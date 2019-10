Koszty leczenia za granicą: gdzie wydasz majątek?

Mamy jesień, a niektórzy z niecierpliwością wypatrują już zimy, podczas której coraz tłumniej udajemy się na zagraniczne ferie. Jeśli planujesz taki wyjazd, czy to jeszcze jesienią czy później, upewnij się, że twoje ubezpieczenie pokryje koszty leczenia za granicą. KioskPolis.pl przypomina, że w niektórych krajach urlopowe wypadki, choroby czy urazy mogą nas kosztować naprawdę słono.

- Koszty leczenia za granicą może się okazać bardzo wysoki, dlatego zachęcamy naszych klientów, aby przed jakimkolwiek wyjazdem decydowali się na wykupienie ubezpieczenia turystycznego. Oczywiście pamiętajmy o tym, że takie ubezpieczenie powinno być dostosowane do charakteru wyjazdu. Dzięki porównywarce ubezpieczeń KioskPolis.pl, klienci mają możliwość zaznaczenia konkretnego rodzaju wypoczynku – narty, relaks nad morzem czy chociażby nurkowanie. W zależności od wybranej opcji, porównywarka w kilka sekund wyszuka najkorzystniejsze oferty ubezpieczeń wraz z opcją bezpośredniego zakupu, tak abyśmy w pełni mogli cieszyć się bezpiecznym urlopem – mówi Katarzyna Zglińska, Członek Zarządu KioskPolis.pl.

Większość państw Europy i krajów wysoko rozwiniętych może pochwalić się wysokim poziomem opieki medycznej . Niemal automatycznie oznacza to jednak, że dostosowane do zagranicznych standardów koszty leczenia mogą okazać się bardzo wysokie. I wprawdzie na terenie Unii Europejskiej i EFTA część usług medycznych realizowanych w publicznych szpitalach można zrefundować za sprawą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), to jednak poza terytorium UE na pomoc rodzimego NFZ raczej nie mamy co liczyć.Koszty leczenia za granicą uwarunkowane są również tym, gdzie udajemy się po pomoc medyczną. Do wyboru mamy szpitale/gabinety prywatne oraz państwowe. Trzeba liczyć się z tym, że prywatne placówki bywają nawet kilkanaście razy droższe niż placówki publiczne.Z danych pozyskanych przez KioskPolis.pl wynika, że do zdecydowanie najdroższych kierunków pod względem leczenia ambulatoryjnego, czyli zabiegów oraz badań wykonywanych przez lekarzy i pielęgniarki, bez konieczności stałego przebywania w placówce medycznej, należą Włochy, Norwegia, Hiszpania, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajlandia, USA, Kanada, Monako oraz Austria. W ramach takiego leczenia przysługuje nam m.in. konsultacja medyczna czy też opatrzenie rany. Przykładowo, jedna konsultacja lekarza internisty na terenie Hiszpanii to koszt ok. 150 euro, opatrzenie rany ok. 50 euro, a niezbędne badanie laboratoryjne kolejne 70 euro. Może się więc okazać, że jedna wizyta w przychodni medycznej pochłonie nawet 270 euro.Analizując potencjalny koszty leczenia za granicą należy także pamiętać, że jego wysokość wzrośnie, gdy niezbędne będzie zorganizowanie transportu medycznego. W zależności od tego, czy odbędzie się on karetką, helikopterem czy ambulansem lotniczym, jego cena będzie się znacząco różnić. Nie bez znaczenia jest także dystans oraz rodzaj udzielonej pomocy. Podobnie jak w przypadku leczenia ambulatoryjnego, pomoc uwzględniająca ratownictwo medyczne najdroższa jest we Włoszech i w Austrii. Z wysokim kosztem opieki medycznej tego rodzaju trzeba się również liczyć podróżując do Emiratów Arabskich, Niemiec, Turcji, Tajlandii, USA, Chin i Indonezji.Trzecim aspektem leczenia – poza leczeniem ambulatoryjnym i transportem medycznym – jest pobyt w szpitalu, w tym przede wszystkim zabiegi i operacje. Kwota leczenia będzie tu uzależniona od wykonanych zabiegów i może sięgać tysięcy euro. Najdroższymi krajami pod kątem hospitalizacji są USA, Kanada, Niemcy, Włochy, Monako, Hiszpania, Tajlandia, Turcja, Austria, Szwajcaria, Wielka Brytania i Francja.Wysokość kosztów leczenia za granicą oraz niezbędnych nakładów finansowych dobrze obrazują dane Europ Assistance Polska, partnera strategicznego Generali w zakresie obsługi zgłaszanych szkód. Jeden z turystów przebywających w USA, u którego wystąpiła konieczność hospitalizacji z powodów kardiologicznych, otrzymał świadczenia w wysokości 440 tys. zł. W 2018 roku była to najwyższa kwota wypłacona przez ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczeń turystycznych.Przed wykupieniem ubezpieczenia, warto pamiętać, że na terenie Europy częściowo bezpłatną pomoc medyczną zapewnia nam Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W przypadku takich podróży minimalną bezpieczną sumą gwarantowaną, na jaką powinna opiewać polisa jest50 000 euro, zaś rekomendowaną minimum 80 000 euro. Podróżując poza Stary Kontynent optymalnie powinno się ją zwiększyć do co najmniej 150 000 euro.