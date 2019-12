Jakie wyniki osiągają TUW-y?

TUW, czyli towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, to rodzaj ubezpieczyciela, który na krajowym rynku funkcjonuje już od wielu ładnych lat. Jego obecności świadomi są również i klienci, chociaż jedynie nieliczni zdają sobie sprawę z filozofii działania TUW, która jest kompletnie różna o tej, którą wyznają działające na rynku ubezpieczeniowym spółki akcyjne.



„Jeszcze bardziej sugestywna jest relacja zysku netto, które osiągnęły TUW-y (91 mln zł w 2018 r.) oraz spółki akcyjne oferujące ubezpieczenia (ok. 6,6 mld zł w 2018 r.)” - wylicza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

W 2018 r. TUW-y wykazały łączną składkę na poziomie około 1 mld zł (m.in. po odliczeniu udziału reasekuratorów).

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jednak w górę

2017 r. - 1,2 mln zł

2018 r. - 67,9 mln zł

I poł. 2019 r. - 21,6 mln zł

2017 r. - 31,2 mln zł

2018 r. - 91,2 mln zł

I poł. 2019 r. - 55,6 mln zł



„Praktyka pokazuje bowiem, że dla części osób szukających polisy oferta przedstawiona przez towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych jest lepsza od propozycji znacznie większych konkurentów” - podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.



Jak tłumaczy Ubea.pl, zasadniczą kwestią, która odróżnia towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych od spółki akcyjnej, jest to, że działalność tego pierwszego nie jest nastawiona na wygenerowanie zysku, ale na zaoferowanie swoim członkom jak najlepszej i najskuteczniejszej ochrony ubezpieczeniowej. Różnica polega również na skali działania -TUW-y mają znacznie mniejszy zasięg, przez co ich wyniki nie wywierają przemożnego wpływu na branżę ubezpieczeniową. Potwierdzają to zresztą, zawarte w poniższej tabeli, dane Komisji Nadzoru Finansowego.Zestawienie wskazuje, że w minionym roku łączna składka wykazana przez spółki akcyjne wyniosła ponad 52 mld zł. Na tym tle TUW-y wypadają dość skromnie - ich wynik jest ponad pięćdziesiąt razy mniejszy. To jednak i tak niewielka różnica w porównaniu z dysproporcją wielkości aktywów / sumy bilansowej spółek akcyjnych (ok. 188 mld zł pod koniec 2018 r.) oraz towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (ok. 5 mld zł pod koniec 2018 r.).W tabeli przedstawiono jeszcze jeden ciekawy wskaźnik, czyli rentowność aktywów (ROA). Jest to relacja pomiędzy zyskiem netto oraz wielkością aktywów / sumy bilansowej. Ubezpieczeniowe spółki akcyjne w 2018 r. osiągnęły niemal dwa razy wyższy poziom wskaźnika ROA (3,5%) niż towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (1,8%). To, jak podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl, wyraźny dowód na większą efektywność działania ubezpieczeniowych spółek akcyjnych.Wprawdzie wyniki TUW-ów nie przedstawiają się zbyt imponująco, ale warto podkreślić, że te instytucje, mimo przytłaczającej przewagi konkurentów, zdołały poprawić swoje wyniki finansowe. Świadczy o tym między innymi zmiana wyniku technicznego towarzystw ubezpieczeń wzajemnych:Jeszcze lepiej dla TUW-ów przedstawia się skumulowany zysk netto wszystkich takich instytucji. W ostatnim czasie zmieniał się on następująco:Można z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zakończą 2019 r. z zyskiem netto większym niż 12 miesięcy oraz 24 miesiące wcześniej.TUW-y na pewno nie stanowią dużego zagrożenia konkurencyjnego dla wiodących ubezpieczycieli. Trudno jest im walczyć z większymi konkurentami miedzy innymi pod względem marketingowym. Nie oznacza to jednak, że ich obecność na rynku jest zbyteczna.