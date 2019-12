Powierzchnie biurowe: Warszawa nie zwalnia tempa

Warszawa to ciągle największy i najbardziej prężny rynek biurowy naszego kraju. Powierzchnie biurowe stolicy zajmują już niemal 5,6 mln mkw. i ciągle się rozrastają. Potwierdzeniem tego są opublikowane przez BNP Paribas Real Estate dane dotyczące minionego kwartału, z których wynika m.in., że u schyłku września br. w Warszawie trwały prace nad realizacją kolejnych 774 600 m kw. biur. Połączenie wysokiego popytu i dość ograniczonej podaży (ukończenie wielu trwających projektów zaplanowano dopiero na lata 2020-2021) zaowocowało obniżeniem współczynnika powierzchni niewynajętej. Dla biur zlokalizowanych w strefie Centrum wyniósł on zaledwie 5,5%.

Kliknij, aby powiekszyć fot. bart5 - Fotolia.com Warszawa Rynek biur w Warszawie kwitnie.

Podstrefy Centralny Obszar Biznesu i Centrum-Zachód niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno deweloperów jak i najemców. Okolice ronda Daszyńskiego stają się kluczowym hubem biurowym stolicy. Odwiedzając tamte rejony trudno się oprzeć wrażeniu, że znajdujemy się na wielkim placu budowy. Powstają tam m.in. takie inwestycje jak: The Warsaw Hub, Warsaw Unit, Skyliner, Mennica Legacy Tower, Browary Warszawskie czy wieżowiec Chmielna 89. Wraz z budową wymienionych obiektów trwa intensywny proces komercjalizacji, któremu towarzyszą spektakularne transakcje na duże pod względem metrażu powierzchnie biurowe. Tak znaczne zainteresowanie obu stron rynku spowodowało dalszy spadek wskaźnika pustostanów, który na koniec III kw. zarówno w Centralnym Obszarze Biznesu jak i w podstrefie Centrum-Zachód nieznacznie przekraczał 5% - powiedział Mikołaj Laskowski, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych w BNP Paribas Real Estate Poland.

Jak czytamy w komunikacie BNP Paribas Real Estate, pod względem wielkości najmu powierzchni biurowych bieżący rok może okazać się dla warszawskiego rynku rekordowym. Popyt jest rzeczywiście pokaźny, a dodatkowo windują go umowy dotyczące potężnych przestrzeni, czego doskonałym przykładem jest wynajęcie przez mBank niemal całego biurowca Mennica Legacy Tower (45 600 m kw.). Była to największa transakcja w całej historii polskiego rynku biurowego. Na uwagę zasługują również dwie inne transakcje III kwartału. Mowa tu od odnowieniu najmu dużych powierzchni przez Orange ( 44 800 m kw.) oraz T-Mobile (27 400 m kw.)Jeżeli chodzi o nową podaż, to największy w niej udział ma strefa Centrum, a to głównie za sprawą trzech nowych inwestycji: Generation Park Z (17 300 m kw.), drugiej fazy kompleksu Spark (15 700 m kw.) oraz kameralnego biurowca położonego w odnowionej kamienicy przy ul. Poznańskiej 37 (3 000 m kw.). Drugą pod względem wolumenu nowej powierzchni była strefa Korytarz Jerozolimskie (prawie 30 000 m kw.) z oddanymi do użytku czterema obiektami w dzielnicy Włochy. Największym obiektem oddanym do użytku jest Wola Retro (24 500 m kw. ), zlokalizowana przy ulicy Skierniewickiej w strefie Zachód. Warto również zwrócić uwagę na powierzchnie biurowe po prawej stronie Wisły, który powoli się rozwija, szczególnie za sprawą kolejnych etapów obiektów Centrum Praskiego Koneser. Budowa metra po praskiej stronie zdecydowanie wspomaga rozwój tej części miasta i kreuje nowe lokalizacje. Znaczący wzrost nowej podaży planowany jest na lata 2020-2021, pod warunkiem, że nie nastąpi przesunięcie terminów ukończenia wybranych inwestycji.Wysoki popyt i ograniczony wolumen nowej podaży przełożyły się na obniżenie stopy pustostanów, który dla całej Warszawy wyniósł 8,2 % co oznacza spadek o 1,8 p. proc. w porównaniu ze stanem rok wcześniejszym. Najniższy poziom niewynajętej powierzchni biurowej osiągnęła strefa Centrum - ok. 5,5%, natomiast średnia dla stref poza Centrum wyniosła ok. 10%. Najwyższy wskaźnik osiągnęła strefa Mokotów (13,7%), co w dużej mierze spowodowane jest nadal wysokim stanem pustostanów w podstrefie Służewiec (18,3%). Warto jednak podkreślić, że sytuacja w obrębie Służewca uległa poprawie – wynik na koniec III kwartału był lepszy o 1,9 p. proc. w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku. Relatywnie niewielki przyrost nowej podaży oraz spodziewane wysokie zainteresowanie ze strony najemców mogą przynieść dalszy spadek wskaźnika powierzchni niewynajętej.W trzecim kwartale tego roku osiągnięto wysoki wolumen popytu brutto na powierzchnię - 284 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, zwiększając tym samym wynik za trzy kwartały do ponad 689 tys. m kw. Rezultat ten jest o 10% lepszy niż uzyskany w analogicznym okresie ubiegłego roku, co zapowiada kolejny rok z rekordowym poziomem popytu.Co istotne, około 40% popytu netto stanowią umowy zawarte w biurowcach będących jeszcze w trakcie budowy (tzw. pre-let).Od początku roku poziom bazowych stawek czynszu dla najwyższej jakości aktywów w centrum miasta systematycznie rośnie. Na koniec września oscylował on pomiędzy 22 a 24 euro za m kw./ mies. Według ekspertów BNP Paribas Real Estate Poland przedział ten dotyczył głównie nowych budynków, których właściciele muszą zbalansować obserwowany ostatnio znaczący wzrost kosztów budowy i wyposażenia powierzchni biurowych. Spodzie-wany spadek wskaźnika pustostanów oraz ograniczony wolumen nowej powierzchni w tym roku przekładają się na wzmocnienie pozycji negocjacyjnej wynajmujących i powrót rynku do poziomu równowagi najemca – wynajmujący. Sytuacja może zmienić się po dostarczeniu na rynek znaczącej ilości powierzchni, co spodziewane jest w latach 2020 i 2021.