Najnowsze technologie zwiększą twoje zyski o 80% szybciej

Poprawa kondycji finansowej, ale również optymalizacja działalności operacyjnej i - w efekcie - uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Do tego m.in. potrzebne są firmom nowe technologie - wynika z globalnego badania Oracle. Okazuje się również, że firmy, który stosują takie rozwiązania jak sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, Blockchain czy asystenci cyfrowi, niemal dwukrotnie podwyższają tempo wzrostu swoich rocznych zysków, co nierzadko je same wprawia w pewne zdumienie.

Sztuczna inteligencja i asystenci cyfrowi to większa efektywność i precyzja działu finansów

Redukcja błędów w działach finansowych sięga przeciętnie 37%.

W 72% przypadków korzystanie ze sztucznej inteligencji przyczynia się do lepszej orientacji w ogólnej wydajności.

83% przedstawicieli kadry kierowniczej jest zdania, że wystarczy 5 lat, aby sztuczna inteligencja w pełni zautomatyzowała procesy zamykania okresów finansowych.

Asystenci cyfrowi przyspieszają analizę finansów o 38% i podnoszą produktywność o 36%.

Nowe technologie zapewniają przewagę konkurencyjną

Nowoczesne technologie, tj. sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, Blockchain i asystenci cyfrowi, stają się standardem, a 84% przedsiębiorstw używa w środowisku produkcyjnym co najmniej jednej z nich.

82% firm, które korzystają z trzech lub więcej nowych technologii, ma przewagę nad konkurencją — dla porównania, taką przewagę ma tylko 45% przedsiębiorstw, które nie używają żadnego z tych rozwiązań.

Firmy stosujące wiele nowych technologii 9,5 razy częściej dysponują w swoich działach finansowych i operacyjnych precyzją na najwyższym rynkowym poziomie.

Przedsiębiorstwa 2 lub 3 razy częściej kupują gotowe rozwiązania oparte na nowych technologiach niż tworzą je samodzielnie (wartość procentowa zależy od rozwiązania technologicznego).

Prawie wszyscy respondenci (91%) uznali aplikacje typu oprogramowanie jako usługa (SaaS) za kluczowy element umożliwiający korzystanie z nowych technologii.

Sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy i Blockchain pozwalają tworzyć szybciej reagujące łańcuchy dostaw

W przedsiębiorstwach, które używają sztucznej inteligencji w swoich łańcuchach dostaw, czas realizacji zamówień skrócił się o średnio 6,7 dnia roboczego.

Zastosowanie danych generowanych przez sztuczną inteligencję w procesach łańcucha dostaw pomaga firmom ograniczyć błędy w realizacji zamówień o średnio 26%.

Sztuczna inteligencja pomaga firmom zmniejszyć liczbę błędów w realizacji zamówień o 25%, braki zapasów o 30%, a przestoje w produkcji o 26%.

Przedsiębiorstwa, które wykorzystują w swoich łańcuchach dostaw asystenty cyfrowe, zwiększyły produktywność pracowników o 28%, a szybkość analiz o 26%.

87% firm korzystających z Blockchain osiągnęło oczekiwany lub wyższy zwrot z inwestycji; 82% spodziewa się, że w najbliższym roku wygeneruje znaczną wartość biznesową.

78% menedżerów sądzi, że możliwość weryfikacji monitorowania łańcucha dostaw za pomocą Blockchain ograniczy oszustwa o co najmniej 50% w ciągu najbliższych pięciu lat.

68% respondentów uważa, że rozszerzona analiza danych biznesowych jest kluczową zaletą nowych technologii w operacjach łańcucha dostaw.

