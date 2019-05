Powierzchnie biurowe w regionach - podsumowanie I kw. 2019

Polski rynek biurowy ma się dobrze. Na mapie naszego kraju pojawia się istotna ilość projektów biurowych. I wprawdzie to Warszawa pozostaje liderem, jeżeli chodzi o całkowity zasób powierzchni biurowych, to jednak rynki regionalne dotrzymują jej kroku. Już 2 z nich - Kraków i Wrocław - dysponują ponad 1 mln mkw. powierzchni. I to właśnie te miasta oraz Łódź charakteryzowały się w I kwartale br. wysoką aktywnością najemców - czytamy w opracowanym przez Cushman & Wakefield raporcie „MARKETBEAT – RYNEK BIUROWY W MIASTACH REGIONALNYCH – I KW. 2019 R.”

I kwartał bieżącego roku zaowocował 12 transakcjami inwestycyjnymi, których łączny wolumen osiągnął 526 mln EUR;

Stopa kapitalizacji za najlepsze biurowce zlokalizowane w Krakowie i we Wrocławiu wyniosła odpowiednio 5,75% i 6,00%;

Nowe umowy najmu zawarte na regionalnych rynkach biurowych stanowiły ponad połowę (54%) ogółu zawartych transakcji;

Udział renegocjacji i ekspansji stanowił odpowiednio 38% i 6%, a 2% stanowiły powierzchnie zajęte przez właściciela;

Najwięcej transakcji najmu zawarto na rynkach krakowskim, wrocławskim i łódzkim;

Absorpcja powierzchni biurowej w regionach wyniosła 44 100 mkw.;

W I kw. 2019 r. analizę regionalnych katowickiego rynku powierzchni biurowych rozszerzono o zasoby całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie w badaniu brano pod uwagę miasta o liczbie ludności przekraczającej 100 tys.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Grand Warszawski - Fotolia.com Biurowiec W I kw. 2019 roku najemcy wynajęli łącznie 130 500 mkw. powierzchni biurowej, czyli tylko o 2% więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

- Dynamiczny rozwój rynków regionalnych jest jednym z wyznaczników dobrej sytuacji makroekonomicznej Polski. Rozszerzenie analizy regionalnych rynków biurowych o miasta wchodzące w skład Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii jest także kolejnym potwierdzeniem zainteresowania najemców miastami poza głównymi ośrodkami jak Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Lublin czy Szczecin. To właśnie rozwój najemców z sektora usług dla biznesu w obecnych lokalizacjach oraz ekspansja do nowych miast będzie jednym z głównych czynników napędzającym popyt na powierzchnie biurowe na regionalnych rynkach biurowych w 2019 roku.- powiedział Jan Szulborski, konsultant w dziale Badań i Doradztwa, Cushman & Wakefield, autor raportu.



W I kw. 2019 roku najemcy wynajęli łącznie 130 500 mkw. powierzchni biurowej, czyli tylko o 2% więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Całkowity zasób powierzchni biurowej w największych polskich miastach (Kraków, Wrocław, Poznań, obszar Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Łódź, Lublin i Trójmiasto) na koniec I kw. 2019 r. wyniósł 5,19 mln mkw. Liderami wśród regionalnych ośrodków biurowych pozostają Kraków, Wrocław oraz Trójmiasto, które łącznie posiadają ponad 3 mln mkw. zasobów dostępnej powierzchni biurowej.Największe transakcje zarejestrowane w I kw. 2019 roku to renegocjacja umowy Akamai w Krakowie (11 200 mkw.), umowa przednajmu Perform Media w Katowicach (6400 mkw.) oraz renegocjacja umowy i ekspansja GlobalLogic w Krakowie (6300 mkw.).Wskaźnik powierzchni niewynajętej na wszystkich rynkach regionalnych wzrósł o około 1,05 pp. w porównaniu do IV kw. 2018 roku. Najmniej powierzchni niewynajętej znajduje się w Trójmieście, zaś najwięcej w Poznaniu. Stawki za czynsze utrzymały się na stabilnym poziomie i wyniosły od 12 do 15 EUR/mkw./miesiąc.