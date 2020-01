Vastint buduje biurowiec K2 w Gdyni

Gdynia, skrzyżowanie ulic Kieleckiej i Śląskiej. To właśnie pod tym adresem już wkrótce ruszają prace związane z realizacją biurowca K2, którego generalne wykonawstwo powierzone zostało firmie Vastint Poland. Zakończenie inwestycji zaplanowano na połowę 2020 roku.

Sześciokondygnacyjny biurowiec , którego projekt powstał we współpracy z pracownią APA Wojciechowski, ma nawiązywać w swojej formie do architektonicznej tradycji modernizmu. Modułowa, powtarzalna elewacja zbudowana będzie z białych, obłych profil, których kształt ma przywodzić na myśl kształt żagli i architekturę okrętową.Najniższą kondygnację biurowca zarezerwowano dla recepcji i lobby z nieformalnymi strefami współpracy i spotkań. W podziemiach budynku powstanie dwukondygnacyjny parking z miejscami dla 136 aut, natomiast do dyspozycji rowerzystów oddane zostaną stojaki rowerowe na zewnątrz budynku oraz szatnie z prysznicami w hali garażowej.Zastosowane w projekcie materiały i rozwiązania techniczne mają zapewniać wysoki standard i podwyższoną wydajność w zakresie oszczędzania zużycia energii elektrycznej i wody oraz kontroli jakości powietrza. Biurowiec spełnia wymogi certyfikacji środowiskowej LEED.Dużym atutem projektu jest jego lokalizacja, zapewniająca dogodny dostęp do komunikacji publicznej i szeregu istotnych udogodnień, umożliwiających przyszłym pracownikom efektywne zaplanowanie dnia. W bezpośrednim sąsiedztwie biurowca znajduje się przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej Wzgórze Św. Maksymiliana i pętla autobusowa oraz centrum handlowe Riviera.