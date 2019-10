2/3 ludzi bardziej ufa sztucznej inteligencji niż przełożonym

Przed nami druga odsłona dorocznego badania "AI at Work". Do jakich wniosków prowadzi najnowsze opracowanie Oracle i Future Workplace? Przede wszystkim wyraźnie nam unaocznia, że sztuczna inteligencja nie pozostaje bez wpływu na relacje między ludźmi i technologią w miejscu pracy. Pewnym zaskoczeniem może być to, że aż 64% ludzi przyznaje, że w większym stopniu niż swoim przełożonym ufa robotom.

Sztuczna inteligencja zmienia relację między ludźmi i technologią w miejscu pracy

Sztuczna inteligencja powoli staje się standardem współczesnych przedsiębiorstw. Korzystanie z jakiejś formy AI deklaruje już połowa pracowników. Dla porównania, jeszcze przed rokiem odsetek takich wskazań sięgał zaledwie 32%. Ze sztuczną inteligencją najczęściej obcują pracownicy w Chinach (77%) i Indiach (78%). We Francji ma ją do dyspozycji 32%, a w Japonii 29%.

Większość (65%) pracowników z optymizmem, entuzjazmem i wdzięcznością przyjmuje robota jako swojego współpracownika, a prawie jedna czwarta twierdzi, że ich relacja ze sztuczną inteligencją w miejscu pracy jest „przyjacielska” i „przynosi im satysfakcję”.

Z największym entuzjazmem podchodzą do sztucznej inteligencji pracownicy w Indiach (60%) i Chinach (56%). Na kolejnych miejscach w tym zestawieniu znalazły się Zjednoczone Emiraty Arabskie (44%), Singapur (41%), Brazylia (32%), Australia/Nowa Zelandia (26%), Japonia (25%), Stany Zjednoczone (22%), Wielka Brytania (20%) i Francja (8%).

Mężczyźni oceniają sztuczną inteligencję w miejscu pracy bardziej pozytywnie, niż robią to kobiety; z optymizmem podchodzi do niej 32% mężczyzn i 23% kobiet.

Pracownicy bardziej ufają robotom niż swoim przełożonym

64% ludzi bardziej ufa robotom niż swoim przełożonym.

64% ludzi miałoby większe zaufanie do robota niż do swojego przełożonego, a połowa poprosiłaby o radę robota, a nie swojego menedżera.

Najwięcej pracowników ufa w większym stopniu robotom niż kierownictwu w Indiach (89%) i Chinach (88%); kolejne kraje w tym rankingu to Singapur (83%), Brazylia (78%), Japonia (76%), Zjednoczone Emiraty Arabskie (74%), Australia/Nowa Zelandia (58%), Stany Zjednoczone (57%), Wielka Brytania (54%) i Francja (56%). Do sztucznej inteligencji, a nie do przełożonego zwróciłoby się więcej mężczyzn (56%) niż kobiet (44%).

82% ludzi uważa, że roboty wykonują pewne zadania lepiej niż ich przełożeni. Na prośbę o podanie konkretnych czynności ankietowani odpowiedzieli, że roboty są lepsze w dostarczaniu obiektywnych informacji (26%), przestrzeganiu harmonogramów pracy (34%), rozwiązywaniu problemów (29%) i zarządzaniu budżetem (26%).

Zapytani o sprawy, z którymi menedżerowie radzą sobie lepiej niż roboty, pracownicy jako trzy główne aspekty wymienili rozumienie ich uczuć (45%), szkolenia (33%) i budowanie kultury pracy (29%).

Sztuczna inteligencja pozostanie z nami - firmy muszą ją uprościć i zabezpieczyć, aby utrzymać konkurencyjność

76% pracowników (i 81% kierowników działów kadr) uważa, że trudno jest dotrzymać kroku zmianom technologicznym w środowisku pracy.

Pracownicy chcieliby, aby korzystanie ze sztucznej inteligencji było prostsze; domagają się lepszych interfejsów użytkownika (34%), szkoleń w zakresie najlepszych procedur (30%) i narzędzi spersonalizowanych pod kątem ich zachowań (30%).

Najważniejsze obawy powstrzymujące pracowników przed korzystaniem ze sztucznej inteligencji w pracy to bezpieczeństwo (31%) i ochrona prywatności (30%).

Cyfrowi tubylcy z pokolenia Z (43%) i milenialsów (45%) mają większe obawy o ochronę prywatności i bezpieczeństwo w pracy niż przedstawiciele pokolenia X (29%) i powojennego wyżu demograficznego (23%).

„Najnowsze rozwiązania z obszaru automatycznego uczenia i sztucznej inteligencji szybko stają się standardem, co powoduje olbrzymie zmiany w interakcjach ludzi z technologią i ich współpracownikami. Z naszego badania wynika, że relacja między ludźmi i maszynami w pracy jest definiowana na nowo. Nie ma przy tym jednego, uniwersalnego sposobu na sprostanie tej zmianie. Przedsiębiorstwa muszą współpracować ze swoimi działami kadr, aby spersonalizować podejście do wdrażania sztucznej inteligencji i spełnić zmieniające się oczekiwania swoich zespołów na całym świecie” - powiedziała Emily He, wiceprezes Oracle, dyrektor działu Human Capital Management Cloud Business Group.

Wprawdzie pojawienie się sztucznej inteligencji w środowisku pracy wzbudziło liczne obawy o jej wpływ na stanowiska pracy, to jednak okazuje się, że pracownicy, menedżerowie i kierownicy działów kadr na całym globie nie tylko coraz częściej mają do czynienia z AI, ale witają ją wręcz z otwartymi rękami.Coraz częstsze wdrażanie sztucznej inteligencji w firmach ma znaczny wpływ na sposób interakcji między pracownikami i ich przełożonymi. Zmienia to tradycyjną rolę działów kadr i ich kierownictwa.Sztuczna inteligencja dopiero zaczyna wpływać na środowisko pracy. Aby wykorzystać najnowsze rozwiązania oparte na tej technologii, przedsiębiorstwa muszą skupić się na jej uproszczeniu i zabezpieczeniu. W przeciwnym razie ryzykują, że pozostaną w tyle.