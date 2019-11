Ataki DDoS w III kw. 2019 r. Szkolne łobuzy w akcji

Przed nami najświeższe doniesienia Kaspersky na temat ataków DDoS przeprowadzonych w III kwartale bieżącego roku. Okazuje się, że zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym ich liczba podskoczyła o 1/3. Największa skala szkodliwej aktywności cyberprzestępców przypadła na początek jesieni - wrzesień odpowiadał bowiem za ponad połowę (53%) wszystkich ataków badanego okresu.

Poza sezonowym wzrostem aktywności młodocianych łobuzów, którzy prawdopodobnie świętowali początek roku szkolnego, przeprowadzając większą liczbę ataków, bardziej profesjonalny rynek ataków DDoS wydaje się dość stabilny. Nie zaobserwowaliśmy żadnego gwałtownego wzrostu liczby inteligentnych ataków w porównaniu z poprzednim kwartałem, nie zmieniła się też średnia długość trwania działań cyberprzestępców. Niemniej jednak zagrożenie to nadal powoduje poważne szkody dla biznesu. Nasze badanie przeprowadzone wśród osób decyzyjnych w zakresie IT wykazało, że ataki DDoS stanowią drugi najbardziej kosztowny rodzaj cyberincydentów prowadzących do naruszenia bezpieczeństwa danych w małych i średnich firmach, przy czym średni koszt incydentu szacowany jest na 138 000 dolarów – powiedział Aleksiej Kiselew, menedżer ds. rozwoju biznesu w zespole odpowiedzialnym za Kaspersky DDoS Protection.

Jak się chronić, gdy uderzą ataki DDoS?

Firma Kaspersky zaleca organizacjom podjęcie następujących środków bezpieczeństwa pozwalających uchronić się przed atakami DDoS:

Dopilnuj, aby firmowe zasoby IT oraz serwisy WWW były w stanie poradzić sobie z dużym ruchem.

Ustal wcześniej, w jaki sposób możesz skontaktować się ze swoim dostawcą usług internetowych, w razie gdybyś stał się celem ataku DDoS.

Wdróż profesjonalne rozwiązania zabezpieczające organizację na wypadek ataków. Na przykład Kaspersky DDoS Protection łączy szerokie doświadczenie firmy Kaspersky w zakresie zwalczania cyberzagrożeń oraz jej unikatowe autorskie technologie. Rozwiązanie chroni przed wszelkimi rodzajami ataków DDoS niezależnie od ich złożoności, siły czy długości trwania. Firma Kaspersky zaleca organizacjom podjęcie następujących środków bezpieczeństwa pozwalających uchronić się przed atakami DDoS:

Co przesądziło o tym, że ataki DDoS przybrały na sile? Kaspersky pisze, że jest to pokłosie dużej ilości dość nieskomplikowanych działań podejmowanych przez cyberprzestępców. Mamy zatem do czynienia z zupełnie odmienną sytuacją niż w pierwszych kwartałach tego roku, kiedy to wzrosty wynikały przede wszystkim z większej ilości ataków DDoS o wysokim stopniu wyrafinowania, przeprowadzanych najczęściej przez dobrze wykwalifikowanych przedstawicieli cyberprzestępczego półświatka. W badanym okresie udział inteligentnych ataków we wszystkich atakach DDoS spadł do pułapu 28% (50% w II kw. 2019 roku ), okazując się tym samym tylko o 7 punktów procentowych wyższym od zanotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku W III kw. 2019 roku szczególne natężenie ataków DDoS uwidoczniło się dopiero wraz z nadejściem września - miesiące wakacyjne okazały się spokojne, a większość ataków (53%) wykryto dopiero po rozpoczęciu roku szkolnego. Statystyki Kaspersky pokazują, że celem 60% zablokowanych w tym miesiącu ataków były szkoły oraz strony udostępniające dzienniki elektroniczne. Na tej podstawie eksperci z firmy Kaspersky wnioskują, że wrześniowe ataki DDoS zostały przeprowadzone przez szkolnych łobuzów, którzy nie posiadają dużej wiedzy na temat organizowania tego rodzaju kampanii.Średnia długość trwania inteligentnych ataków nie zmieniła się znacząco w stosunku do drugiego kwartału 2019 r., jednak w porównaniu z analogicznym okresem w 2018 r. zwiększyła się niemal dwukrotnie. Z kolei średnia długość trwania wszystkich ataków nieznacznie zmniejszyła się ze względu na dużą liczbę działań zakrojonych na krótsze okresy.