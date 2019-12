Notebooki Acer Swift i Aspire z procesorami 10. generacji Intel Core

Najnowsze modele Acer Swift i Aspire są już dostępne w Polsce z energooszczędnymi procesorami 10. generacji Intel Core. Aspire 3 i 5 zostały wyposażone w procesory i3-10210U oraz i5-10210U. Swift 3 otrzymał procesor i3-1035G1, i5-1035G1 oraz i7-1065G7, a Swift 5 - i5-1035G1 oraz i7-1065G7.

Notebook Acer Swift 5 to bardzo lekki, ważący 995 gramów laptop z 14-calowym, dotykowym ekranem oraz kartą graficzną Intel Iris Plus Graphic i może pracować na baterii aż do 12 godzin.Nowy Aspire 3 z procesorem Intel Core 10. generacji został wyposażony w 15,6 calowy ekran, waży nieco mniej niż 2 kg i może pracować na baterii do 9 godzin. Jest dostępny w trzech kolorach (czarny, niebieski, czerwony).Za najtańszy notebook Acer Aspire 3 z procesorem 10. generacji Intel Core zapłacimy tylko 1999 zł, a najdroższy Swift 5 może trafić w nasze ręce za 4899 zł. Wszystkie modele są objęte dwuletnią gwarancją producenta.