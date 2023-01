5 głównych trendów w weryfikacji tożsamości 2023

Rosnąca liczba usług i produktów dostępnych online to niewątpliwie jeden z motorów napędzających rozwój rynku weryfikacji tożsamości. Należy się spodziewać, że konsumenci już wkrótce oczekiwać będą oferowania im kilku metod uwierzytelniania tak, jak ma to miejsce w przypadku sposobów płatności online. Przedsiębiorcy, którzy nie dostosują się do tych wymagań, mogą spodziewać się efektu "porzucania koszyka" - pisze Authologic.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy należy oczekiwać rozwoju weryfikacji tożsamości poprzez selfie?

Czego oczekują klienci w zakresie metod weryfikacji?

Z czego wynika rosnąca popularność cyfrowych portfeli tożsamości?

1. Odchodzenie od potwierdzania tożsamości poprzez selfie

Metoda ta jest jednak czasochłonna i może generować błędy. Co naturalne, użytkownicy coraz rzadziej chcą przesyłać zdjęcia całych dokumentów. Wiąże się to z rosnącą świadomością dotyczącą ochrony danych osobowych. Dostrzegamy zwrot użytkowników w kierunku metod opartych na bezpiecznym, w pełni cyfrowym pozyskaniu danych, a w 2023 ten trend się wzmocni - komentuje Krzysztof Klimczak z Authologic. - Jeśli chodzi o polskich użytkowników, jeśli mają możliwość wyboru pomiędzy cyfrową weryfikacją tożsamości, których już jest wiele, a wykonaniem zdjęcia dokumentu - w niemal dziewięciu na dziesięć przypadków wybiorą oni tę pierwszą opcję, w pełni cyfrową - dodaje ekspert.

2. Większa dostępność metod weryfikacji tożsamości na stronach firm, które oferują usługi online

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Jak można weryfikować tożsamość? Istnieje kilka głównych metod weryfikacji tożsamości - poprzez dokumenty cyfrowe, cyfrowe portfele tożsamości, dane bankowe, fizyczne rozpoznawanie dokumentów, biometrię wspomaganą sztuczną inteligencją, przelew natychmiastowy lub potwierdzenie adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego.

3. Rosnąca popularność dokumentów cyfrowych i cyfrowych portfeli tożsamości

Celem jest wdrożenie Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, który umożliwi identyfikację mieszkańców UE na terenie wszystkich krajów członkowskich w kontaktach z sektorem publicznym i prywatnym. Portfel tożsamości usprawni dostęp do komercyjnych serwisów i platform internetowych, które wymagają np. potwierdzenia wieku użytkownika. Ma on umożliwiać udostępnienie nie tylko takich informacji jak imię i nazwisko czy stan cywilny, ale także np. tytuły zawodowe czy dane medyczne - mówi Jarosław Sygitowicz z Authologic.



Posiadacz sam podejmie decyzję, które informacje chce udostępnić. Wymiana danych w ramach wielu ekosystemów jest koniecznością. Funkcjonujemy w wielu domenach tożsamości: raz jako obywatel, innym razem jako pacjent, a za moment jako klient - dodaje ekspert.

4. Weryfikacja tożsamości online jako sposób na ograniczenie botów

5. Większe znaczenie agregatorów metod weryfikacji

Nie można dzisiaj wskazać uniwersalnej metody weryfikacji tożsamości. Każda z nich umożliwia pozyskanie innych informacji, które są niezbędne do zrealizowania konkretnej usługi. Zależnie od usługi, tożsamość jest weryfikowana z różną mocą. W części przypadków wystarczy imię i nazwisko, innym razem konieczna będzie weryfikacja autentyczności dowodu osobistego lub potwierdzenie, że posiada się prawo jazdy. Innym razem - by uzyskać tak zwany efekt biznesowy, czyli - przykładowo - udzielić pożyczki, potrzebne będzie połączenie w jednym procesie kilku metod - wyjaśnia Jarosław Sygitowicz z Authologic.

Jeszcze niedawno możliwość potwierdzenia tożsamości - poprzez wykonanie fotografii dokumentu, a następnie twarzy jego właścicielki lub właściciela i potwierdzenia ich zgodności - wydawała się dobrym rozwiązaniem do weryfikacji tożsamości online.W 2023 roku klienci będą oczekiwać szerszego dostępu do różnych metod weryfikacji. Brak przystosowania się firm do tych oczekiwań będzie skutkowało zjawiskiem, które w swoim czasie był zmorą firm sprzedających usługi lub produkty online. Do dziś zdarza się, że rezygnujemy z zakupu przez internet w związku z brakiem metod płatności, które nam odpowiadają. Podobnie będzie z metodami weryfikacji tożsamości. Dlatego firmy będą musiały udostępniać większą liczbę metod weryfikacji, by uniknąć efektu “porzucenia koszyka”.Rosnące zainteresowanie dokumentami cyfrowymi, czy też cyfrowymi portfelami tożsamości, wynika nie tylko z oczekiwań klientów, ale także zobowiązań krajów Unii Europejskiej. Kraje członkowskie aktualnie pracują nad jednolitą cyfrową wersją portfela tożsamości. Zostały one zobowiązane do udostępnienia co najmniej jednego rozwiązania - w formie fizycznego dokumentu lub cyfrowego portfela tożsamości.Według planu Digital Compass, do końca obecnej dekady 80 proc. Europejczyków będzie aktywnie korzystało z tożsamości cyfrowej.Możliwość potwierdzenia tożsamości użytkownika jest istotna również dla funkcjonowania demokracji. Szybkie, tanie i bezpieczne metody weryfikacji mogą na przykład umożliwić ograniczenie liczby i aktywności botów w social mediach. Temat stał się żywy między innymi w związku z weryfikacją Twitter Blue, wprowadzoną w popularnym serwisie społecznościowym. W tych obszarach kluczowa stanie się łatwość i szybkość potwierdzenia swojej tożsamości.Istnieje kilka głównych metod weryfikacji tożsamości - poprzez dokumenty cyfrowe, cyfrowe portfele tożsamości, dane bankowe, fizyczne rozpoznawanie dokumentów, biometrię wspomaganą sztuczną inteligencją , przelew natychmiastowy lub potwierdzenie adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego. W Authologic rozwijana jest także metoda zwana reusable KYC - dostępna dla posiadaczy portfela kryptowalutowego. Spodziewanym trendem jest wzrost znaczenia agregatorów jako łatwego ogniwa spajającego wszystkie dostępne metody weryfikacji tożsamości w jednym miejscu.Dlatego coraz więcej firm będzie zainteresowane skorzystaniem z usług agregatorów różnych metod weryfikacji tożsamości online. Dostęp do licznych metod jest istotny zarówno dla firm, które działają w Polsce, jak i tych, które planują wejście na rynki zagraniczne. Współpraca z agregatami sprawia, że firmy sprzedające usługi online zyskują dostęp do wielu metod, bez konieczności wdrażania poszczególnych rozwiązań i podpisywania kolejnych umów.