10 najważniejszych trendów przyszłości. Technologie+ekologia

Jak przedstawiają się najważniejsze tendencje, które w najbliższych latach kształtować będą naszą rzeczywistość? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano w ramach Future Thinkers - wspólnego przedsięwzięcia Dell Technologies oraz Digital Excellence, CIONET, infuture.institute i SAP. Przedstawiciele wymienionych firm wraz z ponad setką ekspertów reprezentujących różne branże opracowali zestawienie dziesięciu, kluczowych ich zdaniem, trendów przyszłości.

Life After Plastic – do 2050 r. mniej niż 10% ziemskiego lądu będzie wolne od śladów ingerencji człowieka. W morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb.

Cybersecurity Awareness - Nasze życie w dużej mierze jest uzależnione od stabilności systemów komputerowych. Cyberbezpieczeństwo będzie dotyczyło bezpieczeństwa w ogóle. (samochody, infrastruktura krytyczna, fabryki, służba zdrowia itp.), a nie tylko bezpieczeństwa systemów komputerowych.

Roboticized Life – Do 2030 r. zniknie 47% obecnie istniejących zawodów. AI i roboty przejmą dużą część pracy z rąk człowieka. Pracę zachowają jedynie eksperci wysokiego szczebla.

On Cloud – Fizyczna infrastruktura coraz częściej jest zastępowana rozwiązaniami chmurowymi. Obecnie 81% organizacji pracuje na strategią chmurową, której istotną częścią jest świadome korzystanie z chmury prywatnej oraz chmur publicznych. Rozwinięciem tej koncepcji jest multicloud. Będzie on kształtował sposób działania przedsiębiorstw gwarantując dostęp do dowolnej aplikacji, z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu, w sposób gwarantujący największe bezpieczeństwo oraz efektywność, jednocześnie pozwalając na niemal natychmiastowe uruchamianie nowych usług.

Silver Tsunami – do 2050 r. co trzeci mieszkaniec Europy będzie miał powyżej 60 lat. Zjawisko starzejącego się społeczeństwa będzie coraz bardziej powszechne.

Implementing AI – sztuczna inteligencja wniknie w prywatne i zawodowe życie ludzi, przejmując ich obowiązki czy stając się ich asystentem.

Nomadic Workstyle – szacuje się, że do 2035 r. na rynku pracy będzie ponad milion cyfrowych nomadów. Dzięki rozwojowi technologii ludzie będą mogli pracować właściwie z każdego miejsca na świecie.

Big Data + Personalization – firmy generują nieskończone ilości danych o swoich użytkownikach. Zbieranie i wizualizacja dużej ilości danych cyfrowych w coraz większym stopniu będzie służyło firmom w lepszym poznaniu potrzeb i oczekiwań klientów.

On Demand – wzrasta wartość rynku oferującego usługi on demand. Usługi dostępne na żądanie pozwalają konsumentowi na realizowanie swoich potrzeb w dowolnym miejscu i czasie. Ważniejsze staje się określenie „mam dostęp" od „mam daną rzecz na własność".

Smart Living – do 2025 r. liczba urządzeń podłączonych do sieci ma wynosić ponad 8 miliardów. Internet of Things wykorzystywane jest już właściwie w każdej branży – od medycyny, po motoryzację.

Spotkania pokazały, że menedżerowie polskich firm są żywo zainteresowani nie tylko kwestiami technologicznymi czy ekonomicznymi, ale również zagadnieniami związanymi ze środowiskiem i społeczeństwem. O ile jednak zainteresowanie nowymi technologiami jest zupełnie oczywiste (w końcu dziś każda firma jest w mniejszym lub większym stopniu przedsięwzięciem technologicznym), o tyle już pewnym zaskoczeniem może być to, że podczas warsztatów Future Thinkers sporo czasu poświęcono trendom pozatechnologicznym, w tym np. ekologii.Kluczowym celem Future Thinkers było przyjrzenie się otoczeniu biznesowym w skali makro. Dla przedstawicieli biznesu transformacja cyfrowa oznacza przede wszystkim zmiany w zakresie technologii, tymczasem należy mieć świadomość, że zarówno kierunki innowacji IT, jak i sukces ich wdrożeń uwarunkowane są również innymi czynnikami. Błędem jest więc utożsamianie transformacji cyfrowej jedynie z transformacją technologiczną. Aby lepiej przygotować się na przyszłość, firmy powinny opracować długoterminowe strategie rozwoju biorąc pod uwagę różne czynniki, a następnie odnieść je do swojej obecnej sytuacji.W projekcie Future Thinkers wzięli udział przedstawiciele różnych branż po to, aby spojrzeć na realia biznesowe z różnych perspektyw. Przed rozpoczęciem spotkań, jedynie nieco ponad połowa (52%) badanych uznała, że czynniki środowiskowe będą miały duży lub bardzo duży wpływ na transformację organizacji w ich branży. Jest to stosunkowo niewielki odsetek odpowiedzi, ponieważ pozostałe czynniki (społeczne, ekonomiczne, regulacyjno-prawne) uzyskały aż 70% wskazań, a czynniki technologiczne ponad 80%. Dzięki różnym perspektywom podczas warsztatów Future Thinkers eksperci wskazali jednak wspólnie trend “Life After Plastic” jako jeden z dziesięciu najważniejszych kierunków wpływających na to, jak będzie kształtować się otoczenie biznesowe przyszłości. Zmiany klimatyczne będą wpływać na sposób prowadzenia biznesu i nie powstrzymają ich jedynie kampanie pr-owe. Niezbędne są konkretne zmiany wprowadzone na poziomie strategicznym. Dell Technologies wprowadził już w związku z tym zmiany w produkcji swojego sprzętu, do którego używa dziś ponad 45 milionów kilogramów materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. Przetwarza między innymi plastik z używanego sprzętu elektronicznego i wykorzystuje go w budowie 125 nowych modeli. Również nowe macierze tworzone są dzięki recyklingowi złota przetworzonego z używanych części. Dodatkowo firma wykorzystuje także w produkcji odzyskane włókno węglowe z branży kosmicznej . Organizacja podejmuje działania proekologiczne także lokalnie. Organizacja podejmuje działania proekologiczne także lokalnie. Partnerem logistycznym tegorocznej edycji Dell Technologies Forum zostało innogy go! W trosce o środowisko firmy wspólnie zachęcają uczestników, aby na konferencję przyjeżdżali bezemisyjnymi samochodami elektrycznymi. Auta innogy go! od momentu startu usługi w kwietniu tego roku pozwoliły ograniczyć emisję CO2 o 280 ton.Priorytetem podczas przeprowadzania transformacji cyfrowej są ludzie. Zanim firma podejmie decyzję o inwestycji IT, powinna odpowiedzieć na pytania, jaki problem powinny rozwiązywać nowe technologie i komu będą one służyć. Z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu Future Thinkers wynika, że aż 61% firm jako sukces transformacji cyfrowej wskazuje poprawę funkcjonowania firmy. Jednocześnie 82% respondentów biorących udział w badaniu wskazało, że czynniki technologiczne mają duży lub bardzo duży wpływ na proces transformacji cyfrowej w ich organizacji.Efektem pracy warsztatowej uczestników było wskazanie dziesięciu, ich zdaniem najważniejszych trendów przyszłości. Były to odpowiednio: