Cyfryzacja zatacza coraz szersze kręgi i już właściwie trudno jest o niej mówić w czasie przyszłym. Stała się nową codziennością i dziś chyba już nikogo nie trzeba przekonywać, w jak dużym stopniu nowe technologie zmieniły styl naszego życia i pracy. Jednocześnie trudno pominąć milczeniem fakt, że te same innowacje przyczyniają się do pokaźnej ilości problemów i leżą u podstaw wielu negatywnych zjawisk. Zasadne jest zatem pytanie: kto ponosi za to odpowiedzialność? Zarówno z salonów politycznych, jak i z ulicy coraz częściej dobiegają głosy, że winne są tu firmy technologiczne. Ludzie żądają wręcz większej kontroli nad potentatami z branży IT.

Prawo musi być po stronie obywateli

Firmy technologiczne powinny walczyć o zaufanie

Biznes IT nie może już działać tylko w przeświadczeniu, że liczą się jedynie wzrost i rentowność. Także wpływ na obywateli i środowisko należy mierzyć i kontrolować. Branża technologiczna musi brać odpowiedzialność za to co i jak robi – komentuje Joe Baguley, wiceprezes ds. technologii w firmie VMware, specjalizującej się w innowacjach dla biznesu. Co ciekawe, wiele firm które były niegdyś przeciwne tej idei, teraz ją bardzo wspierają. Tim Cook, prezes Apple, sam wskazuje na europejskie RODO jako krok we właściwym kierunku – dodaje.

Technologiczna spirala strachu

Ludzie coraz bardziej boją się o swoją prywatność, niepewni kto i jak ma dostęp do ich danych. Nic więc dziwnego, że rok 2018 został przez cześć zachodnich mediów okrzyknięty rokiem tzw. techlash’u. To rodzaj rosnącego niepokoju, związanego z wpływem wielkich firm technologicznych na nasze życie. Ten swoisty strach jest dzisiaj mocno wyczuwalny także w naszych analizach. Ponad 64 proc. europejskich konsumentów, ankietowanych przez VMware, uważa, że władze i przedsiębiorstwa nie są do końca z nimi szczere w zakresie tego, jakie nowe technologie wykorzystują i jak to robią. – komentuje Joe Baguley z VMware.

Ludzie chcą robić interesy z markami, którym mogą ufać. To wymaga, aby firmy były bardziej zrozumiałe w zakresie zasad, którym hołdują. Muszą też dawać konsumentom prawo decydowania o ich danych, a przede wszystkim muszą je chronić – komentuje wyniki Larry Solomon, dyrektor generalny ds. zarządzania zmianami korporacyjnymi w firmie telekomunikacyjnej AT&T.

Przyszłość jest w naszych rękach

Pierwszy raz w historii zdarzyło się, że rocznie produkujemy wystarczającą ilość żywności dla wszystkich ludzi na świecie. Mimo to nadal istnieje problem głodu. Nowe technologie mogłyby nam pomóc w walce z tym problemem. Rozwiązania IoT umożliwiają dzisiaj znacznie lepsze procesy kontroli wydajności zbiorów, a następnie dystrybucji i magazynowania wytworzonego jedzenia. Technologia ta pomogłaby nam w walce z marnotrawstwem poprzez zmniejszenie ilości utraconej i uszkodzonej żywności już więc na etapie produkcyjnym – komentuje ekspert VMware.

Równanie bezpieczeństwa i etyki

Nowe technologie stwarzają także problemy etyczne. Przykładowo, narzędzia sztucznej inteligencji „uczą się” postrzegania tego co dobre i co złe od programistów i użytkowników. Właśnie dlatego w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z algorytmami sztucznej inteligencji, które dyskryminowały ludzi ze względu na wiek czy płeć. Firmy muszą stworzyć odpowiednie mechanizmy walki z tego typu zjawiskami, a działania zacząć od ludzi, nie od technologii – komentuje Joe Baguley.

Smart tech = smart zarządzanie

Alternatywą jest dalsze stawianie wszystkiego na krótkoterminowe zyski i szybki wzrost, co grozi bolesnym upadkiem, gdy wejdą w życie nowe przepisy i regulacje. Musimy pamiętać, że technologie nie są ani dobre ani złe, ale powinny być wykorzystywane z rozwagą, by służyć pozytywnym zmianom, bez względu na to jakie prawa pojawią się w przyszłości – komentuje Joe Baguley. Nowe regulacje i przepisy prędzej czy później i tak dotkną branżę technologiczną. Przed tym nie ma ucieczki i firmy technologiczne muszą być na to gotowe. Jeśli będą działać w zgodzie z etyką i zaczną wpływać korzystanie na społeczeństwo i środowisko, żadne nowe przepisy nie będą im straszne – dodaje.

Szkodliwe te maszyny, związek nasz skazał na śmierć – śpiewali w 1812 r. uzbrojeni po zęby luddyści, wdzierając się do fabryk i niszcząc maszyny, które „podstępem” odbierały im i ich rodzinom chleb. Jako że historia lubi się powtarzać, dziś mamy do czynienia z analogicznym zjawiskiem. Coraz częściej bowiem obserwujemy protesty przeciwko wielkim firmom technologicznym, jak i samym innowacjom. I wprawdzie protestujący nikomu już nie grożą śmiercią, ale np. piłowanie masztów 5G wydaje się być całkiem prawdopodobne. Również na terenie naszego kraju. Prawdziwa batalia rozegra się jednak w siedzibach korporacji oraz w salach parlamentarnych.Wielkie firmy technologiczne będą musiały poddać się regulacjom. Takie zdania coraz częściej można usłyszeń na politycznych salonach i to zarówno w Unii Europejskiej, jak i w innych zakątkach świata. Głos ten coraz mocniej wybrzmiewa, gdyż wydobywa się z coraz większej ilości gardeł, należących do obywateli. Według najnowszych badań Snow Software ponad 74 proc. ludzi na świecie domaga się wprowadzenia nowych przepisów m.in. w zakresie ochrony danych. Raport wykazał, że dzięki regulacji RODO nawet 40 proc. Europejczyków czuje, że ich dane są bezpieczniejsze. Jednocześnie brak podobnych regulacji w USA sprawia, że ponad 70 proc. ludzi boi się o swoją prywatność.Mimo cyfrowego entuzjazmu i fascynacji nowymi technologiami, w społeczeństwie rośnie nieufność do ich twórców. Dzieje się tak nie tylko wśród starszych pokoleń, ale i tych młodych, nazywanych często cyfrowym. Według niedawnego raportu FleishmanHillard, ponad 20 proc. przedstawicieli generacji Z oraz Millenialsów z USA i Wlk. Brytanii nie ufa firmom technologicznym.Ankietowani przez FleishmanHillard konsumenci w USA i Wielkiej Brytanii wskazali, że za ten stan rzeczy odpowiadają przede wszystkim koncentracja na wymiarze finansowym, tj. firmy dbają jedynie o zyski, bez uwzględniania wpływu społeczno-środowiskowego oraz kwestie związane z bezpieczeństwem danych. Sytuację mogłyby zmienić nowe przepisy i regulacje. Prawie jedna trzecia respondentów (31 proc.) uważa, że firmy technologiczne nie są w tej chwili odpowiednio kontrolowane.Eksperci podkreślają, że tempo innowacji stale się zwiększa. Świadomi tego młodzi ludzie coraz wyraźniej dostrzegają, że wraz z tym rozwojem, można podjąć realne próby rozwiązania, choćby niektórych z największych problemów przed którymi stoi nasza planeta. Firmy nie mogą już więc robić tylko tego co zyskowne. Muszą myśleć o tym co dobre dla społeczeństwa i środowiska.Zaufanie do firm technologicznych to jednak nadal też kwestia wiedzy. Jak wykazały niedawne badania VMware, niemal połowa Europejczyków nie wie jak działają nowe technologie. Każdego dnia jednak ludzie bombardowani są informacjami na temat ich dobrych i złych stron. Te złe znacznie lepiej rezonują z wyobraźnią. Tylko w ostatnim czasie Wall Street Journal donosił, że sztuczna inteligencja pomogła cyber-złodziejom podszyć się pod prezesa spółki energetycznej. W efekcie, nakłonili jednego z dyrektorów do przelewu na ponad 240 tys. euro.Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących latach firmy będą musiały pokazać swoim interesariuszom i opinii społecznej, że uwzględniają zmiany o charakterze społecznym i środowiskowym w swoich strategiach biznesowych i koncentrują się na perspektywie długoterminowej.