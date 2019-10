Praca w IT: liczą się nie tylko zarobki

Popyt na specjalistów od IT rośnie już od dekady. To w naturalny sposób wywołuje silną presję na wzrost wynagrodzeń w tej branży. Z przewidywań ekspertów Randstad wynika, że ta tendencja doczeka się kontynuacji jeszcze przez minimum dwa lata. Gwarancja godziwych zarobków bezsprzecznie jest atutem sektora IT, ale jednocześnie okazuje się, że atrakcyjna pensja to już za mało, aby przyciągać pracowników. Kandydaci coraz częściej cenią sobie takie kwestie jak np. przejrzystość rekrutacji czy elastyczność w zakresie form zatrudnienia. I tak np., gotowość na współpracę B2B owocuje nawet 40-procentowym zwiększeniem puli dostępnych kandydatów.

Kandydaci do pracy w IT coraz chcą na kontrakt

Obecnie, kandydaci do pracy w IT częściej wybierają kontrakt, jako dogodną dla nich formę zatrudnienia. Taka współpraca jest też atrakcyjna z punktu widzenia pracodawców. Zatrudniając pracownika w formule B2B, przedsiębiorca nie jest odpowiedzialny za wszelkie procedury administracyjne, np. rozliczenie roczne, kwestie urlopów, zwolnień czy nawet rozwiązania umowy, argumentuje Jacek Witkowski, strategic business development director w Randstad Polska.

Zarobki w IT zależą od wybranej formy współpracy

SAP Consultant w ramach umowy o pracę może liczyć na wynagrodzenie od 19 000 do 28 000 zł, na kontrakcie dostanie od 17 000 zł do 24 000 zł.

Liczy się czas i transparentność procesu rekrutacji

Firmy, w celu optymalizacji rekrutacji często stosują testy on-line. Dzięki takiemu rozwiązaniu, weryfikacja umiejętności technicznych potencjalnych pracowników odbywa się niewielkim kosztem, a jednocześnie nie angażuje kandydata. Co więcej, takie rozwiązanie pozwala znacznie skrócić czas niezbędny do wyboru właściwiej osoby na określone stanowisko, mówi Jacek Witkowski, Strategic Business Development Director w Randstad Polska

Benefity sposobem pozyskiwania i utrzymania kandydatów

Sposobów nawiązywania współpracy ze specjalistami w zakresie IT jest wiele. Może to być umowa o pracę, ale również praca tymczasowa czy kontraktowa (B2B) . I to właśnie ta ostatnia z wymienionych coraz bardziej zyskuje na popularności. Nie ma w tym jednak nic zaskakującego - jest ona atrakcyjna zarówno ze względu na dostęp do eksperckiej wiedzy, jak i z punktu widzenia optymalizacji finansowej i administracyjnej.Tym, co w istotny sposób odróżnia obie formy, jest wysokość wynagrodzenia, a rozbieżności w tym zakresie dostrzegalne są we wszystkich analizowanych obszarach IT - od tworzenia aplikacji i SAP, poprzez management, infrastrukturę i bezpieczeństwo, po rozumianą szeroko analizę przechowywania danych.Na stanowisku system analyst w ramach umowy o pracę w Warszawie można zarobić od 12 000 zł do 21 500 zł (w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego). Pełniąc te samą funkcję w ramach umowy B2B, kandydat otrzyma od 10 000 zł do 20 000 zł. Jako senior net developer zarobimy odpowiednio od 18 000 zł do 28 000 zł lub od 16 000 zł do 25 000 zł. SAP Consultant w ramach umowy o pracę może liczyć na wynagrodzenie od 19 000 do 28 000 zł, na kontrakcie dostanie od 17 000 zł do 24 000 zł. Software manager na etacie otrzyma wynagrodzenie od 14 000 zł do 22 000 zł. Natomiast, jeśli zdecyduje się na współpracę B2B będzie mógł otrzymać od 16 000 zł do 26 000 zł. Architekt sieci bezpieczeństwa może oczekiwać zarobków na poziomie od 25 000 do 32 000 zł na podstawie umowy o pracę i od 21 000 zł do 28 000 zł w formule B2B. Architekt baz danych zarobi od 15 000 zł do 25 500 zł w ramach umowy i od 13 500 zł do 23 000 zł w oparciu B2B.Analiza Randstad pokazuje, że w rekrutacji na stanowiska w branży IT bardzo istotną rolę odgrywa też czas i przejrzystość procesu. Kandydaci do pracy w tym sektorze negatywnie oceniają złożone i czasochłonne spotkania kwalifikacyjne. Aplikujący do firm na stanowiska informatyczne od samego początku chcą wiedzieć, jak będzie wyglądał i ile będzie trwał proces rekrutacyjny.Popularną praktyką przedsiębiorstw rekrutujących do pracy w IT jest też samodzielne wychodzenie z inicjatywą. Firmy korzystają w tym celu z różnorodnych komunikatorów np. portali LinkedIn.Chcąc pozyskać i utrzymać przy sobie kandydatów do pracy w IT przedsiębiorcy coraz częściej konkurują między sobą także jakością oferowanych benefitów. Przykładem tego typu świadczeń może być oferowanie dodatkowych specjalistycznych szkoleń, wyjazdy firmowe, owocowe dni czy możliwość skorzystania z masażów. To, co jednak szczególnie się sprawdza to tzw. unikalne technology stack, czyli rodzaj technologii, w których będzie pracować nasz kandydat. Jeśli do tej pory w swojej karierze specjalista pracował na frameworku angularJS, a jednocześnie będzie mógł się rozwijać w tym obszarze oraz będzie miał dostęp do nowego, specyficznego frameworku (np. Ruby on Rails czy Laravel), to będzie to postrzegane jako atut pracodawcy.