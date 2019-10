Inteligentne fabryki - ciągle odległa przyszłość produkcji?

Jak wynika z najnowszych badań Fujitsu, aż 2 na 3 europejskich producentów nie jest stanie zrobić użytku z danych i wniosków generowanych przez inteligentne fabryki i wykorzystać ich w usprawnianiu procesu decyzyjnego. Jest to tym bardziej zaskakujące, że większość z nich zgadza się z opinią, iż zastosowanie cyfrowych technologii fabrycznych może znajdować swoje przełożenie na zwrot z inwestycji.

Większość firm uważa inteligentne fabryki za kluczowy cel strategiczny



Oferowanie producentom szeregu klasycznych rozwiązań to za mało. Konsumenci coraz częściej domagają się niestandardowych, dużych zamówień, ale za proporcjonalnie niską cenę. Jest to po prostu niemożliwe do osiągnięcia za pomocą tradycyjnej produkcji. Taką szansę dają jednak inteligentne technologie. W rezultacie pierwsi na rynku uzyskują premię cenową. Producenci mogą szybko przejść od weryfikacji koncepcji do wprowadzenia na rynek inteligentnej fabryki na skalę komercyjną, wybierając zaufanego partnera, takiego jak Fujitsu, z dużym doświadczeniem w planowaniu i wdrażaniu wszystkich aspektów tych projektów – efektem jest skuteczniejsze wykorzystanie cennych zasobów danych, które już generują - mówi Ravi Krishnamoorthi, Managing Director UK (Private Sector), Senior Industry Partner and Head of Manufacturing & Automotive at Fujitsu for the Northern and Western Europe Region



Ankieta, którą firma teknowlogy | PAC zrealizowała na zlecenie Fujitsu wyraźnie potwierdza, że większość producentów stoi dopiero u progu transformacji cyfrowej. Ci z nich, którzy zaczynają dziś w coraz większym stopniu odczuwać spowolnienie gospodarcze, tracą więc bodziec do wzrostu. Dlaczego? Dlatego, że nie są w stanie wykorzystać potencjału drzemiącego w inteligentnej produkcji - aż 97 proc. producentów, którzy wdrożyli technologię cyfrową, odnotowało pozytywne wyniki w ciągu trzech lat. Nowe technologie , bazujące na takich rozwiązaniach jak np. IoT, chmura obliczeniowa czy sztuczna inteligencja , mogą zatem w istotnym stopniu poprawić wydajność i rentowność fabryk. Dają one m.in. możliwość efektywnego i masowego dostosowywania produktów czy też zastosowania, ograniczającej nieplanowane przestoje, konserwacji predykcyjnej.Obecnie większość producentów wciąż nie ma dostępu do praktycznych informacji dostarczanych przez inteligentne technologie fabryczne. Tylko 28 proc. korzysta z niej jako wsparcia przy podejmowaniu decyzji biznesowych. Kolejne 29 proc. spodziewa się, że zacznie to robić w najbliższych trzech latach. Zdaniem Fujitsu, cyfrowa rewolucja produkcyjna wydarzy się wkrótce, ale powstrzymują ją koszty, złożoność procesu i brak możliwości analizy danych.Pomimo małego upowszechnienia, przemysł produkcyjny wyraźnie docenia potencjał technologii inteligentnych fabryk. Prawie dwie trzecie (63 proc.) firm planuje zwiększyć inwestycje w ciągu najbliższych trzech lat, a tylko jeden na 50 zakładów zamierza ograniczyć swój budżet w tym obszarze. Projekty inteligentnych fabryk są na bardzo wczesnym etapie. 37 proc. wciąż znajduje się w fazie planowania. Podobna liczba (36 proc.) firm przeprowadza programy pilotażowe, a 19 proc. odnotowało rzeczywiste wdrożenia, które zapewniają korzyści biznesowe.Fujitsu spodziewa się szybkiego rozwoju inteligentnych fabryk, ponieważ w opinii większości firm są one kluczowym celem strategicznym. 62 proc. organizacji ocenia ich znaczenie w przedziale od 7/10 do 9/10. Implementacja technologii jest jednak złożonym procesem, a większość zakładów produkcyjnych wciąż znajduje się na wczesnych jej etapach. Obecnie tylko osiem proc. firm uważa, że ich wdrożenia inteligentnej produkcji są na zaawansowanym poziomie.Pomimo tej względnej niedojrzałości, firmy odnotowują zachęcający zwrot z inwestycji. ROI uzyskało 44 proc. firm, w dodatku był on szybko osiągnięty. Prawie połowa (45 proc.) spośród producentów, którzy zauważyli korzyści, zarejestrowała je w ciągu mniej niż roku, podczas gdy 52 proc. potrzebowało od jednego do trzech lat.Badanie wykazało, że głównymi wyzwaniami we wdrażaniu inteligentnej produkcji są koszt zakupu (58 proc.), budowanie uzasadnienia biznesowego (48 proc.), brak wykwalifikowanej kadry (47 proc.) i złożoność analizy danych (43 proc.). Aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, początkujący użytkownicy współpracują z firmami zajmującymi się oprogramowaniem (92 proc.) i dostawcami usług IT (90 proc.).