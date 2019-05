Podróże służbowe. Raport 2019

Przed nami wyniki raportu, który agencja SW Research przygotowała na zlecenie Hotailors. Opracowanie skupia się na polskim rynku podróży służbowych, wskazując najbardziej powszechne błędy oraz rekomendacje dla firm, którym zależy na bardziej efektywnym delegowaniu pracowników.

Kluczowe wnioski

największe niezadowolenie z podróży służbowych cechuje pracowników firm, które zatrudniają przeszło 150 osób,

organizacja wszelkich formalności dotyczących podróży służbowych zajmuje średnio ponad 1/3 dnia roboczego,

przeszło połowa pracowników nie orientuje się w zasadach organizacji wyjazdów służbowych w swojej firmie, przez co ich zorganizowanie jest bardziej czasochłonne, a sama delegacja - droższa.

Podróż służbowa Przeszło połowa pracowników podróżuje po Polsce, Europie i świecie.

– W momencie zwiększania skali działania podróże służbowe stają się obszarem, który bez optymalizacji powoduje nie tylko ogromne obciążenia, ale jest również nieefektywny finansowo – zauważa Michał Szeksztełło, dyrektor operacyjny i współzałożyciel Hotailors.

– Rozwiązaniem wielu problemów polskich firm jest wykorzystanie nowych technologii w planowaniu i rozliczaniu podróży służbowych – mówi Filip Błoch.

Z raportu wynika m.in.:Utracone godziny i wyższe koszty podróży służbowych to niemały problem. Przeszło połowa pracowników podróżuje po Polsce, Europie i świecie. Przeciętne koszty związane z podróżą służbową na inny kontynent sięgają 16 702 zł. Pracownik ma zarezerwowany lot i hotel, w którym najczęściej spędza sześć nocy. Podróże służbowe po Europie są czterokrotnie tańsze. Przeciętne wydatki na ten cel to 4 109 zł za trzy doby hotelowe i przelot. Niższa cena wynika nie tylko z tego, że podróż jest krótsza dodatkowo obniża ją niższy standard hotelu i przelotu. Najtańsze i najkrótsze są delegacje w granicach naszego kraju. Firmy płacą średnio 619 zł za przejazd pracownika pociągiem i opłacają mu pobyt w hotelu na jedną noc.Raport dla Hotailors analizuje bolączki, z którymi borykają się pracownicy i firmy podczas podróży służbowych. Pracownicy zazwyczaj lubią wyjazdy w delegacje , a nawet są one dla nich elementem podnoszącym atrakcyjność miejsca pracy. Jednak kiedy przychodzi do organizacji podróży, pojawiają się problemy. Największe z nich to właśnie planowanie wyjazdu, potrzeba pokrywania wydatków w całości z własnej kieszeni, a także rozliczanie ich po powrocie. Z punktu widzenia pracodawców to również poważny problem, bo cały proces planowania i rozliczania delegacji wyłącza pracownika ma trzy godziny z jego codziennych zadań. To mniej więcej jedna trzecia dnia pracy! Organizacja wyjazdów służbowych to problem, który będzie narastał. Bo zdaniem tylko 12 proc. respondentów będą oni podróżować mniej niż dotychczas.Pracownicy zwracają uwagę, że zależałoby im na poprawie jakości bazy hotelowej oraz zniesieniu konieczności pokrywania całości wydatków. Bywa, że kiedy intensywność podróży wzrasta, stają się one dla pracowników źródłem stresu. – Można wówczas zauważyć u niektórych pracowników coś w rodzaju syndromu „zmęczenia podróżami służbowymi”, który przejawia się m.in. szukaniem zastępstw lub nawet braniem zwolnień lekarskich – mówi psychiatra dr Dawid Wiener z firmy Cogision.