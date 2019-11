Native speaker nie jest tani. Zobacz stawki

Znajomość języka obcego jest dziś właściwie koniecznością. Władanie angielskim to wymóg zawarty w większości ofert pracy. Jednym ze skutecznych sposobów jego nauki są prywatne lekcje, tym bardziej, jeśli prowadzi je native speaker. Skorzystanie z jego usług wiąże się jednak ze sporym wydatkiem – średnia cena godziny zegarowej takich zajęć to nieco ponad 61 złotych. Stawki uzależnione są jednak od lokalizacji.

Najdroższy native speaker mieszka w Warszawie

- Sytuacja w Warszawie wynika z dwóch czynników: po pierwsze, w wielu szkołach językowych zajęcia prowadzone przez native speakerów stały się standardem. Dlatego ceny freelancerów nie są już tak wysokie jak kiedyś. Po drugie, w dużych miastach mieszka wielu obcokrajowców, którzy z racji znajomości języka dorabiają prowadząc konwersacje. Ceny takich spotkań bywają tańsze niż lekcje z profesjonalnym lektorem, bo prowadzący często nie posiadają wykształcenia dydaktycznego, które jest przydatne przy nauczaniu języków – komentuje Miłosz Ryniecki z Fluentbe.com.

Native speaker tani, ale trudno dostępny

Jeżeli chcemy prywatnie nauczyć się języka angielskiego, możemy skorzystać z oferty polskiego lektora. W niektórych jednak przypadkach, jak np. w przypadku konwersacji, lepszym rozwiązaniem może być native speaker . Ile kosztuje 60 minut zajęć z osobą, dla której angielski jest językiem ojczystym? Jak już wspomniano we wstępie, przeciętna stawka to 61,38 zł. Dla porównania, średnia cena godziny „zwykłych” zajęć to 52,07 zł.Nie jest zaskoczeniem, że za zajęcia, które prowadzi native speaker, najwięcej przyjdzie zapłacić w Warszawie – przeciętna stawka to 80 zł. Podobnie jest w Gdańsku (76,91 zł). Na trzeciej pozycji uplasował się Bydgoszcz (68,17 zł), ale - jak podkreśla serwis Fluentbe.com – native speaker w tym mieście to zdecydowana rzadkość. Jednocześnie warto tu wspomnieć o fenomenie stolicy będącej jedynym miastem, w którym native speaker jest tańszy od zwykłego nauczyciela angielskiego (80,61 zł vs 82,64 zł). Jak to możliwe?Najmniej native speaker kosztuje w Rzeszowie (54,00 zł), Olsztynie (52,50 zł) oraz Opolu (49,50 zł). O ile jednak znalezienie go w Warszawie, Krakowie czy w Łodzi nie powinno być żadnym problemem, o tyle już w mniejszych miastach może być z tym znacznie trudniej.