Google zablokował ponad 790 tys. niebezpiecznych aplikacji mobilnych.

Android to najczęściej używany z systemów mobilnych. Nie jest więc żadnym zaskoczeniem, że powstające na niego aplikacje cieszą się wśród użytkowników ogromną popularnością. Jak jednak łatwo można się domyślić, nie umyka ona uwadze cyberprzestępców. W sklepie Play Store właściwie co i rusz pojawia się szkodliwe oprogramowanie. Tylko w minionym roku Google zablokował aż 790 tys. podejrzanych aplikacji. Bitwa o bezpieczeństwo trwa, ale – jak pisze Bitdefender – przypomina ona nieco walkę z wiatrakami.

„Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony użytkowników przed groźnymi aplikacjami jest oczywiście ich całkowita likwidacja ze Sklepu Play.” - powiedział Andrew Ahn, menedżer ds. Bezpieczeństwa aplikacji na Google Play i systemu Android. „Nasze mechanizmy weryfikacji zablokowały ponad 790 000 aplikacji naruszających zasady, zanim mogły zostać one opublikowane w Sklepie Play.”

Złośliwe aplikacje mobilne wykryte przez Bitdefender

“Google Android to najpopularniejszy system na świecie. Na Androida codziennie trafiają miliony aplikacji. Nie sposób więc sprawdzić wszystkich i nie dopuścić do Sklepu Play tych złośliwych. Miejmy nadzieję, że Google zmieniając sposoby weryfikacji wyeliminuje to zjawisko.” Bardzo ważnym aspektem jest stosowanie na smartfonach oprogramowania antywirusowego, które będzie dodatkową zaporą chroniącą nasze dane. – informuje Mariusz Politowicz, ekspert Bitdefender.

Aplikacje mobilne, które trafiają do Google Play Store , muszą przejść przez system weryfikacji. I wprawdzie gigant z Mountain View zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby oferowane użytkownikom oprogramowanie było bezpieczne, to jednak mimo to w sklepie ciągle można natrafić na zainfekowane aplikacje.Google poinformował, że wprowadzone w 2019 roku restrykcyjne zasady dla twórców aplikacji mobilnych na Androida, zmusiły ich do aktualizacji produktów. Oprogramowanie tych, którzy nie zastosowali się do narzuconych reguł, było blokowane. Ostatecznie programiści Google zablokowali dziesiątki tysięcy aplikacji ze Sklepu Play.Codziennie do sklepu Google Play trafiają miliony zgłoszeń programów. Z racji tak dużej liczby trafiają się również aplikacje, które mogą być złośliwie. Najczęstszym przypadkiem są „appki”, które nękają użytkownika nieszkodliwymi reklamami, jednak ta sama droga może być wykorzystana do dostarczenia złośliwego oprogramowania.Bitdefender, czyli oprogramowanie dbające o bezpieczeństwo użytkowników zarówno na komputerach osobistych, jak i na urządzeniach mobilnych, w ostatnim czasie wykryło aplikacje mobilne, które dostawały się do Sklepu Play omijając system weryfikacji Google. Aplikacje te podawały fałszywe informacje dotyczące treści, które rzekomo miały prezentować.Google zapowiedziało, że w 2020 roku będzie dążyło do szybszego wykrywania złośliwych aplikacji.