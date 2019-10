5 najbardziej absurdalnych działań hakerów

Wprawdzie przyzwyczailiśmy się już, że działalność hakerów owocuje najczęściej kradzieżą pieniędzy, danych lub haseł, to jednak nie brakuje aktywności, której cele prezentują się inaczej. Niekiedy ataki mają służyć np. propagandzie albo są też nie zawsze zabawnym żartem. ESET prezentuje listę 5 najbardziej absurdalnych cyberataków ostatnich lat.

1. Porno na wystawie sklepowej oraz na elektronicznym billboardzie

2. Godzilla atakuje!

Kliknij, aby powiekszyć fot. lolloj - Fotolia.com Poznaj najbardziej absurdalne cyberataki Przerwana transmisja Eurowizji to jeden z 5 najbardziej absurdalnych cyberataków ostatnich lat.

3. Przerwana transmisja Eurowizji

4. Atak rakietowy na miasto

5. nRansom, czyli pokaż się nago

Świadkami dość niecodziennej sytuacji mogli stać się mieszkańcy Auckland w Nowej Zelandii. Za sprawą złamania zabezpieczenia sklepu z odzieżą sportową hakerzy uzyskali dostęp do umieszczonych w jego witrynie ekranów i przez kilka godzin wyświetlali na nich filmy pornograficzne Podobny atak miał miejsce w Dżakarcie. Indonezyjscy hakerzy do swojego żartu użyli jednak miejskiego billboardu. Projekcja japońskiego porno trwała jedynie 5 minut Po tym czasie udało się odzyskać kontrolę nad ekranem i zakończyć mało stosowną emisję.Im więcej urządzeń jest połączonych ze sobą, tym większa jest szansa na zhakowanie części z nich. Tak było w przypadku elektronicznego billboardu w San Francisco, który został przejęty przez hakerów. Wyświetlili na nim napis „Godzilla atakuje – zawróć!”. Na szczęście, do żadnego wypadku z udziałem potwora z komiksów nie doszło.„Ostrzeżenie: ryzyko ataku rakietowego, prosimy schronić się”, „Izrael nie jest bezpieczny. Zobaczycie!” – takie komunikaty mogli zobaczyć widzowie transmisji online półfinałów Eurowizji, odbywających się w Tel Awiwie. Strona internetowa organizatora konkursu na kilka minut została przejęta najprawdopodobniej przez palestyńskich hakerów. Według informacji uzyskanych przez portal rt.com, atak miał podłoże polityczne i był związany z ostatnią falą przemocy pomiędzy Izraelem a Palestyną. W efekcie ostatnich konfliktów zginęło co najmniej 25 Palestyńczyków oraz czterech Izraelczyków.Ta historia na długo pozostanie w pamięci rodziny Lyonsów z Północnej Kalifornii. Domownicy w styczniu tego roku nagle usłyszeli, że ich kamera do monitoringu domu emituje ostrzeżenie o ataku rakietowym na ich miasto. Wpadli w panikę, myśleli, że „to koniec”. Okazało się jednak, że całość była spreparowanym przez dowcipnych hakerów fałszywym alarmem.Niektórym hakerom zależy na wymuszeniu pieniężnego okupu, a niektórym na zobaczeniu swoich ofiar nago. nRansom we wrześniu 2017 roku blokował komputery ofiar i obiecywał ich odblokowanie po przesłaniu dziesięciu fotografii, przedstawiających ofiarę nago.. Po zweryfikowaniu przez cyberprzestępcę, czy wysłane zdjęcia należą do konkretnej osoby, cyberprzestępca przesyłał kod, który umożliwiał odblokowanie urządzenia. Co ciekawe, kod odblokowujący był banalnie prosty. Wystarczyło wpisać „12345”. Dodatkowo za pomocą menadżera zadań można było zakończyć działanie złośliwego oprogramowania i pozbyć się infekcji.