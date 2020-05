Krótkie numery GG w nowej usłudze "Wybierz swój numer"

W oficjalnym sklepie GG (shop.gg.pl) są już dostępne krótkie numery, które można kupić i przypisać do swojego profilu. Do wyboru jest 5 różnych opcji: numer 3-cyfrowy (VIP), numer 4-cyfrowy (Premium), numer 5-cyfrowy (High Five), numer 9-cyfrowy (GG Phone) oraz Pakiet dla Firm.

Numer 3-cyfrowy (VIP, Lux)

Niewiele jest kombinacji 3-cyfrowych numerów, część ma już swoich właścicieli, więc oferta jest mocno limitowana. W sprzedaży dostępnych jest tylko 40 takich numerów. Wśród nich takie perełki jak: 113, 606 albo 808.

4 cyfry to akurat tyle, ile jest w dacie urodzenia albo w numerze PIN karty bankomatowej. To ciąg cyfr, który zapamiętuje się łatwo i na długo. Znalazły się tu takie gratki jak numer 9002, albo 3113.

5 cyfr to więcej niż 4 albo 3, ale nadal na tyle mało, żeby łatwo wbić go do głowy. Szczególnie jeśli numer wygląda tak: 11000, 36666, 10700. A takich rarytasów jest w sprzedaży więcej.

Idealna propozycja dla tych, którzy nie mają pamięci do liczb, ale w końcu udało im się zapamiętać swój numer telefonu. Teraz numer GG może być taki sam! Można również wybrać sobie jakąś ulubioną kombinację 9 cyfr. Pakiet Firma

Pakiety zawierające 5, 10 lub 20 kolejnych, następujących po sobie 5-cyfrowych numerów, oferowane są firmom. Dzięki temu ich pracownicy mogą mieć następujące po sobie numery, co ułatwia zapamiętanie ich, a także wygląda profesjonalnie.

Kiedyś krótkie numery GG dostawały osoby znane (na przykład Doda otrzymała numer 7878, a Lech Wałęsa 1980), instytucje (np. Muzeum Powstania Warszawskiego miało numer 1944) i media (np. radio TOK FM i jego numer 977). Można było je również wylicytować podczas finałów WOŚP. Wszyscy pozostali dostawali numer przypisany im losowo. Od tera każdy może być właścicielem krótkiego numeru GG. Jest to odpłatne.Do wyboru jest 5 opcji:Nowy numer nie oznacza rezygnacji z dotąd używanego – osoby z kontaktów nadal mogą używać starego numeru, żeby skontaktować się z użytkownikiem, który zdecydował się na zakup nowego numeru. Wystarczy zaznaczyć taką chęć w zamówieniu, a wszystko, co wiązało się ze starym numerem, zostanie przypisane do nowego.Ceny za jeden numer kształtują się od 100 do 1000 złotych.