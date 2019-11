Delegacja w MSP. Standard czy rzadkość?

Diners Club Polska już od jakiegoś czasu przygląda się podróżom służbowym sektora MSP, pod lupę biorąc m.in. ich częstotliwość oraz czas trwania. Tego też dotyczyło najświeższe, październikowe badanie. Czy delegacja w małych i średnich przedsiębiorstwach to już standard czy jeszcze rzadkość? Jak często podróżują pracownicy? Ile trwa ich przeciętny wyjazd służbowy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej.

„Podróże służbowe polskich MSP” to kolejna już odsłona badania cyklicznie realizowanego przez Diners Club Polska. W czasie ostatniej analizy z 2017 roku , do wysyłania pracowników w biznesowe podróże przyznawała się niemal połowa respondentów, dziś taką deklarację składa 41 proc. ogółu przebadanych firm (spadek o 8 p.p.). Delegacja zdarza się więc nieco rzadziej niż przed dwoma laty, a tym, co ją determinuje, jest przede wszystkim wielkość przedsiębiorstwa.I tak, podróże służbowe organizuje 67 proc. średnich firm (od 50 do 249 pracowników), 46 proc. małych i 35 proc. mikroprzedsiębiorstw. Względem 2017 r. wzrosła liczba firm, w których delegacja zdarza się minimum raz w tygodniu oraz zmalał odsetek rzadszych wyjazdów.Najświeższe badania Diners Club Polska uwidacznia spore zmiany w częstotliwości wyjazdów. Jak wynika z badania Diners Club Polska, w tym roku co trzecia firma (32 proc.) wysyła pracowników w podróż służbową minimum raz w tygodniu. W co czwartej delegacja zdarza się 2-3 razy w miesiącu, natomiast w co piątej tylko raz w tym okresie. Odsetek przedsiębiorstw, w których delegacja ma miejsce rzadziej niż raz w miesiącu wynosi 26 proc.To, jak często w firmie zdarza się delegacja, uzależnione jest również od skali działalności przedsiębiorstwa. Aż 63 proc. średnich firmy wysyła pracowników średnio raz na tydzień lub częściej, natomiast wyjazdy rzadziej niż raz na miesiąc stanowią tylko 13 proc. Z kolei na przeciwnym biegunie są przedsiębiorstwa mikro. Najczęściej (37 proc.) wysyłają pracowników rzadziej niż raz w miesiącu. Delegacje minimum raz w tygodniu zdarzają się w co piątej firmie.Jak wynika z badania Diners Club Polska, firmy z sektora MŚP wysyłają pracowników głównie (49 proc.) na jednodniowe delegacje. W przypadku 26 proc. trwają one dwa dni, natomiast w przypadku 25 proc. ankietowanych jeszcze dłużej.W porównaniu do 2017 r. nadal przoduje delegacja jednodniowa, jednak takich wyjazdów jest o 8 pkt. proc. mniej niż jeszcze dwa lata temu, jednocześnie o 4 pkt. proc. zmalały delegacje dwudniowe. Z kolei zdecydowanie urosły wyjazdy kilkudniowe – z 11 proc. w 2017 r. do 25 proc. obecnie.Rezultaty badania komentuje Monika Masztakowska z Diners Club Polska: