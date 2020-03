Monitor BenQ EW3280U

BenQ prezentuje 32-calowy monitor EW3280U z matrycą IPS 4K, z VESA DisplayHDR 400, 95% DCI-P3, USB-C, pilotem i subwooferem. Monitor jest dedykowany do domowej rozrywki.

BenQ EW3280U ma matową matrycę IPS 4K UHD o rozdzielczości 3840x2160, jasności 400 nitów, kontraście 1000:1 (DCR 20 000 000 : 1) i czasie reakcji 5 ms GtG oraz kąty widzenia 178°/178°.Matryca IPS o jasności 400 nitów (cd/m2) i 10-bitowa obsługa koloru zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu i 95% pokrycia szerokiej palety kolorów DCI-P3. Certyfikat VESA DisplayHDR 400 i funkcja BenQ HDRi zapewniają ulepszoną prezentację materiałów o szerokim zakresie jasności (HDR).Monitor został wyposażony w system audio składający się z procesora DSP i dwóch 2W głośników i 5W subwoofera treVolo o konstrukcji i charakterystyce dostosowanej do instalacji w bardzo smukłych ekranach LCD. Dodatkowo zdefiniowano fabrycznie tryby dźwiękowe: Cinema, Pop/Live, Dialog/Vocal, Rock/Party i Game dostosowane do różnych rodzajów muzyki czy oprawy dźwiękowej gier i umożliwienie szybkiej zmiany brzmienia.Sterowanie monitorem i wybór różnych opcji ustawień obrazu i dźwięku znakomicie ułatwiają: tradycyjne pokrętło regulacji głośności umieszczone na dolnej krawędzi ekranu, tzw. joystick meny ułatwiający nawigację po opcjach menu ekranowego czy pilot do sterowania monitorem z dowolnego miejsca w pomieszczeniu.Podłączenie monitora do np. laptopa poprzez gniazdo USB-C umożliwia przesyłanie jednym kablem sygnału audio, wideo, transmisję danych i zasilanie/ładowanie (do 60W).Monitor jest wyposażony w BenQ Eye-Care, czyli pakiet funkcji zmniejszającej zmęczenia wzroku przy długotrwałym korzystaniu z monitora. W jego skład wchodzi m.in. niemigoczące podświetlanie ekranu – Flicker Free, zmniejszona emisja niebieskiej składowej widma – Low Blue Light, automatyczne dostosowywanie jasności i temperatury barwowej wyświetlanych obrazów do oświetlenia otoczenia - Brightness Intelligence Plus, czy funkcja Color Weakness umożliwiająca komfortową pracę i rozrywkę osobom z wadą wzroku zwaną daltonizmem.BenQ EW3280U dostępny jest już w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 3399 zł.