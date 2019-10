Proptech: nowoczesne biuro narzędziem walki o kandydata

Jak dowodzi opracowany przez CBRE raport "PropTech Index 2019. Zaawansowanie technologiczne biurowców a oczekiwania i potrzeby cyfrowe najemców", już co piąta firma traktuje wykreowanie nowoczesnego i zaawansowanego miejsca pracy jako narzędzie w batalii o pozyskanie talentów. Nie brakuje jednak i takich, których gotowość na implementację nowych rozwiązań w tym zakresie - i to nawet pomimo świadomości takiej potrzeby - pozostawia wiele do życzenia. Eksperci są jednak przekonani, że rzesza organizacji nadających technologiom biurowym najwyższy priorytet będzie się powiększać. Wymagają tego chociażby zmieniające się wymagania pracowników - pokolenie Z właśnie wśród technologii czuje się najlepiej, dlatego nowoczesne biuro stanowi niewątpliwie jedną z kart przetargowych w pozyskiwaniu kandydatów z tej generacji.

Polska w pogoni za Europą

Nakłady na technologie będą rosły

Czy organizacje wspierają wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w biurach? 21% polskich firm przyznaje, że zaawansowane technologicznie miejsca pracy to ważny element rozwoju firmy.

- Pokolenie Z co prawda nie urodziło się ze smartfonem w dłoni, ale z pewnością się z nim wychowało. Młodzi ludzie przyzwyczajeni do wygody, jaką daje dostęp do najnowszych technologii, tego samego będą szukać w miejscu pracy. Tym bardziej, że z analizy firmy Deloitte wynika, że Pokolenie Z jest nastawione zdecydowanie bardziej pragmatycznie niż poszukujący doświadczeń Millenialsi. Dlatego kwestia nowoczesnego biura wspierającego pracownika tak, aby być najbardziej wydajnym, jest kluczowa. Z naszych badań wynika, że tą zależność między zaawansowaniem technologicznym biura a przyciąganiem talentów dostrzega wiele firm, ale jeszcze nie do końca potrafią odpowiednio zabrać się za ich wdrażanie – mówi Krzysztof Mogielski, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w CBRE.

Pod pojęciem "proptech" kryją się wszelkie nowoczesne technologie , przeważnie teleinformatyczne, które wywierają wpływ na rozwój nieruchomości. Ich obecność najsilniej zaznacza się w przypadku biurowców, których wysyp obserwujemy właśnie w naszym kraju.Co piąta polska firma w odpowiedzi na pytanie o implementację tego rodzaju rozwiązań przyznaje, że nowoczesne biuro to istotne ogniwo łańcucha działań podejmowanych na rzecz rozwoju firmy . 39% respondentów deklaruje, że próbowało już ich wdrożenia, ale ciągle nie zdołało opracować spójnej koncepcji, a 27% przyznaje, że są istotne – wynika z raportu CBRE „PropTech Index 2019”. To oznacza, że w aż 66% przedsiębiorstw ten ważny element nie jest realizowany w satysfakcjonującym stopniu. Nowości technologiczne za nieistotne uznaje tylko 13% respondentów.Polska w regionie CEE pod względem świadomości technologii biurowych jest na takim samym poziomie jak Czechy i Rumunia. W Rumunii 22% respondentów postrzega stworzenie cyfrowo zaawansowanego i nowoczesnego biura jako część szerszej wizji, w Czechach 23%. Większą świadomość widać wśród Austriaków – 28%. Natomiast najbardziej świadome proptechu kraje to Węgry (37%) oraz Słowacja (45%), w których prawie co druga firma ma wpisaną w swoją strategię walkę o nowoczesne biuro.Jak wskazują eksperci CBRE, nie ulega wątpliwości, że nowoczesne technologie w biurze przynoszą korzyści. Firmom potrzeba jednak doradztwa w zakresie najlepszych rozwiązań, które odpowiedzą na potrzeby młodych ludzi, a szczególnie wchodzącego na rynek pracy pokolenia Z. To osoby urodzone w latach 1996-2015, które w 2020 r. będą miały od 5 do 24 lat. Jak wskazują analizy Deloitte, od Millenialsów odróżnia je przede wszystkim pragmatyczne podejście do życia, np. są bardziej zachowawczy i chętniej oszczędzają, a także dużo bardziej nastawieni na wykorzystywanie nowych technologii. Trudniej im wyobrazić sobie świat bez wygody jaką daje smartfon i aplikacje, dlatego zdecydowanie chętniej wybiorą miejsce pracy, które im tę wygodę zaoferuje. Nowe pokolenia konsumentów i pracowników zmuszają pracodawców oraz wynajmujących do zaakceptowania faktu, że technologia ma kluczowe znaczenie w miejscu pracy.