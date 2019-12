PKB tylko 2,5 proc. na plusie. Recesję powstrzymuje tylko konsumpcja prywatna

O tym, że gospodarka globalna hamuje, mówi się już nie od dziś, a kolejne prognozy właściwie są już tylko potwierdzeniem spowolnienia gospodarczego. Z tendencji tej nie wyłamuje się najnowszy Atradius Economic Outlook, którego autorzy podkreślają wręcz, że jedynym czynnikiem, który hamuje dziś recesję gospodarek rozwijających się jest utrzymująca się na wysokim poziomie konsumpcja prywatna. I ona jednak może nie wystarczyć.

– Przewidujemy, że Polska zakończy 2019 rok z dobrymi wskaźnikami gospodarczymi, zwłaszcza w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Polski PKB na koniec bieżącego roku wzrośnie o 4 proc. przy wzroście inflacji o 2,2 proc. W 2020 roku spodziewamy się spadku inwestycji oraz słabszego wzrostu eksportu, jednak konsumpcja prywatna powinna pozostać na stabilnym poziomie, w efekcie możemy prognozować wzrost PKB o 3 proc. – powiedział Paweł Szczepankowski, dyrektor zarządzający Atradius w Polsce,

Kliknij, aby powiekszyć fot. Warakorn - Fotolia.com światowy PKB wzrośnie tylko o 2,5 proc. w 2019 Globalne spowolnienie gospodarcze oraz spadek inwestycji, a także wzrost niewypłacalności przewidują ekonomiści Atradius.

Za spowolnienie gospodarcze odpowiadają przede wszystkim wojny handlowe: – Konflikt między USA i Chinami i jego spodziewana eskalacja, wstrzymuje inwestycje firm na całym świecie. Dodatkowo, gospodarki Unii Europejskiej odczuwają skutki niepewności związanych z Brexitem. W przypadku gospodarek rozwiniętych, głównie w Ameryce Północnej i Europie, jedynie konsumpcja gospodarstw domowych powstrzyma recesję w 2020 roku” – dodał Paweł Szczepankowski.

Jak czytamy w komunikacie, światowy PKB w tym i kolejnym roku wzrośnie o zaledwie 2,5 proc., względem 3,2 proc. zanotowanych w 2018 roku. Spowolnieniu towarzyszyć ma spadek inwestycji oraz wzrost niewypłacalności. Te ostatnie mają wzrosnąć o 3 proc. na koniec bieżącego roku i minimum o 2,6 proc. w kolejnych 12 miesiącach.Jeszcze potężniejsze spadki wzrostu PKB Atradius prognozuje dla strefy euro . Podczas gdy jeszcze w minionym roku sięgał on 1,9 proc., w 2019 i 2020 ma to być zaledwie 1,1 proc. W wyniku ciągłych zawirowań związanych z Brexitem brytyjski PKB zanotuje w tym roku 1,1 proc., a kolejne miesiące mają podnieść go tylko nieznacznie (1,3 proc.).Tempo wytracają również rynki wschodzące. W przypadku krajów Europy Środkowej i Wschodniej wzrost PKB spadnie do 4 proc. na koniec 2019 w porównaniu do 4,7 w ubiegłym roku, a następnie nieznacznie wzrośnie do 4,3 proc. w 2020 roku.W USA PKB spadnie z 2,2 proc. w 2019 do 1,6 proc. w 2020 roku.Według ekspertów Atradius istnieje jednak kilka czynników, które mogą spowodować pogorszenie prognoz lub nawet wywołać recesję. Największym ryzykiem pozostaje perspektywa rozprzestrzeniania się wojny handlowej na linii USA-Chiny na nowe fronty, zwłaszcza UE. Innym ryzykiem jest zahamowanie wzrostu gospodarczego w Chinach, które pozostaje poza kontrolą władz, niepewności co do polityki monetarnej FED oraz możliwy wzrost cen ropy naftowej.Skutkiem zahamowania rozwoju gospodarczego będzie globalny wzrost liczby niewypłacalności: o 3 proc. na koniec bieżącego i o 2,6 proc. w 2020 roku. Największe wzrosty są prognozowane w Wielkiej Brytanii i Hongkongu (po 7 proc.), a następnie w Turcji, Singapurze i Rumunii (po 5 proc.).