Dysk SSD tani jak nigdy

Tradycyjne dyski twarde coraz częściej wypierane są przez dyski SSD. Nie ma w tym jednak nic zaskakującego - obecnie nośniki półprzewodnikowe z powodzeniem mogą uchodzić za najlepszy sposób na przyspieszenie działającego zbyt wolno komputera. Tym bardziej że ich ceny sukcesywnie spadają i jeszcze nigdy nie był tak niskie jak w IV kwartale tego roku.

SATA czy PCIe? Oto, na co należy zwrócić uwagę

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Porównanie specyfikacji dysków SSD SATA i PCIe (Gen 3 x4) Różnice między jednym a drugim rozwiązaniem są zauważalne przede wszystkim, kiedy nośnik obsługuje duże pliki Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W minionych latach przewagą tradycyjnych dysków twardych była przede wszystkim ich cena - w porównaniu z nośnikami półprzewodnikowymi były one po prostu tanie. Na przestrzeni ostatnich lat ta różnica sukcesywnie topniała, a kluczowe dla rynku pamięci masowej okazał się miniony rok, który to przyniósł najznaczniejsze spadki cen dysku SSD Wyraźne zmiany widoczne były również pomiędzy dysków SATA SSD oraz PCIe SSD. Te drugie były wyraźnie droższe od modeli SATA, ale pikujące ceny kości pamięci flash i kontrolerów PCIe sprawiły, że i ta różnica znacznie stopniała, sięgając obecnie 20-25 groszy na 1 GB.Wprawdzie sukcesywne spadki cen dysku SSD dla obserwatorów rynku nie są żadnym zaskoczeniem, to jednak bez wątpienia warto podkreślić fakt, że w ostatnim kwartale bieżącego roku osiągnęły one rekordowy poziom. Dla przykładu - w październiku 2018 roku za nośnik SSD PCIe o pojemności 512 GB, należało zapłacić około 560 złotych, podczas gdy dokładnie rok później ceny za tego typu komponent spadły do około 300 złotych. W przeliczeniu daje to więc około 58 groszy za 1 GB.Biorąc pod uwagę aktualne trendy, zasadnym pytaniem jest nie to, czy warto kupić dysk SSD, ale jaki nośnik półprzewodnikowy wybrać. SSD PCIe pozwalają aktualnie na osiąganie prędkości odczytu i zapisu sekwencyjnego na poziomie 3200/2100 MB/s, podczas gdy nośniki SATA ograniczają te prędkości (odczyt to około 560 MB/s, a zapis 520 MB/s). W rzeczywistości różnice między jednym a drugim są zauważalne przede wszystkim, kiedy nośnik obsługuje duże pliki - np. przy montażu wideo. Z drugiej strony jednak, jeśli pod uwagę weźmiemy relacje ceny do wydajności, opłacalne wydaje się być sięgnięcie po SSD PCIe niezależnie od zastosowań.Znaczący przeskok wydajności pomiędzy dwoma typami dysków, zacierająca się różnica jeśli chodzi o cenę i zwiększone zapotrzebowanie na dyski SSD - te trzy czynniki sprawiły, że udział nośników PCIe na rynku pamięci masowej stale wzrasta. Eksperci portalu DigiTimes już w marcu 2019 r. przewidywali, że pod koniec roku dyski PCIe zdobędą nawet 50 proc. rynku SSD. Jeśli wspomniane trendy się utrzymają, dominacja zdecydowanie szybszych i wydajniejszych nośników na rynku jest tylko kwestią czasu.