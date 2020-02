Trwa boom na inwestowanie w nieruchomości komercyjne. W cenie hotele

Inwestowanie w nieruchomości komercyjne nie traci właściwie nic na swojej popularności, czego dowodem może być chociażby ubiegłoroczna, rekordowa wartość transakcji w tym sektorze (7,7 mld euro). Skokowe wzrosty i znaczny wzrost udziału w wolumenie transakcyjnym notują między innymi inwestycje w hotele - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Walter Herz.

Z tego tekstu dowiesz się:

Jak duże zainteresowanie budzi inwestowanie w nieruchomości komercyjne?

Jakie wyniki zanotowały poszczególne segmenty rynku nieruchomości komercyjnych?

Kto kupuje zlokalizowane w naszym kraju hotele?





- W minionym roku mogliśmy obserwować wyraźne ożywienie w segmencie hoteli, w którym zrealizowane zostały transakcje o wartości około 290 mln euro. Już w pierwszym półroczu 2019 roku osiągnięty wynik - 150 mln euro był wyższy niż w całym 2018 roku, w którym wartość transakcji wyniosła 120 mln euro. Odnotowany, ponad dwukrotnie wyższy rezultat pokazuje, że hotele są coraz bardziej atrakcyjne dla globalnych inwestorów, choć ich udział w całym wolumenie transakcyjnym jest wciąż niewielki - przyznaje Bartłomiej Zagrodnik, Managing Partner/CEO w Walter Herz.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Maria Vazquez - Fotolia.com Hotel Na rynku transakcji inwestycyjnych najwięcej zyskał segment hotelowy.

hotelu Holiday Inn w Gdańsku przez Union Investment,

hotelu Sheraton Warsaw przez Patron Capital od Benson Elliot i Walton Street, czy

hotelu Radisson Collection w Warszawie.

- To efekt szerszego dostępu do atrakcyjnych produktów biurowych, których w tym i przyszłym roku w Polsce będzie przybywać – zauważa Bartłomiej Zagrodnik.

- Wyraźnie większą popularnością cieszy się rynek hotelowy, który zyskuje zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych i private equity, planujących dywersyfikację swoich portfeli nieruchomości - dodaje.

Transakcje, które zawarto w minionym roku na polskim rynku nieruchomości komercyjnych, osiągnęły rekordową wartość 7,7 mld euro - donosi Walter Herz. Dla porównania, rok wcześniej było to 7,2 mld euro.Wśród największych transakcji, które zawarto w ostatnim czasie na rynku hotelowym w naszym kraju, można wymienić m.in. zakup:2019 rok okazał się rekordowym również dla rynku biurowego - swoich właścicieli zmieniły obiekty warte ponad 3,8 mld euro. W przypadku biur wolumen transakcji był o około jedną czwartą większy niż rok wcześniej.Przygotowywane kontrakty przyniosą w nadchodzących miesiącach nowe transakcje, w tym także tak spektakularne jak zakup Warsaw Spire Tower przez Immofinanz od Ghelamco i Madison International Realty za 386 mln euro.Na rynku nieruchomości handlowych w zeszłym roku dominowały transakcje portfelowe, z których jedna osiągnęła wartość 600 mln euro. Zgodnie z zestawieniami Walter Herz, w tym segmencie przejęte zostały obiekty za ponad 2 mld euro. To prawie dwukrotnie niższa suma niż odnotowana w sektorze biurowym, podczas gdy rok temu oba segmenty miały podobny udział w wolumenie transakcyjnym. Na rynku magazynowym wartość ubiegłorocznych transakcji wyniosła 1,6 mld euro.Tymczasem do Polski napływają nowi inwestorzy, a obecni już w naszym kraju rozszerzają portfolia. Zdaniem Bartłomieja Zagrodnika, duża aktywność inwestycyjna obserwowana w Polce pozwala prognozować kolejne rekordy transakcyjne w poszczególnych sektorach rynku.Hotele w Polsce kupują przede wszystkim inwestorzy z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Także kapitał z Azji i Bliskiego Wschodu ma już za sobą pierwsze transakcje w tym segmencie. Na uwagę zasługuje fakt, że wzrasta grupa inwestorów, którzy dotychczas nie interesowali się tymi aktywami, jak również takich którzy dotąd nie byli obecni na naszym rynku.Segment hotelowy przyciąga ich między innymi coraz ciekawszą ofertą i zmianami w strukturze działalności operatorów. Coraz popularniejszy na rynku hotelowym jest bowiem najem budynków, który gwarantuje właścicielom bardziej stabilny zysk niż umowy franczyzowe, czy kontrakty na zarządzanie. Niektóre z obecnych w Polsce sieci hotelowych i tych planujących dopiero wejść do Polski oferują długoletni, bezpośredni najem nieruchomości, który jest atrakcyjniejszą formą zabezpieczenia dla inwestorów i deweloperów, bo na 20-25 lat całe ryzyko związane z prowadzeniem hotelu przerzucone zostaje na dzierżawcę będącego równocześnie franczyzodawcą i operatorem. W takim przypadku łatwiej jest też zbyć nieruchomość, przy wyższych stopach kapitalizacji, bo w długiej perspektywie czasu oferuje stabilny przepływ finansowy.Stąd, jak pisze Walter Herz, w kilku realizowanych aktualnie w Warszawie dużych inwestycjach multifunkcyjnych część powierzchni najmu przeznaczona jest dla najemców hotelowych. Można się spodziewać, że wiele z budowanych obiektów w krótkim czasie po zakończeniu realizacji zmieni właściciela. Przyniesie to także w tym roku większą liczbę transakcji z udziałem produktów hotelowych, objętych umowami najmu bezpośredniego i pośredniego. To z kolei przełoży się na kolejny wzrost wolumenu i wartości transakcji w tym segmencie.