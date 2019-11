Coworking, czyli oszczędności, ale i wyzwania

Coworking cieszy się coraz większą popularnością. Potwierdzeniem tego mogą być chociażby rezultaty badania zrealizowanego przez Cushman & Wakefield i CoreNet Global. Wynika z niego, że pokaźna rzesza dyrektorów CRE (Corporate Real Estate) prognozuje, że na przestrzeni najbliższych pięciu lat powierzchnie coworkingowe urosną nawet dwukrotnie.

Najważniejsze informacje z raportu:

Prawie dwie trzecie firm korzysta do pewnego stopnia z powierzchni coworkingowych, ale wielu respondentów przewiduje dwukrotny wzrost wynajmowanej powierzchni tego typu w najbliższych pięciu latach.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andriy Bezuglov - Fotolia.com Biuro Dyrektorzy CRE nadal doceniają zalety coworkingu.

Jedna trzecia firm korzystających z powierzchni elastycznych wskazuje na ponad 5-procentowe oszczędności kosztów najmu.

Pomimo ogólnie pozytywnej opinii o coworkingu, dyrektorzy CRE zdają sobie sprawę z wyzwań dla pracowników.

Na potrzeby wspólnego badania Cushman & Wakefield oraz CoreNet Global, globalnego stowarzyszenia dyrektorów CRE (Corporate Real Estate) zebrano opinie przeszło 550 dyrektorów CRE z całego świata. Poproszono ich m.in. o ogólną ocenę sektora powierzchni coworkingowych, wskazanie plusów i minusów coworkingu, a także dotychczasowych i przyszłych sposobów korzystania z elastycznych biur przez pracowników. Czego dowodzą zebrane odpowiedzi?Mniej więcej połowa (48 proc.) respondentów wskazuje na większe trudności z utrzymaniem kultury i spójności korporacyjnej w sytuacji, gdy pracownicy funkcjonują we współdzielonej przestrzeni coworkingowej poza biurem firmy. Dla podobnej liczby respondentów powodem do obaw jest bezpieczeństwo cyfrowe. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo obaw wskazywanych przez dyrektorów CRE, krajowi i globalni operatorzy elastycznych miejsc prac mają bogate doświadczenie w zapewnianiu klientom dostępu do mechanizmów gwarantujących niezbędne bezpieczeństwo cyfrowe. Dodatkowo, według 50 proc. firm coworking to raczej szansa na zwiększenie zadowolenia pracowników niż czynnik negatywnie wpływający na zaangażowanie pracowników, satysfakcję z wykonywanej pracy czy wydajność.W lutym 2019 roku firma Cushman & Wakefield opublikowała raport na temat elastycznych powierzchni biurowych w Polsce pt. „Coworking sector in Poland”, który podkreśla rosnące znaczenie takich wartości jak społeczność, otwartość, współpraca czy dostępność. Dynamiczny rozwój sektora coworkingowego w Polsce rozpoczął się niecałe siedem lat temu, ale branża ta jest obecna w Polsce od ok. 20 lat.