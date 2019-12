PKB Niemiec rośnie minimalnie, pikuje produkcja

Niemiecka gospodarka wyraźnie spowalnia. Mamy więc do czynienia z materializacją scenariusza, o którym mówiło się już od dawna. Ani w tym, ani też w przyszłym roku PKB Niemiec nie zdoła przekroczyć poziomu 0,7 proc. Produkcja przemysłowa również zanotuje wyniki, którym do ideału będzie brakować bardzo wiele. To wszystko ma pociągnąć za sobą wzrost niewypłacalności, które dotkną przede wszystkim branżę automotive, ale również przemysł maszynowy oraz metali i stali – prognozuje Atradius.

Kliknij, aby powiekszyć fot. picsfive - Fotolia.com Pikuje produkcja Na koniec 2019 roku produkcja przemysłowa w Niemczech skurczy się o ponad 3 proc.

– Branża automotive u naszych zachodnich sąsiadów mierzy się z wyzwaniami związanymi z nowymi standardami emisji dla pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi. Dodatkowo cały sektor musi stawić czoła takim fundamentalnym zmianom strukturalnym, jak przejście na e-mobilność czy rosnącą popularność car-sharingu. Wszystkie te kwestie powodują, że ryzyko w sektorze motoryzacyjnym wzrosła, co przekłada się na słabszą ocenę podmiotów działających w tej branży – podkreśla Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor regionalny ds. oceny ryzyka w Atradius.