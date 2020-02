Jak praca przenika się z prywatnością?

Dynamika współczesnego rynku pracy w połączeniu z tempem, w jakim dzisiaj żyjemy, sprawiają, że oddzielenie życia prywatnego od zawodowego bywa nie lada sztuką. Z jednej strony zdarza nam się załatwiać w pracy własne sprawy (63% wskazań), z drugiej - odbieramy po godzinach służbowe telefony i maile (53%). Zachowanie work-life balance bywa obecnie trudne, ale szczęśliwie okazuje się, że na urlopach skutecznie udaje się nam oderwać od wszystkiego, co związane jest z pracą.

Sprawy prywatne podczas pracy załawia większość z nas

Pracownicy odpowiadają na maile i telefony po godzinach pracy

Kliknij, aby powiekszyć fot. AZP Worldwide - Fotolia.com Pracownik w domu Pracownicy odpowiadają na maile i telefony po godzinach pracy.

Blisko 3 na 4 pracowników robi nadgodziny

Na urlopie wypoczywamy od obowiązków służbowych

Badanie pokazuje, że łączenie prywatności i obowiązków zawodowych jest bardzo powszechne w przypadku polskich pracowników. Dostęp do Internetu sprawia, że wysłanie prywatnego przelewu, zrobienie zakupów czy umówienie się na wieczór z przyjaciółmi w trakcie pracy nie stanowi żadnego problemu. Jednocześnie wielu z nas ma zainstalowaną służbową skrzynkę mailową na prywatnym laptopie i telefonie, co sprawia, że praktycznie przez cały czas jesteśmy dostępni dla pracodawcy. Od indywidualnych odczuć pracowników zależy, na ile taka sytuacja jest dla nich komfortowa lub uciążliwa, mówi Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna i HR Consultancy w Randstad Polska.

Jak czytamy w komunikacie z Randstad Workmonitor, załatwianie spraw prywatnych w czasie pracy jest właściwie pewnego rodzaju standardem. Przyznaje się do tego 63% polskich pracowników, w tym 67% mężczyzn i 58% kobiet. Częściej są to osoby młode - w grupie od 18 do 44 roku życia wskaźnik ten wynosi co najmniej 65%, a w przypadku osób od 45 do 65 lat jest to już "tylko" 56%. Sprawy osobiste w czasie pracy najczęściej załatwiają pracownicy sektora usług (68%), administracji publicznej oraz osoby zatrudnione w handlu i dystrybucji (po 62%).Wyniki uzyskane w Polsce plasują nas w środku europejskiej stawki. Znacznie częściej niż my tzw. "prywatą" zajmują się Czesi (77%) i Luksemburczycy (75%), a najrzadziej Włosi (54%).Odpowiedzi udzielone przez respondentów wskazują również, że nie brakuje sytuacji odwrotnych, w których to obowiązki służbowe pochłaniają część prywatności . 53% polskich pracowników deklaruje, że także po godzinach niezwłocznie odbiera telefony i maile dotyczące pracy. Częściej robią to mężczyźni (57%) niż kobiety (49%). W porównaniu pomiędzy grupami wiekowymi najbardziej aktywne pod tym względem są osoby w wieku od 45 do 54 lat (61%), a najmniej w przedziale pomiędzy 25 i 34 rokiem życia (45%). Najczęściej telefony i maile po pracy niezwłocznie odbierają pracownicy administracji publicznej (61%), a najrzadziej – handlu i dystrybucji (41%).Nieznacznie większy jest odsetek pracowników, którzy odpowiadają na służbowe maile i telefony po pracy w dogodnym dla siebie czasie. Wynosi on 59%. W tej kategorii również przodują mężczyźni (66%) i osoby w wieku od 45 do 54 lat (68%).Jak jednak pokazuje Randstad Workmonitor, przeszło połowa pracodawców w Polsce nie oczekuje od swoich pracowników dostępności po godzinach (52%). 46% respondentów badania wskazało jednak, że ich szefowie tego wymagają. Wśród tych osób jest 51% mężczyzn i 40% kobiet. Na taki stan rzeczy częściej wskazywały również osoby pomiędzy 34 a 44 rokiem życia (57%) i pracownicy administracji publicznej (53%).Biorąc pod uwagę inne kraje w Europie, najczęściej służbowe maile i telefony od razu odbierają Grecy (71%), a najrzadziej Holendrzy (38%). Na odpowiedź w dogodnym dla siebie momencie decyduje się blisko 3/4 mieszkańców Rumunii, co czyni obywateli tego kraju najbardziej responsywnymi w tej kategorii. Po drugiej stronie stawki znaleźli się natomiast Czesi (48%). 75% Portugalczyków deklaruje, że ich przełożeni wymagają od nich dostępności po godzinach pracy. Najrzadziej takie zachowanie pracodawców zdarza się w Szwecji (39%).Wyniki globalnego badania Randstad są zbieżne z 36. edycją realizowanego tylko w Polsce badania „Monitor Rynku Pracy”. Blisko 3/4 Polaków deklaruje, że zdarzyło się im pracować w nadgodzinach , przy czym 14% z ankietowanych z tej grupy pracuje tak prawie codziennie, 21% zostaje po godzinach co najmniej raz w tygodniu, a kolejne 21% co najmniej raz w miesiącu. Po służbowy telefon najczęściej po pracy sięgają dyrektorzy na najwyższych szczeblach (85%), kierownicy (82%) oraz mistrzowie i brygadziści (69%). To najbardziej powszechna praktyka w branży reklamowej i mediach (79%), budownictwie (70%) i edukacji (66%). Do służbowych maili najczęściej zaglądają natomiast członkowie top managementu (74%), kierownicy (70%) i specjaliści (55%) oraz pracownicy branży reklamowej i środków masowego przekazu (72%), firm i instytucji związanych z kulturą, rozrywką, rekreacją i sportem (70%), a także sektora finansowego i ubezpieczeniowego (66%).73% polskich pracowników nie ma problemu z odcięciem się od pracy podczas urlopu. Łatwiej przychodzi to mężczyznom (77%) niż kobietom (69%). Najmniej problemów sprawia to najmłodszym pracownikom, tj. od 18 do 24 roku życia (82%) a najwięcej najstarszym – w wieku od 55 do 65 lat (69%). W podziale na branże, wypoczynek bez zajmowania się sprawami służbowymi, najczęściej przychodzi łatwo pracownikom handlu i dystrybucji (78%) a najrzadziej – osobom zatrudnionym w administracji publicznej (68%). Z odcięciem się od pracy nie mają kłopotu Czesi (87%). Największym wyzwaniem jest to dla Luksemburczyków (64%).Odsetek pracodawców, którzy oczekują od swoich podwładnych dostępności podczas wakacji, kształtuje się na poziomie 34%, natomiast 27% Polaków odczuwa presję, aby odpowiadać na służbowe maile i telefony. W pozostałych krajach europejskich, dostępności pracowników podczas urlopów najczęściej oczekuje się w Rumunii (57%), a najrzadziej w Austrii (23%).