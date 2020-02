Specjalista IT poszukiwany. Czego wymaga od niego rynek pracy?

Specjalista IT to ktoś, kto w bieżących realiach raczej nie musi się obawiać o brak pracy. Potwierdzają to m.in. najświeższe dane napływające z serwisu Pracuj.pl, z których wynika, że do speców IT skierowane było aż 15% wszystkich ogłoszeń opublikowanych na tym portalu w minionym roku. Pracodawcy najczęściej poszukiwali programistów (35% ofert), ale nie brakowało również propozycji dla administratorów systemu czy specjalistów helpdesku. Branża IT charakteryzowała się sporą rozpiętością zarobków – oferowane wynagrodzenia zawierały się w przedziale od 5,5 do 18 tys. brutto i w dużej mierze uwarunkowane były doświadczeniem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Na jakie zarobki może liczyć specjalista IT?

Znajomość których języków programowania daje szansę na najwyższe wynagrodzenie?

Które specjalizacje IT są najlepiej opłacane, a które najbardziej poszukiwane przez pracodawców?





Ogłoszenia kierowane do osób zajmujących się nowymi technologiami stanowiły w minionym roku 15% ofert na Pracuj.pl. Tymczasem według danych Eurostatu specjaliści IT stanowią 3% wszystkich pracowników w Polsce. To porównanie wyraźnie pokazuje dysproporcję między zapotrzebowaniem pracodawców, a realną podażą talentów w zakresie nowych technologii. Ten temat z roku na rok staje się coraz bardziej aktualny – komentuje Mariusz Kuźniewicz, Senior Product Strategy Manager w Grupie.

Nie każdy specjalista IT zarabia majątek

Specjalista IT z doświadczeniem zarabia (dużo) więcej



Dysproporcje płacowe stanowią odbicie tendencji obserwowanych na całym rynku pracy IT. Z jednej strony w Polsce realizuje się coraz więcej zaawansowanych projektów technologicznych, do których potrzeba np. programistów mających minimum kilka lat doświadczenia zawodowego. Ze względu na niedobór takich kandydatów na rynku, firmy muszą rywalizować na płace. Z drugiej strony, na rynku rośnie liczba niedoświadczonych osób na stanowiskach juniorskich, chcących wejść do branży. Pierwsze kilkanaście miesięcy pracy to dla nich sprawdzian, czy zostaną w świecie IT na dłużej. Ci, którym się uda, mogą zazwyczaj liczyć na szybki wzrost wynagrodzenia – komentuje Mariusz Kuźniewicz.

Era nowych technologii

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez serwis Pracuj.pl, w zeszłym roku specjalista IT nie powinien był raczej narzekać na brak ofert pracy. W ciągu dwunastu miesięcy na łamach serwisu ukazało się 82 597 ogłoszeń skierowanych do ekspertów w zakresie nowych technologii. Większą popularnością cieszyli się jedynie handlowcy oraz specjaliści w zakresie obsługi klienta.Tym, co zasługuje jednak na szczególne podkreślenie, jest dość istotna nierównowaga pomiędzy podażą kandydatów a zapotrzebowaniem, jakie zgłaszają na nich pracodawcy.Jak wynika z badania, tym specjalistą IT, który w szczególności nie musiał obawiać się o trudności w znalezieniu zatrudnienia, był programista. Do ekspertów w zakresie programowania skierowanych było aż 35% ogłoszeń skierowanych do informatyków. Firmy poszukiwały także ekspertów od wsparcia technicznego (11%) oraz administrowania systemami (10%). Niewiele mniejsze zainteresowanie budzili analitycy biznesowi (9%), specjaliści od zarządzania projektami (7,5%) oraz testerzy (7,5%).Analiza zarobków w wybranych specjalizacjach pokazuje, jak duży wpływ na płacę w IT ma wybrana ścieżka ekspercka. Dla przykładu, przeciętne wynagrodzenie konsultanta ERP to 8200 zł brutto. Tymczasem konsultanci SAP, specjalizujący się w jednym z najbardziej popularnych systemów ERP, zarabiają przeciętnie wyraźnie więcej - 12 000 zł brutto. Wyraźną różnicę można zaobserwować też np. między testerami gier (6600) oraz testerami automatycznymi (11 500). Na przeciętne zarobki powyżej 10 000 PLN brutto mogą liczyć m.in. Scrum masterzy, analitycy biznesowi i architekci oprogramowania.Zapotrzebowanie na pracowników IT odbija się także na płacach oferowanych w tej branży. Pod tym względem warto zwrócić szczególną uwagę zarówno na programistów znających popularne języki programowania, jak i przedstawicieli innych specjalizacji.Warto zauważyć, że w przypadku każdego z trzech analizowanych języków programowania następuje bardzo duża dysproporcja między zarobkami początkujących programistów, a ekspertami średniego szczebla. Na przykład, według danych zarobki.pracuj.pl początkujący programista Java, .NET czy C++ przeciętnie otrzymuje wynagrodzenie wysokości 5500 zł brutto. Ich współpracownicy na średnim szczeblu otrzymują natomiast przeciętnie od 10 500 (.NET) do 12 000 zł brutto (Java).Specjalista IT na brak pracy nie powinien narzekać również w nadchodzących latach. Według prognoz Komisji Europejskiej na naszym kontynencie w tym roku brakować będzie 756 000 specjalistów IT. Ta sama instytucja ocenia, że około 4 na 10 Europejczyków nie posiada podstawowych umiejętności cyfrowych. Niedobór nie tylko kadr IT, ale także osób innych specjalizacji biegłych w nowych technologiach to jedno z największych wyzwań pracodawców.Badania Pracuj.pl „Generacja dobrej kariery” pokazują jednak, że wielu polskich pracowników jest skłonnych nabywać nowe umiejętności. To właśnie w obszarze edukacji kadr leży jedna z odpowiedzi na problem „luki kompetencyjnej” w zakresie cyfrowym. 65% badanych jest gotowych nabywać nowe kwalifikacje, by utrzymać obecną pracę.