Liderzy biznesu o największych zagrożeniach działalności

Przed nami rezultaty najnowszego raportu Regional Risks for Doing Business. Z odpowiedzi udzielonych przez respondentów wynika, że głównymi zagrożeniami dla prowadzenia działalności gospodarczej są problemy natury gospodarczej. Niemal 13 000 menedżerów reprezentujących przeszło 130 krajów wskazało na kryzysy finansowe. W Europie oraz w Ameryce Północnej za najpoważniejsze ryzyko uznawane są cyberataki. Z kolei Bliski Wschód i Afryka Północna w największym stopniu obawiają się rosnących cen energii elektrycznej.

W czasach, w których globalny wzrost gospodarczy wydaje się bardzo kruchy, liderzy biznesu są wyraźnie zaniepokojeni finansową odpornością rządów. Tymczasem ataki cybernetyczne pozostają kluczowym zagrożeniem ze względu na ich szybką ewolucję i coraz bardziej destrukcyjne możliwości - zauważa Emilio Granados-Franco, Head of Global Risks and Geopolitical Agenda w World Economic Forum. Analizując ryzyko na poziomie regionalnym, dostrzegamy także różne, powiązane ze sobą czynniki kształtujące zróżnicowany krajobraz ryzyk. Tylko poprzez zintegrowane podejście do zagrożeń gospodarczych, społecznych, technologicznych czy środowiskowych, interesariusze mogą budować prawdziwą odporność na ryzyka – dodaje.

Kluczowe 5 zagrożeń dla biznesu w poszczególnych regionach Ryzyka środowiskowe budzą największe obawy w krajach Azji Południowej, Wschodniej i Pacyfiku.

Cyberbezpieczeństwo to wciąż jedne z najbardziej niepokojących ryzyk dla liderów biznesu w zaawansowanych gospodarkach, a rosnąca zależność wielu firm od technologii tylko to potęguje. W obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej i rosnących obaw gospodarczych, kadra zarządzająca stoi przed szerokim wachlarzem potencjalnych zagrożeń. Liderzy biznesu powinni dokonać ponownej oceny własnego postrzegania globalnych ryzyk oraz dołożyć wszelkich starań, aby wzmocnić odporność firmy na występujące zagrożenia – podkreśla John Drzik, President of Global Risk and Digital w Marsh.

Istnieje realne zagrożenie egzystencjonalne dla firm na całym świecie. Liderzy biznesu obawiają się, że rządy mają zbyt duże długi, aby móc pozwolić sobie na środki, które pomogłyby uniknąć recesji. Ponadto, postrzegają oni ataki cybernetyczne za główne zagrożenie w 16 gospodarkach reprezentujących 40% światowego PKB. Jednocześnie firmy nie dostrzegają wpływu zmian klimatycznych w kolejnych dekadach. Wspomniane zagrożenia wymagają natychmiastowej reakcji i działania - zauważa Eugenie Molyneux, Chief Risk Officer Commercial Insurance w Zurich Insurance Group.

Trzy spośród pięciu największych ryzyk tyczą się zagadnień gospodarczych. Na 3. miejscu zestawienia pojawiło się bezrobocie, a 4. przypadło w udziale gwałtownym podwyżkom cen energii elektrycznej . Mają one silne powiązanie z napięciami społecznymi i owocują załamaniem krajowych systemów rządzenia (miejsce 5.) oraz pogłębianiem się niestabilności społecznej (miejsce 6.).Dla kadry zarządzającej największych firm z Europy i Ameryki Północnej już po raz drugi z rzędu najpoważniejszym zagrożeniem okazały się ataki cybernetyczne . Respondenci podkreślili przy tym, że rośnie zarówno ich liczba, jak i poziom wyrafinowania.O zagrożeniach środowiskowych najczęściej wspominają respondenci z Azji Południowej, Wschodniej oraz Pacyfiku. Nie jest to jednak zaskoczeniem, ponieważ te regiony niejednokrotnie już doświadczyły na własnej skórze katastrofalnych w skutkach klęsk żywiołowych oraz ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wyzwania społeczne stanowią z kolei poważne zagrożenie w regionie Eurazji, dotkniętej spowolnieniem gospodarczym oraz w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, gdzie rządy nadal zmagają się z problemami świadczenia pomocy społecznej obywatelom.W krajach Bliskiego Wschodu i Afryce Północnej mamy do czynienia z gwałtownym wzrostem cen za energię, który przyczynia się do ciągłej zmienności stawek i produkcji. Jednocześnie w regionie Afryki Subsaharyjskiej bezrobocie wśród młodych osób przekracza ponad 13%, co wzbudza niepokój, co do niezdolności tamtejszych gospodarek do tworzenia nowych miejsc pracy. Współpraca międzynarodowa nadal pozostaje najskuteczniejszym narzędziem przeciwdziałania różnym zagrożeniom, niemniej jak podkreśla raport, wciąż pozostają obszary wymagające współdziałania regionów.Raport Regional Risks for Doing Business 2019 został opracowany przez Marsh & McLennan Companies we współpracy z Zurich Insurance Group i jest częścią forum Global Risks Initiative, zajmującego się analizą kluczowych ryzyk w skali globalnej i przekazywaniu informacji o zagrożeniach interesariuszom oraz opinii publicznej za pośrednictwem technologii cyfrowej oraz mediów.