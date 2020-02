Zakupy na raty: dlaczego kupujemy głównie smartfony?

W 2019 roku Santander Consumer Bank sfinansował kupno 160 tys. smartfonów, tym samym stały się one najpopularniejszą kategorią ubiegłorocznych zakupów na raty. Na co jeszcze pożyczaliśmy pieniądze? Jak duże były to kwoty? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.

Smartfony Na raty najchętniej kupujemy smartfony.

- Smartfony oferują klientom coraz więcej funkcji, ich jakość idzie w górę, co wiąże się ze wzrostem cen. Równocześnie są to najbardziej osobiste urządzenia elektroniczne i klienci nie chcą na nich oszczędzać, stąd tak duże zainteresowanie kredytem ratalnym przy ich zakupie – mówi Agnieszka Kociemska, zastępca dyrektora Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku. – Możliwe też, że za tak wysoką pozycją smartfonów stoi zainteresowanie nimi najmłodszej grupy konsumentów. Jak wykazał najnowszy raport Santander Consumer Banku, ,,Polaków portfel własny - kochamy okazje”, ponad 1/5 ankietowanych urodzonych po 1990 roku planuje zakup smartfonu w okresie wyprzedaży, a zasobność ich portfeli często nie jest wystarczająca nawet na okazyjny zakup.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Santander Consumer Bank, na drugim miejscu zestawienia najbardziej popularnych zakupów na raty uplasował się sprzęt RTV i AGD , w tym m.in. pralki (60 tys. sztuk), lodówki i telewizory (po 50 tys. sztuk) oraz odkurzacze (25 tys. sztuk). Dość interesująco przedstawia się fakt, że na szczycie listy najpopularniejszych kategorii zakupowych zabrakło laptopów i tabletów. Średnia wartość kredytu ratalnego na zakup różnych towarów przekroczyła 2,6 tys. zł.Mimo wyraźnego zainteresowania mobilnością, przeważająca liczba Polaków, według danych Santander Consumer Banku, zakupów na raty dokonuje w sklepach tradycyjnych (niemal 90 proc.). Z rat online korzysta w tym celu ok. 12 proc. osób. Kanał offline wygrywa niemal w każdej kategorii produktów finansowanych na raty. Jest jednak parę wyjątków od tej reguły.Z danych zebranych przez Santander Consumer Bank wynika, że z zakupów na raty online częściej korzystamy np. przy zakupie sprzętu komputerowego (ponad 18 proc. w porównaniu do ok. 9 proc. sprzedaży ratalnej w kanale offline). Przeważają one również w przypadku zakupu instrumentów muzycznych, sprzętu fotograficznego czy artykułów motoryzacyjnych.Jak czytamy w komunikacie z badania, bez względu na kanał sprzedaży, najczęstszy okres spłaty zakupów na raty to 10 miesięcy. Ta forma finansowania zakupu była najbardziej popularna wśród mieszkańców województwa mazowieckiego (ponad 17 proc.), śląskiego (prawie 11. proc) i wielkopolskiego (10,2 proc.). Na dole zestawienia znalazła się Opolszczyzna (ok. 2 proc.), województwo podlaskie (2,2 proc.) i lubuskie (ok. 3 proc.).