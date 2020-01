Monitor BenQ EW2780Q z funkcją Color Weakness

Monitor BenQ EW2780Q ma 27 cali, matową matrycę IPS 2K QHD o rozdzielczości 2580x1440 oraz funkcję Color Weakness umożliwiającą komfortową pracę osobom z daltonizmem. Monitor jest dedykowany do domowej rozrywki.

BenQ EW2780Q ma matrycę o jasności 350 nitów i czasie reakcji 5 ms GtG. Ma 99% pokrycie palety sRGB. Monitor został wyposażony w głośniki treVolo i wewnętrzny procesor sygnałowy DSP. Dodatkowo zdefiniowano fabrycznie tryby dźwiękowe: Cinema, Pop/Live, Dialog/Vocal, Rock/Party i Game dostosowane do różnych rodzajów muzyki czy oprawy dźwiękowej gier.Monitor BenQ EW2780Q ma dwa gniazda HDMI 2.0 i Display port.BenQ EW2780Q wyposażono w funkcje EyeCare oraz Color Weakness - dla osób dotkniętych daltonizmem. Daltonizm zwany także ślepotą barw jest wadą wzroku polegającą na niezdolności spostrzegania różnic pomiędzy niektórymi lub wszystkimi barwami, które są wyraźnie dostrzegane przez inne osoby. Działanie funkcji Color Weakness polega na wprowadzeniu dwóch filtrów: czerwonego i zielonego z 20. stopniową skalą ich nasycenia. Umożliwia to użytkownikowi płynnie dostosować obraz tak by jak najlepiej dostrzegać różnice między kolorami.W Polsce BenQ EW2780Q dostępny będzie w lutym br. w sugerowanej cenie detalicznej 1399 zł.Gwarancja 36 miesięcy, ewentualne naprawy w trybie door-to-door.