40% MSP boi się o klientów i koszty prowadzenia działalności

Polski sektor MSP ma się raczej dobrze, ale oceny rozwoju firmy w dużej mierze uwarunkowane są wielkością przedsiębiorstwa - wynika z badania zrealizowanego przez Elavon. Obawy przedsiębiorców wzbudzają m.in. koszty prowadzenia działalności. ¾ badanych widzi możliwości, jakie rysuje przed nimi e-commerce, jednak wielu uważa, że jest to obszar, w którym potrzebowaliby wsparcia.

utrzymanie klientów (40%), koszty prowadzenia działalności (39%), pozyskanie klientów i zdobycie ich zaufania (34%). stawki opodatkowania działalności (31%) zmiany legislacyjne (26%).

Kliknij, aby powiekszyć fot. japolia - Fotolia.com Co budzi największe obawy przedsiębiorców? 40% badanych przedsiębiorców za największy problem uznało utrzymanie klientów.

„Potencjał do rozwoju sektora MSP w Polsce jest bardzo duży, jednak właściciele firm potrzebują realnego wsparcia, które ułatwi im prowadzenie biznesu. Pozyskanie nowych klientów (34%), przepływ środków pieniężnych (31%), rozwój e-commerce (31%), akceptacja płatności (28%) to w ocenie ankietowanych obszary, w których najbardziej potrzebują pomocy - powiedział

Rafał Gołębiewski, dyrektor zarządzający Elavon Polska.

Online vs offline

E-commerce - nadzieje i bariery

Badanie zrealizowane przez Elavon dowodzi, że wśród przedstawicieli sektora MSP panuje dziś dość spory optymizm. Dobre oceny rozwojowi swojego przedsiębiorstwa wystawia 68% średnich, 62% małych i 54% mikrofirm. Respondenci przekonani są również o elastyczności prowadzonego biznesu (70%) i są raczej spokojni o płynność finansową (57%).Dobre nastroje nie oznaczają jednak, że sektor MSP śpi zupełnie spokojnie. Jak czytamy w komunikacie z badania, w kolejnych 12 miesiącach nie będzie brakowało wyzwań. Największe obawy badanych wzbudzają:W TOP 10 największych obaw znalazło się również miejsce dla przepływu środków pieniężnych, o który w szczególności martwią się mikroprzedsiębiorcy (21%) oraz przedstawiciele małych firm (19%). Problematyczną kwestią jest także akceptacja płatności, co przyznało 14% średnich oraz 16% małych organizacji.Respondentów badania Elavon zapytano również o oferowane klientom formy płatności. Okazuje się, że w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach najczęściej można płacić przelewem bankowym (92 i 93 proc.) oraz gotówką (86 i 81 proc.). Analogicznie, z tych opcji najchętniej korzystają również kupujący. Z kolei w mikrofirmach na pierwszym miejscu króluje gotówka (84 proc.) i jest to również opcja transakcji najczęściej stosowana przez konsumentów. 51 proc. przedsiębiorców przyznało, że w swojej firmie oferuje możliwość zapłaty kartą kredytową, a 48 proc. kartą debetową. Za pomocą telefonu i aplikacji mobilnych (np. Blik, Apple Pay, Google Pay) rozliczymy się natomiast w 45 proc. MŚP. 30 proc. przedsiębiorców przyznało, że zdarzyły im się sytuacje, kiedy klient ograniczył wartość zakupów ze względu na brak preferowanej formy płatności lub nawet całkowicie z nich zrezygnował (29 proc.).Zakupy online swoim klientom oferuje co druga średnia firma (50%), 43% mikro i 37% małych organizacji. Okazuje się, że sprzedaż internetowa jest znaczącym źródłem przychodu dla tych organizacji. Niemal co trzecie MŚP (32%), które wprowadziło e-commerce więcej niż połowę swojego przychodu generuje online. Blisko w co piątej mikrofirmie (17 proc.) przez Internet sprzedaje się 91-100% produktów i usług.76% ankietowanych potwierdziło, że dostrzega możliwości, jakie do ich biznesu może wnieść e-commerce. Jednak niemal co trzeci badany (31%) przyznał również, że jest to obszar wymagający wsparcia w jego biznesie. 67% respondentów, którzy nie prowadzą sprzedaży internetowej tłumaczy, że e-commerce nie ma znaczenia dla ich klientów. Co piąty badany (20%) przyznał, że nie ma czasu się tym zająć, a 15% twierdzi, że brakuje mu personelu, który mógłby obsługiwać platformę do sprzedaży online. Przed wprowadzeniem tego typu rozwiązań powstrzymuje przedsiębiorców również brak obeznania cyfrowego, na co wskazało 8 proc. z nich oraz brak wiedzy na temat tego, jak zaimplementować to rozwiązanie (7 proc.).