na otwarcie swoich oddziałów w Trójmieście – mówi Adam Schroeder, Dyrektor Regionalny dla Polski Północnej w firmie Cushman & Wakefield.

Kliknij, aby powiekszyć fot. qphotomania - Fotolia.com Biurowiec W 2019 roku w Trójmieście oddano do użytku 61 100 mkw. powierzchni biurowej.

Popyt

Od strony popytu, przedsiębiorstwami, które dominują na trójmiejskim rynku, są głównie firmy z sektora IT. Dzięki rozwijającej się infrastrukturze oraz łatwości podróżowania zauważamy znaczący wzrost zainteresowania Trójmiastem ze strony firm skandynawskich, reprezentujących zarówno branżę IT, jak i spedycję oraz transport międzynarodowy – mówi Daria Zagożdżon-Dembicka, Negotiator w firmie Cushman & Wakefield.



Czynsze

Prognozy

Przy utrzymaniu obecnej aktywności najemców na rynku biurowym Trójmiasta możemy spodziewać się dalszej równowagi pomiędzy podażą a popytem na biurowce. Dodatkowo, jeśli wszystkie budynki będące obecnie w budowie zostaną oddane do użytku w zakładanym terminie, to na początku 2022 roku Trójmiasto dołączy do Warszawy, Krakowa i Wrocławia jako czwarty rynek biurowy oferujący ponad milion mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej – mówi Jan Szulborski, Senior Consultant w firmie Cushman & Wakefield.

Jak czytamy w najnowszym komunikacie Cushman & Wakefield, biurowce oddane do użytkowania w minionym roku powiększyły trójmiejski rynek o 61 100 mkw., sprawiając tym samym, że łączne zasoby biurowe Gdańska, Gdyni i Sopotu osiągnęły poziom 838 500 mkw. Spory w tym udział miały:W ostatnich dwunastu miesiącach rynek biurowy powiększył się o 8%, niemniej roczna podaż powierzchni biurowej była o 20% niższa niż w 2018 roku. W budowie znajduje się obecnie ponad 160 000 mkw. powierzchni biurowej, z czego w 2020 i 2021 roku do użytku oddanych zostanie odpowiednio 77 700 mkw. i 70 900 mkw.Po okresie relatywnie niskiej aktywności w Gdyni w ostatnim okresie deweloperzy rozpoczęli w tym mieście dwie duże inwestycje: 3T Office Park (38 400 mkw.) oraz K2 (11 400 mkw.), których oddanie do użytku planowane jest odpowiednio na lata 2021 oraz 2022. Gdynia wraz z planowanymi projektami w obszarze gdańskiego Młodego Miasta mogą w ciągu najbliższych lat stać się alternatywną lokalizacją dla największego hubu biurowego, zlokalizowanego wzdłuż alei Grunwaldzkiej w Gdańsku.Całkowita aktywność najemców w 2019 roku wyniosła 100 700 mkw. i była o ponad 19% wyższa niż w 2018 roku. Nowe umowy stanowiły 45% wszystkich umów, a renegocjacje i ekspansje wyniosły odpowiednio 42% i 13% całkowitej aktywności najemców. W badanym okresie w Trójmieście zawarto umowy przednajmu o łącznej powierzchni 10 000 mkw., co stanowi około 10% wszystkich transakcji.Absorpcja netto powierzchni biurowej w Trójmieście wyniosła 67 300 mkw. i była wyższa od poziomu nowej podaży. Doprowadziło to dalszej kompresji wskaźnika pustostanów, który na koniec 2019 roku wyniósł 4,9%, co stanowi spadek o 1,2% w odniesieniu do 2018 roku. Jest to też najniższy odsetek powierzchni niewynajętej spośród wszystkich analizowanych rynków.Stawki za najlepsze biurowce w Trójmieście w 2019 roku utrzymały się na średnim poziomie 14 EUR/ mkw./miesięcznie. Najwyższe czynsze są osiągalne w projektach zlokalizowanych wzdłuż Alei Grunwaldzkiej.W przeciągu najbliższych 24 miesięcy prognozowany przyrost nowej powierzchni jest szacowany na poziomie 8% w 2020 roku i 7% w 2021 roku, co jest wartością zbliżoną do lat poprzednich.