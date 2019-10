Ile kosztują korepetycje z angielskiego?

Angielski to język obcy, który cieszy się w naszym kraju zdecydowanie największą popularnością. Jako obowiązkowy przedmiot na egzaminie dojrzałości wybiera go przeszło 90 proc. polskich maturzystów. Z tego też względu zaskoczeniem nie jest również zainteresowanie korepetycjami z angielskiego. Ile kosztują? Gdzie przychodzi zapłacić za nie najwięcej?

Przepaść cenowa

Grupa docelowa lektorów

–Wiele zależy od wielkości miasta i jego specyfiki. Warszawa jest centrum biznesowym i miejscem, gdzie wiele osób korzysta z wyspecjalizowanych zajęć – np. Business czy Legal English – oraz konwersacji. W dużych miastach takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Poznań jest po prostu więcej stanowisk, na których biegła znajomość angielskiego jest konieczna. Stąd większa liczba chętnych do nauki. Lektorzy odpowiadają na zapotrzebowanie rynku – komentuje Miłosz Ryniecki ze szkoły językowej Fluentbe.



Native speakerzy poszukiwani

–Dobry lektor, czy to polski nauczyciel, czy zagraniczny native speaker, powinien posiadać nie tylko odpowiednie kompetencje z zakresu gramatyki czy słownictwa, ale też być dobrym metodykiem. Musi troszczyć się o zaangażowanie słuchacza w konwersację i jednocześnie zapewniać pozytywną atmosferę spotkania, bo nauka w stresie nie daje rezultatów. A najbardziej wymierną oceną lektora są postępy ucznia – jeśli po kilku lekcjach nie czujesz większej swobody w konwersacji, nie używasz nowych wyrażeń, koniecznie zmień nauczyciela – radzi Miłosz Ryniecki z internetowej szkoły językowej Fluentbe.com. – Wybierając oferty internetowe warto wczytać się w opis lektora jego profilu i prześledzić oceny wystawiane przez dotychczasowych uczniów – dodaje.



Rynek korepetycji to biznes pokaźnych już rozmiarów. Ostatnie doniesienia wskazują, że na zajęcia pozalekcyjne uczęszcza nawet 3/4 uczniów z największych miast. Szkoła językowa Fluentbe.com postanowiła się przyjrzeć korepetycjom z angielskiego. Podstawą analizy było przeszło 1700 ofert korepetycji opublikowanych na łamach serwisu e-korepetycje.net. Jej autorzy sprawdzili, jak przedstawiają się ceny jednej godziny zegarowej zajęć z angielskiego w miastach wojewódzkich w całej Polsce*.Za 60 minut korepetycji z angielskiego średnio przychodzi zapłacić 52,07 zł. Nie jest zaskoczeniem, że największe stawki obowiązują na terenie Warszawy (przeciętnie 82,64 zł). Na drugiej pozycji plasuje się Gdańsk (60,06 zł), a na trzecim Kraków (58,44 zł). Na drugim biegunie Zielona Góra (41,57 zł), Rzeszów (43,76 zł) i Opole (44,41 zł). W województwie lubuskim za godzinę korepetycji z angielskiego płacimy zatem o połowę mniej niż w Warszawie.Wpływ na cenę ma między innymi grupa, do której korepetytorzy kierują swoją ofertę. W przypadku miast z podium, większa część lektorów jest nastawiona na konwersacje z osobami dorosłymi. Oferty korepetycji z angielskiego w mniejszych ośrodkach są skierowane głównie do uczniów. W dużych miastach oferta lektorów jest też wyraźnie większa i bardziej wyspecjalizowana.Części osób chcących podszlifować swój angielski zależy na zajęciach z native speakerem, czyli osobą, dla której język angielski jest językiem ojczystym. Ze względu na mniejszą liczbę native speakerów względem polskich lektorów, ceny za ich usługi są często wyższe. Przykładowo, średnia cena za lekcję (60 minut) w Krakowie to 62,72 zł, czyli ponad cztery złote więcej niż w przypadku średniej ceny za lekcję angielskiego w stolicy województwa małopolskiego.