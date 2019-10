Deweloperzy komercyjni, czyli 230 inwestycji wartych 40 mld zł

Całkowita szacunkowa wartość 230 realizowanych i planowanych inwestycji biurowych, handlowych, magazynowych i hotelowych realizowanych przez 30 wiodących firm deweloperskich wynosi 40 mld zł, wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego "Deweloperzy komercyjni w Polsce 2019-2023".

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zagregowane przychody wiodących deweloperów komercyjnych w Polsce W 2018 r. łączne przychody analizowanych firm po raz pierwszy w historii sięgnęły 4 mld zł. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Jak wyliczyli eksperci Spectis, standardowa inwestycja deweloperska, bez podziału na etapy, ma wartość średnio 170 mln zł, przy czym najwyższa wartość przypada na obiekty biurowe (300 mln zł), a dużo niższa na obiekty handlowe, hotelowe i magazynowe (110-120 mln zł).W podziale na status realizacji portfele inwestycyjne deweloperów dzielą się niemal po równo na te już w budowie oraz dopiero planowane, z niewielką przewagą tych drugich. Są to więc bezpieczne proporcje, które nie zapowiadają, póki co, poważnej obniżki aktywności inwestycyjnej na rynku komercyjnym.Z kolei analiza rozkładu regionalnego inwestycji wskazuje na stopniowe przesuwanie się środka ciężkości z Warszawy na miasta regionalne . Wprawdzie stolica w najbliższych latach pozostanie dominującym obszarem aktywności inwestycyjnej wiodących deweloperów, jednak jej udział w wartym 40 mld zł torcie stanowi już tylko jedną trzecią. Dla porównania, jeszcze kilka lat temu sięgał on nawet 50%.Jak wynika z analizy danych finansowych sprofilowanych w raporcie firm deweloperskich, w 2018 r. ich łączne przychody po raz pierwszy w historii sięgnęły 4 mld zł, co oznacza wzrost o ponad jedną trzecią względem 2017 r. Tak znacząca poprawa przychodów w dużej mierze była efektem rekordowego wolumenu transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych, który w 2018 r. wyniósł ponad 7 mld €, co oznacza 40% wzrost r/r.W podziale na trzy główne specjalizacje najwyższy poziom przychodów od kilku już lat notują deweloperzy magazynowi. W środku stawki plasują się deweloperzy biurowi, a najniższe przychody osiągają deweloperzy specjalizujący się w obiektach handlowych Wśród największych projektów realizowanych obecnie przez analizowanych deweloperów są: zespół budynków biurowo-hotelowych Varso w Warszawie (inwestor: HB Reavis), kompleks logistyczny Central European Logistics Hub w Łodzi (Panattoni Europe), dzielnica biurowa Młode Miasto w Gdańsku (wielu inwestorów, m.in Cavatina i Echo Investment), Pomorskie Centrum Logistyczne w Gdańsku (Goodman), warszawskie kompleksy biurowe Generation Park (Skanska Property Poland), Forest (HB Reavis) i The Hub (Ghelamco) oraz kompleks biurowy Centrum Południe we Wrocławiu (Skanska Property Poland).Natomiast do największych inwestycji na etapie planowania należą m.in.: wielofunkcyjny zespół budynków Towarowa 22 w Warszawie (Echo Investment), biurowiec przy Placu Grzybowskim w Warszawie (Ghelamco), kompleks biurowy The Park Cracow w Krakowie (White Star Real Estate), wieżowiec biurowo-hotelowy Roma Tower w Warszawie (BBI Development), centrum handlowe Kolorowe Życie w Góraszce (Ceetrus Polska) oraz biurowiec Warsaw One (Skanska Property Poland).