Powierzchnie biurowe w Warszawie: za nami najlepszy kwartał w historii

Największa w historii nowa umowa najmu oraz największa renegocjacja. Warszawski rynek powierzchni biurowych ma za sobą doskonały, najlepszy na przestrzeni wszystkich lat kwartał - czytamy w najnowszym opracowaniu firmy Savills.

„To bez wątpienia rok dużych transakcji. W wakacje rynek zamiast zwolnić przyśpieszył. Mamy tym samym szansę na pobicie zeszłorocznego rekordu popytu. Nawet jednak, jeśli tak się nie stanie, to wartość transakcji najmu będzie z pewnością i tak bardzo wysoka, a osiągnięcie takiego poziomu aktywności najemców drugi rok z rzędu potwierdza bardzo dobrą kondycję rynku biurowego w Warszawie” – mówi Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja wynajmującego, Savills.

W III kwartale wynajęto rekordowe 285 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

„Rekordowy popyt przełożył się na usztywnienie warunków najmu w centralnych lokalizacjach. Dodatkowo powoli zauważalny zaczyna być wzrost zainteresowania Mokotowem, który w nadchodzących kwartałach powinien przełożyć się na większą liczbę transakcji najmu w tej części Warszawy. Po okresie pewnej stagnacji na Służewcu mamy do czynienia z falą remontów przeprowadzanych przez właścicieli, którzy oportunistycznie kupili tam nieruchomości. Odnowione budynki z pewnością mają szansę przyciągnąć najemców” – dodaje Daniel Czarnecki z Savills.

Jak dotychczas najwyższy popyt na warszawskie powierzchnie biurowe odnotowano w minionym roku. Na przestrzeni 12 miesięcy wynajęte zostało niemal 860 000 m kw. Ten rok zaczął się znacznie spokojniej, ale już II i III kwartał nadrobiły straty - blisko 690 000 m kw. biur wynajętych od stycznia do września to najwyższy rezultat, jaki odnotowano kiedykolwiek w takim okresie.Do tak pokaźnego popytu przyczynił się zwłaszcza trzeci kwartał, w którym wynajęte zostało rekordowe 285 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, do czego przyczyniły się przede wszystkim dwie największe transakcje tego okresu. Mowa tu o podpisanej przez mBank umowie przednajmu biur na terenie Mennica Legacy Tower (45 600 m kw.) oraz renegocjacji umowy w Miasteczku Orange przez Orange Polska (44 850 m kw.).Jak podaje firma doradcza Savills, w trzecim kwartale 2019 r. rynek nieruchomości biurowych w Warszawie wzbogacił się o 61 700 m kw. powierzchni. Największym nowym obiektem była Wola Retro (Develia; 24 500 m kw.). Łącznie od początku roku w Warszawie przybyło już ponad 142 000 m kw., co zwiększyło całkowite zasoby stolicy do 5,6 mln m kw.W czwartym kwartale do oddania planowanych jest aż 120 000 m kw., ale niewykluczone jest przesunięcie niektórych z projektów na 2020 rok. Zgodnie z danymi Savills łącznie w budowie pozostaje 760 000 m kw. nowej powierzchni., z czego ponad połowa jest już zabezpieczona umowami przednajmu lub listami intencyjnymi. Zdecydowanie największy plac budowy znajduje się na Woli, w pobliżu ronda Daszyńskiego, gdzie aktualnie powstaje prawie 415 000 m kw. nowych powierzchni biurowych.Średnia stopa pustostanów dla Warszawy na koniec września obniżyła się do 8,2% i prawdopodobnie do końca roku utrzyma tendencję spadkową. Widoczne są mocne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi obszarami – wakat na Mokotowie wynosi 13,7% a w centralnych lokalizacjach 5,5%.W Centralnym Obszarze Biznesu oraz w Centrum czynsze nominalne kształtują się na poziomie od 22,50 do 25,50 euro/m kw./miesiąc za powierzchnie biurowe na najwyższych piętrach wieżowców . W najlepszych budynkach zlokalizowanych w granicach Służewca wahają się od 13,00 do 15,00 euro/m kw./miesiąc.