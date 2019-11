Jaki budżet na cyberbezpieczeństwo 2020?

Cyberprzestępcy nie próżnują. W minionym roku ich ofiarą padło aż 68% przedsiębiorstw. Z raportu "RODO i cyberbezpieczeństwo 2019" wynika z kolei, że przeszło 30% firm zostało w ciągu roku dotknięte jednym, dwoma lub trzema cyberatakami. Nie brakuje również takich, które z cyberprzestępczością musiały zmierzyć się ponad 30 razy. Eksperci z Xopero Software apelują o to, aby w firmowych budżetach na nadchodzący rok nie zabrakło funduszy na cyberbezpieczeństwo.

Ile kosztuje cyberbezpieczeństwo IT?

Ile powinien wynieść budżet na cyberbezpieczeństwo?

Grunt to dobry plan

Cyberbezpieczeństwo. W co inwestować?

Plan “B” - jak żyć z awarią

-Jednym z największych kosztów jakie ponoszą niemal wszystkie przedsiębiorstwa, które dotknęła awaria krytycznych serwerów, to brak dostępu do świadczonych przez nie usług. Dlatego dziś rozwiązania zapewniające ciągłość działania biznesu to absolutna podstawa, której nie może zabraknąć w budżecie na IT - mówi Grzegorz Bąk, Presales Engineer z Xopero Software - Statystyki są tutaj dość brutalne - 93% firm bez odpowiednich rozwiązań disaster recovery upada w rok po utracie danych - dodaje.

Bezpieczeństwo danych w Polsce

Mamy listopad, a więc właściwie ostatni już dzwonek na zaplanowanie przyszłorocznych wydatków firmowych na IT, w tym na cyberbezpieczeństwo . Co istotne, dotyczy to każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego rozmiar. Ofiarami cyberprzestępców paść mogą bowiem zarówno rynkowi giganci i sektor MŚP, jak również rodzinne biznesy czy jednoosobowe działalności gospodarcze.Najświeższe dane mogą przyprawiać o ból głowy - nie brakuje bowiem firm, które doświadczyły nawet kilku skutecznych ataków w miesiącu, a 6% przyznaje, że cyberprzestępcy dokuczali im minimum 30 razy w roku. A ile było samych prób? W II półroczu minionego roku ich ilość podskoczyła czterokrotnie, osiągając imponujący poziom 813 mln. Co gorsza, aż 60% firm, które doświadczają ataku, w ciągu kolejnych 6 miesięcy mierzy się z bankructwem.Według badania Xopero Software w tym roku ponad 48% przedsiębiorców planowało zwiększenie wydatków na bezpieczeństwo IT. Środki te miały zostać zainwestowane głównie w backup , disaster recovery i business continuity, rozwiązania typu anty-malware oraz szkolenia i kontrolę pracowników.Najłatwiej przyjąć, że jego wartość nigdy nie powinna spaść poniżej 3% całkowitych nakładów inwestycyjnych firmy. We wzorcowym scenariuszu powinien oscylować od 9 do 14% budżetu IT na kolejny rok. Niestety wielu firmom wciąż daleko do ideału - zdarza się, że przeznaczają na ten cel jedynie 6% budżetu IT narażając się tym samym na ogromne ryzyko.A szkoda, bo bezpieczeństwo IT powinno być traktowane jak inwestycja, która przynosi realny zwrot. Z badań przeprowadzonych przez kadrę Uniwersytetu w Oregonie wynika bowiem, że każdy 1 dolar zainwestowany w cyberbezpieczeństwo przynosi 4 dolary oszczędności w momencie wystąpienia awarii.Jakie kroki należy poczynić, aby budżet był oparty o konkretny plan? Przede wszystkim sporządzić analizę ryzyka, rozważyć produkty, których potrzebuje firma (antywirus? Backup? Disaster recovery a może DLP?), przeanalizować dostawców i wybrać najkorzystniejsze oferty.Budżet na bezpieczeństwo IT powinien w zależności od celów i wyzwań uwzględniać takie aspekty jak: stworzenie kompletnej polityki bezpieczeństwa IT w firmie, edukację pracowników, inwestycje w odpowiednie oprogramowanie zabezpieczające i jego utrzymanie, rozwój działu bezpieczeństwa oraz monitoring działań.Dziś zapobieganie to za mało, firmy muszą przygotować się na każdą ewentualność - awarię, kradzież sprzętu czy atak hakerski. Dobrym planem “B” jest disaster recovery, czyli system odtwarzania awaryjnego, który pozwala na niemalże natychmiastowe przywrócenie danych z kopii zapasowej i zachowanie ciągłości działań.Z danych GUS-u wynika, że ponad 80% przedsiębiorstw stara się zabezpieczać swoje dane. Zaskakuje jednak, że wciąż 40 % firm nie posiada oprogramowania do backupu danych, które podobnie jak antywirus, powinno być podstawowym środkiem ochrony w każdej firmie. To co cieszy, to nastawienie na edukację - według badań co drugie przedsiębiorstwo zamierza szkolić swoich pracowników z bezpieczeństwa IT. Ważne jest jednak, aby te działania nie były przeprowadzone “na hurra”, a dokładnie zaplanowane i uwzględnione w budżecie.