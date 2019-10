Masz Samsunga Galaxy S10? Uważaj na folię ochronną

Folia ochronna to coś, bez czego nie może się obyć już niemal każdy posiadacz smartfona. Okazuje się jednak, że i ona może stać się źródłem prawdziwych problemów. Na własnej skórze doświadczyła tego pewna kobieta z Castleford w Wielkiej Brytanii. Jakież musiało być jej zdziwienie, gdy okazało się, że zakupiona za 2,70 funta folia ochronna do jej Samsunga Galaxy S10 umożliwia dostęp do telefonu wszystkim, którzy dotkną ekranu.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Amir Kaljikovic - Fotolia.com Smartfon Samsung Galaxy S10 został zhakowany.

Dziś uwierzytelnianie biometryczne , szczególnie przy użyciu odcisku palca, stało się niemal standardem. Stosowane jest na szeroką skalę również w tak podstawowych usługach jak bankowość internetowa.W tę technologię wyposażono również najnowszego Samsunga Galaxy S10, w którym czytnik linii papilarnych umieszczony został na wyświetlaczu. I wprawdzie o takim rozwiązaniu mówiło się już od dawna, to jednak jego wdrożenie zajęło sporo czasu. Usytuowanie czytnika na ekranie oznacza, że Samsung może pozostawić wolną przestrzeń z tyłu telefonu, z wyjątkiem aparatu.Jak wynika z doniesień mediów, mieszkająca w Wielkiej Brytanii Lisa Neilson dostrzegła, że po założeniu żelowej osłony na Samsung Galaxy S10 każdy, kto trzyma telefon, może uzyskać do niego dostęp. Niektórzy spekulowali, że jej początkowy odcisk palca został uwięziony między wyświetlaczem a okładką, ale sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Czytnik linii papilarnych w Samsung Galaxy S10 jest zbudowany przez Qualcomm i wykorzystuje fale dźwiękowe do mapowania powierzchni odcisku palca. Gdy fale te przemieszczają się przez kolejne medium, takie jak osłona ekranu, pojawiają się problemy.Historia Forbesa mówi, że chiński producent tanich ochraniaczy ekranu przekonał się, że ich produkty nie będą działać na nowych telefonach S10. Wprowadzili więc pewne zmiany w powierzchni żelu, aby dostosować go do nowego czytnika linii papilarnych, ale w ten sposób zapewnili dostęp każdemu, kto próbuje skorzystać z telefonu.Pierwszą reakcją Samsunga było stwierdzenie, że ludzie powinni używać tylko autoryzowanych akcesoriów, ale to nie jest tak naprawdę główny problem. Teoretycznie, jeśli twój telefon zostanie skradziony, złodziej musiałby tylko założyć żelową osłonę, aby uzyskać dostęp do twojego urządzenia.