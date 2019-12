Świąteczny plan urlopów. Pracujemy czy odpoczywamy?

Zbliża się koniec roku. W tym roku kalendarz układa się tak, że kilka dni urlopu może zagwarantować pracownikom dwa tygodnie świątecznych wakacji. Czy Polacy z tego korzystają? Jak prezentuje się plan urlopów świątecznych? 55% z nas przyznaje że zamierza wziąć urlop przynajmniej na część pracujących dni. Co trzeci obędzie się bez tego. A jak podchodzą do tego firmy? 46% zatrudnionych deklaruje, że do odpoczynku zachęca ich sam pracodawca. Równie liczne jest jednak grono tych, którzy takim praktykom są raczej przeciwni – wynika z badania Pracuj.pl.

Grudzień to okres, który w niemal każdej firmie i specjalizacji ma swoją konkretną specyfikę. Na przykład, w branży handlowej, eventowej czy turystycznej to oczywiście czas wzmożonej pracy i zainteresowania klientów niemal przez cały miesiąc, także w okresie tuż po świętach. Z kolei w innych organizacjach najbardziej intensywna praca, związana np. z podsumowaniami roku i dopinaniem formalności, ma miejsce w pierwszej połowie grudnia. Natomiast w ostatnich dwóch tygodniach tego miesiąca raczej nie realizuje się kluczowych projektów, a frekwencja w biurach wyraźnie maleje. Te rozbieżności odbijają się także wyraźnie w postaci zróżnicowanych odpowiedzi naszych badanych - komentuje Agnieszka Dobosz, ekspertka Pracuj.pl, Koordynator ds. Komunikacji z Użytkownikami w Grupie Pracuj.

Jak czytamy w komunikacie z badania, schyłek roku to w wielu firmach okres wyciszenia. Z tego też względu pracownicy dość chętnie wykorzystują kilka dni przysługującego im jeszcze urlopu wypoczynkowego , aby przedłużyć sobie odpoczynek.Jak wygląda plan urlopów na ten okres? 47% ankietowanych przyznaje, że bierze wolne na niektóre z pracujących dni, a 22% na urlopie zamierza spędzić całą końcówkę roku. Odpoczywających jest jednak jeszcze więcej, ponieważ – jak deklaruje 8% badanych – ich firmy w okresie od świąt do końca grudnia nie pracują w ogóle. Jedynie co trzeci z respondentów deklaruje, że spędzi w biurze wszystkie dni za wyjątkiem świątecznych.Specyfika pracy w okresie przypadającym od świąt do sylwestra zazwyczaj znacząco różni się w zależności od branży, w jakiej działa firma. Odbicie tej sytuacji widać w postawach przyjmowanych wobec okresu urlopowego pod koniec grudnia przez pracodawców. Są oni pod tym względem wyjątkowo mocno podzieleni. Według 46% badanych ich pracodawca zachęca pracowników, aby wypełniać świąteczny plan urlopów, ale według tylko niewiele mniejszej grupy (43%) – zniechęca do nieobecności w pracy w tym czasie.